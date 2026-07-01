Bài hát được nghe nhiều nhất Spotify Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam có ca khúc cán mốc 100 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify.

Ngày 30/6, Exit Sign của HIEUTHUHAI và marzuz chính thức cán mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify, trở thành ca khúc Việt Nam đầu tiên chạm đến cột mốc này trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là thành tích đáng nhớ với riêng HIEUTHUHAI hay marzuz mà còn là dấu mốc mang tính biểu tượng của thị trường nhạc Việt trong kỷ nguyên streaming, cho thấy khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nội địa trên một sân chơi vốn lâu nay bị thống trị bởi các nghệ sĩ quốc tế.

Exit Sign của HIEUTHUHAI và marzuz chính thức cán mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify

Hành trình của Exit Sign được xem là trường hợp hiếm có đối với một ca khúc Việt Nam. Khi phát hành, bài hát không được quảng bá rầm rộ. Đây chỉ là track thứ 7 trong album đầu tay của HIEUTHUHAI, không phải ca khúc được lựa chọn làm "đầu tàu" truyền thông. Thế nhưng, bằng chính chất lượng âm nhạc và khả năng tạo sự đồng cảm, Exit Sign từng bước chinh phục khán giả, duy trì sức nghe bền bỉ suốt nhiều năm để rồi cán mốc 100 triệu stream.

Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz

Về nội dung, Exit Sign được xây dựng như cuộc đối thoại của hai người đang đứng trước dấu chấm hết của một mối quan hệ. HIEUTHUHAI kể câu chuyện từ góc nhìn của chàng trai luôn mải mê theo đuổi tham vọng và sự nghiệp, trong khi marzuz hóa thân thành cô gái không muốn bản thân mãi chỉ là sự lựa chọn đứng sau những ưu tiên khác.

Giọng hát đầy cảm xúc của marzuz trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho bài hát. Thay vì xây dựng một câu chuyện với đúng - sai rõ ràng, Exit Sign đặt hai nhân vật ở hai phía của cùng một nỗi đau. Không ai hoàn toàn có lỗi và cũng không ai hoàn toàn vô tội. Cả hai đều có những lý do riêng để bước tiếp. Chính cách khai thác hai tuyến cảm xúc song song giúp ca khúc tránh được sự một chiều thường thấy ở nhiều bản nhạc chia tay. Nhiều câu hát trong Exit Sign lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đặc biệt, câu rap: "Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết" được chia sẻ rộng rãi và trở thành một trong những câu lyric được nhắc đến nhiều nhất của HIEUTHUHAI.

Giọng hát đầy cảm xúc của marzuz trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho bài hát

Sức nặng của câu hát nằm ở việc nó không nói về nỗi đau của sự chia ly, mà là sự tiếc nuối dành cho những điều chưa kịp làm khi tình yêu vẫn còn tồn tại. Đây cũng là cảm xúc rất phổ biến của nhiều người trẻ, giúp họ dễ dàng nhìn thấy câu chuyện của chính mình trong Exit Sign .

Bên cạnh ca từ, phần âm nhạc cũng góp phần quan trọng tạo nên sức sống lâu dài của ca khúc. Nhà sản xuất Kewtiie lựa chọn cách tiếp cận tối giản với phần beat không quá dày, tạo nhiều khoảng trống để lời rap và giọng hát dẫn dắt cảm xúc người nghe. Trong tổng thể đó, marzuz mang đến màu sắc ma mị, mong manh nhưng vẫn hiện đại, hòa quyện cùng chất tự sự của HIEUTHUHAI. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ tạo nên một bản nhạc vừa giàu cảm xúc, vừa dễ tiếp cận với khán giả trẻ - nhóm người dùng chiếm tỷ lệ lớn trên các nền tảng streaming hiện nay.

Exit Sign không tạo nên kỳ tích nhờ một chiến dịch quảng bá quy mô lớn

Exit Sign không tạo nên kỳ tích nhờ một chiến dịch quảng bá quy mô lớn. Trái lại, ca khúc tăng trưởng nhờ sức mạnh tự thân của âm nhạc cùng khả năng tạo đồng cảm với người nghe. Sau khi phát hành, bài hát liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, xuất hiện trong các playlist cá nhân và duy trì lượng nghe ổn định trong thời gian dài.

Một yếu tố khác góp phần giúp Exit Sign bứt phá là hiệu ứng từ chương trình Anh Trai Say Hi . Thành công của HIEUTHUHAI tại mùa đầu tiên giúp nam rapper mở rộng đáng kể lượng người hâm mộ. Từ đó, nhiều sản phẩm cũ, trong đó có Exit Sign , được khán giả nghe lại, chia sẻ lại và liên tục trở lại các bảng xếp hạng nhạc số. Fandom của HIEUTHUHAI cũng triển khai nhiều chiến dịch streaming bài bản, góp phần đưa nam rapper trở thành một trong những cái tên có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc.

Sự kết hợp giữa HIEUTHUHAI và marzuz đã làm nên lịch sử nhạc Việt

Theo Spotify Wrapped 2025, Exit Sign là bài hát được nghe nhiều nhất năm tại thị trường Việt Nam. Trên YouTube, lyric video của ca khúc cũng đã vượt mốc 100 triệu lượt xem. Chuỗi thành tích này góp phần quan trọng đưa HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất Spotify Việt Nam trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025, vượt qua nhiều nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế.

100 triệu lượt nghe trên Spotify không chỉ đánh dấu thành công lớn nhất trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI và marzuz mà còn mở ra một cột mốc mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam

Từ một ca khúc được viết trong những cảm xúc riêng tư, Exit Sign dần vượt khỏi khuôn khổ của một bản nhạc thất tình để trở thành hiện tượng streaming của nhạc Việt. Cột mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify không chỉ đánh dấu thành công lớn nhất trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI và marzuz mà còn mở ra một cột mốc mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam, chứng minh rằng những sản phẩm nội địa hoàn toàn có thể tạo nên những kỷ lục ngay trên nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới.

Ảnh: FBNV