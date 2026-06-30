Con số 5,3 tỷ lý giải vì sao đây vẫn là nhóm nhạc lớn nhất thế giới

Trong quãng thời gian nhập ngũ, nhiều người cho rằng sau khi quay lại, BTS sẽ khó lòng giữ nguyên sức hút như trước nhưng với album ARIRANG, nhóm nhạc đã chứng minh điều ngược lại.

Theo thống kê từ công ty dữ liệu âm nhạc Mỹ - Luminates, chỉ trong 8 tuần đầu phát hành (20/3 - 14/5/2026), album ARIRANG thu về 3,8 tỷ lượt stream trên các nền tảng lớn như Spotify, Apple Music và YouTube Music. Đáng chú ý hơn, hiệu ứng từ album mới còn kéo theo lượng nghe của toàn bộ discography (danh mục đĩa hát) BTS tăng mạnh, đưa tổng lượt stream của cả kho nhạc nhóm vượt 5,3 tỷ trong cùng giai đoạn.

Không dừng lại ở thành tích của một album mới, những con số lần này còn phản ánh sức bền đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của BTS. Sau hơn 13 năm hoạt động, mỗi lần nhóm trở lại đều tạo hiệu ứng lan tỏa lên toàn bộ kho nhạc, kéo hàng loạt ca khúc phát hành từ nhiều năm trước tăng vọt lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến.

Thành tích “đồ sộ” của BTS tiếp tục được kéo dài với album ARIRANG (Ảnh: Army Proof)

Điều này cũng lý giải vì sao BTS vẫn thường được gọi là nhóm nhạc lớn nhất thế giới. Không chỉ sở hữu fandom đông đảo, nhóm còn xây dựng được một kho nhạc có sức sống lâu dài, đủ để kéo khán giả quay trở lại với những album phát hành từ nhiều năm trước mỗi khi có hoạt động mới.

Không phải ngẫu nhiên BTS được xem là hiện tượng thay đổi cục diện Kpop trên thị trường quốc tế. Từ những sân khấu nhỏ tại Hàn Quốc, nhóm từng bước trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên liên tiếp thống trị Billboard, bán sạch các sân vận động lớn như Wembley, SoFi hay Allegiant, nhiều lần được mời phát biểu tại Liên Hợp Quốc và mở ra giai đoạn Kpop bùng nổ mạnh mẽ ở thị trường phương Tây.

Những cột mốc ấy giúp BTS không chỉ là một nhóm nhạc thành công, mà còn trở thành cái tên mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Chỉ với 20 đêm diễn sold out, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BTS đã thu về 204 triệu đô và bán được 1,1 triệu vé (Ảnh: ARIRANG World Tour)

Báo cáo của Luminate cũng cho thấy sức hút của BTS không phụ thuộc vào một thị trường riêng lẻ. Mỹ Latinh là khu vực nghe nhạc nhiều nhất, chiếm 27% tổng lượt stream, theo sau là Đông Bắc Á (17%), Bắc Mỹ (14%), Đông Nam Á (13%) và châu Âu (12%). Phân bổ khá đồng đều giữa các châu lục cho thấy BTS đang sở hữu lượng khán giả mang tính toàn cầu thay vì chỉ bùng nổ ở một vài thị trường trọng điểm.

Trong album ARIRANG , ca khúc chủ đề SWIM trở thành điểm sáng khi cán mốc 500 triệu lượt stream trên Spotify tính đến ngày 26/5, trở thành ca khúc đầu tiên phát hành trong năm 2026 đạt cột mốc này. Không chỉ có một bản hit, cả 14 ca khúc trong album đều vượt 100 triệu lượt stream, riêng Body to Body và Hooligan đều đã vượt mốc 200 triệu, cho thấy “sức nghe” đồng đều của toàn bộ album.

Ca khúc SWIM trong album ARIRANG giúp BTS đạt vô số kỷ lục (Ảnh: BTS)

Ở mảng doanh số vật lý, BTS cũng tiếp tục áp đảo. Dữ liệu từ Luminate ghi nhận nhóm bán được khoảng 810.000 bản CD và vinyl tại Mỹ trong cùng thời gian, nhiều gấp gần 4 lần nghệ sĩ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Ngay khi phát hành vào tháng 3, BTS cũng đồng thời thống trị hai bảng xếp hạng quan trọng nhất của Billboard khi SWIM vươn lên No.1 Billboard Hot 100, còn ARIRANG ra mắt ở vị trí quán quân Billboard 200.

Album ARIRANG hứa hẹn sẽ còn đem về cho BTS thêm nhiều kỷ lục khác (Ảnh: Big Hit Music)

Từ lâu, BTS đã vượt khỏi khuôn khổ của một nhóm nhạc Kpop. Nhóm sở hữu 7 album No.1 Billboard 200, 7 ca khúc No.1 Billboard Hot 100, bán ra hàng chục triệu album trên toàn cầu và liên tục lấp đầy các sân vận động lớn nhất thế giới. Tour diễn ARIRANG với 82 đêm diễn tại 34 thành phố cũng được giới chuyên môn dự đoán có thể mang về khoảng 1,8 tỷ USD, cho thấy sức hút thương mại mà rất ít nhóm nhạc hiện nay có thể sánh kịp.

Ảnh: Tổng hợp MXH