Người đánh bại Lisa và nữ hoàng World Cup

Không phải ngôi sao nhạc pop, nhân vật này vẫn khiến cả mạng xã hội bùng nổ với ca khúc World Cup được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua.

Nhạc World Cup "không chính thức" vượt mặt Lisa và Shakira

Những ngày qua, World Cup (Champions) của IShowSpeed liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, từ TikTok, YouTube Shorts đến Instagram Reels. Không chỉ được cộng đồng yêu bóng đá chia sẻ rộng rãi, ca khúc còn trở thành chủ đề bàn luận của đông đảo khán giả trẻ trên toàn cầu nhờ giai điệu sôi động và sức hút từ nam streamer nổi tiếng. Chỉ sau chưa đầy một tuần phát hành, World Cup (Champions) đã vượt mốc 31 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc gây chú ý nhất trước thềm World Cup 2026.

World Cup (Champions) - IShowSpeed

Điều đáng chú ý là đây không phải ca khúc được FIFA công bố từ đầu trong dự án âm nhạc của giải đấu. Khi ra mắt vào ngày 1/6, World Cup (Champions) đơn thuần được xem như một sản phẩm cá nhân của IShowSpeed nhằm hưởng ứng không khí World Cup. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, bài hát đã bùng nổ trên TikTok, YouTube Shorts và Instagram Reels với tốc độ lan truyền vượt ngoài dự đoán.

Khác với những ca khúc World Cup được đầu tư theo hướng âm nhạc chuyên nghiệp, Champions được xây dựng như một bản anthem cổ động bóng đá thuần túy. Giai điệu dồn dập, điệp khúc ngắn gọn, dễ thuộc cùng thông điệp chiến thắng được lặp lại xuyên suốt giúp khán giả dễ dàng ghi nhớ ngay từ lần nghe đầu tiên.

MV với hình ảnh không khí lễ hội đậm chất World Cup

MV cũng được thiết kế để phục vụ tối đa tính lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh sân vận động, quốc kỳ các quốc gia, những màn ăn mừng chức vô địch, áo đấu bóng đá cùng nguồn năng lượng đặc trưng của IShowSpeed tạo nên bầu không khí lễ hội đậm chất World Cup. Đây cũng là lý do ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền cho hàng loạt video liên quan đến bóng đá trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhờ sức ảnh hưởng khổng lồ của IShowSpeed, World Cup (Champions) nhanh chóng tạo nên độ phủ sóng vượt ngoài phạm vi một ca khúc cổ động bóng đá thông thường. Trong những ngày đầu phát hành, sản phẩm liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với tần suất dày đặc, thậm chí lấn lướt nhiều ca khúc thuộc dự án âm nhạc chính thức của FIFA World Cup 2026 với sự góp mặt của nữ hoàng nhạc World Cup Shakira hay siêu sao nổi tiếng như LISA.

Sức nóng của ca khúc lớn đến mức FIFA sau đó quyết định đưa World Cup (Champions) vào album âm nhạc của World Cup 2026

Trong khi những sản phẩm của các nghệ sĩ này chủ yếu lan tỏa trong cộng đồng người yêu nhạc và người hâm mộ, Champions lại tiếp cận đồng thời khán giả bóng đá, cộng đồng streamer, game thủ và nhiều thế hệ khán giả trên toàn cầu.

Sức nóng của ca khúc lớn đến mức FIFA sau đó quyết định đưa World Cup (Champions) vào album âm nhạc của World Cup 2026. Đây được xem là bước ngoặt đặc biệt với một sản phẩm xuất phát ngẫu hứng từ một YouTuber.

Từ streamer chơi game đến ngôi sao internet sở hữu đế chế triệu USD

Tên thật là Darren Jason Watkins Jr., IShowSpeed sinh năm 2005 tại Cincinnati (Mỹ). Anh bắt đầu đăng video lên YouTube từ năm 2016 với các nội dung liên quan đến game như FIFA, NBA 2K hay Roblox.

IShowSpeed sinh năm 2005 tại Cincinnati (Mỹ) là một YouTuber và streamer nổi tiếng

Bước ngoặt đến vào năm 2021 khi phong cách livestream giàu cảm xúc, những phản ứng khó đoán cùng khả năng tạo viral giúp Speed bùng nổ trên YouTube và TikTok. Chỉ trong vài năm, anh từ một game thủ vô danh trở thành một trong những streamer nổi tiếng nhất thế giới với hơn 50 triệu người đăng ký trên YouTube và hơn 118 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Song song với livestream, Speed cũng sớm theo đuổi âm nhạc. Anh từng gây chú ý với các ca khúc như Shake, Ronaldo (Sewey) hay World Cup phát hành trong kỳ World Cup 2022. Trước Champions, anh gây tiếng vang với ca khúc World Cup phát hành nhân dịp World Cup 2022 tại Qatar. Sản phẩm này đã đạt hơn 200 trăm triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những bài hát về bóng đá nổi bật nhất trên nền tảng. Đặc biệt, tình yêu cuồng nhiệt dành cho Cristiano Ronaldo và bóng đá giúp anh xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu.

IShowSpeed có những sản phẩm âm nhạc về bóng đá nhận được nhiều sự ủng hộ

Khán giả Việt Nam cũng không xa lạ với IShowSpeed. Tháng 9/2024, nam streamer từng gây sốt khi đến TP.HCM trong chuyến livestream xuyên thế giới. Hình ảnh hàng nghìn người hâm mộ vây kín phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo chân anh từng trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm.

Tháng 9/2024, nam streamer từng gây sốt khi đến TP.HCM trong chuyến livestream xuyên thế giới

Ở tuổi 21, IShowSpeed hiện được xem là một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đồng thời đang chứng minh rằng một streamer hoàn toàn có thể tạo ra bản hit toàn cầu đủ sức cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc.

Ảnh: X/FB/FIFA