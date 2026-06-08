Sốc với nữ ca sĩ bay lơ lửng bắn nốt cao giữa không trung, từ đại mỹ nhân nay tiều tuỵ nhan sắc xuống cấp

Sau nhiều tháng chờ đợi, tối 6/6 (giờ địa phương), Ariana Grande chính thức khởi động The Eternal Sunshine Tour bằng đêm diễn hoành tráng tại Oakland (Mỹ). Đây là tour diễn quy mô lớn đầu tiên của cô sau sáu năm kể từ Sweetener World Tour 2019. Đêm nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế, đánh dấu màn tái xuất bùng nổ của nữ ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng để tập trung cho lĩnh vực điện ảnh.

The Eternal Sunshine Tour đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong cách Ariana Grande xây dựng concert khi nữ ca sĩ tạm rời xa mô hình biểu diễn pop truyền thống để mang đến một đêm nhạc mang đậm hơi thở Broadway. Chương trình được chia thành nhiều hồi diễn với màu sắc, bối cảnh và cảm xúc khác nhau nhưng vẫn liên kết chặt chẽ trong một mạch truyện xuyên suốt. Trung tâm sân khấu là kết cấu hình tròn được đặt giữa sân vận động, phía trên là màn hình LED khổng lồ treo lơ lửng, liên tục biến đổi theo từng phần trình diễn.





Với 23 ca khúc trải dài qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp, Ariana Grande lần lượt mang đến những bản hit quen thuộc như Positions, The Boy Is Mine, 7 Rings, Dangerous Woman hay Into You. Tuy nhiên, khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong đêm diễn thuộc về tiết mục khép màn Supernatural.

Sân khấu khép màn với khoảnh khắc treo lơ lửng của Ariana Grande





Ở những phút cuối cùng, toàn bộ sân khấu được biến hóa thành một không gian mang màu sắc khoa học viễn tưởng với hệ thống ánh sáng được dàn dựng công phu. Nhờ sự kết hợp giữa hiệu ứng thị giác và hệ thống cáp treo, Ariana Grande từ từ được nâng lên khỏi mặt sân khấu, tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa một luồng sáng khổng lồ.





Ngay tại thời điểm được nâng lên không trung, nữ ca sĩ thực hiện đoạn high note đầy nội lực, trở thành cao trào của toàn bộ chương trình. Ánh sáng tiếp tục bao phủ lấy Ariana Grande trước khi vụt tắt hoàn toàn, khiến cô biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả và khép lại đêm diễn bằng một cái kết đầy tính điện ảnh.





Sân khấu được bàn tán của Ariana Grande

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hàng loạt video ghi lại màn trình diễn Supernatural cùng đoạn high note cuối chương trình được chia sẻ rộng rãi sau đêm diễn. Trên mạng xã hội, màn kết hợp giữa sân khấu quy mô lớn, hiệu ứng thị giác và giọng hát của Ariana Grande nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước hướng dàn dựng táo bạo mà nữ ca sĩ lựa chọn cho tour diễn lần này.





Kỷ nguyên âm nhạc mới của Ariana Grande

Đêm diễn mở màn của The Eternal Sunshine Tour cũng diễn ra trong bối cảnh Ariana Grande đang bước vào một giai đoạn hoạt động mới sau nhiều năm tập trung cho lĩnh vực điện ảnh.

Sau khi phát hành album Eternal Sunshine vào năm 2024, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian cho dự án điện ảnh. Chính vì vậy, màn trở lại với các hoạt động âm nhạc trong thời gian gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Ariana Grande trở lại với âm nhạc sau khoảng thời gian tập trung vào diễn xuất

Cuối tháng 5 vừa qua, Ariana Grande chính thức phát hành hate that i made you love me, đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 8 mang tên Petal dự kiến ra mắt vào ngày 31/7. a khúc được Ariana Grande đồng sáng tác và sản xuất cùng hai cộng sự quen thuộc Max Martin và Ilya Salmanzadeh. Nữ ca sĩ từng mô tả đây là "một trong những bài hát yêu thích nhất" mà cô từng viết.

hate that i made you love me - Ariana Grande

Ngay sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút trên các nền tảng nhạc số khi debut thẳng ở vị trí #1 Spotify Global với 8,788 triệu lượt nghe trong ngày đầu tiên. Đây là một trong những màn ra mắt thành công nhất trong sự nghiệp của Ariana Grande những năm gần đây, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên cô dẫn đầu Spotify Global trong kỷ nguyên Petal.





Bên cạnh âm nhạc, ngoại hình của Ariana Grande tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trong những ngày gần đây. Những hình ảnh được ghi lại tại concert nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ xuất hiện với vóc dáng gầy hơn đáng kể so với trước đây và bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Ngoại hình của Ariana Grande tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trong những ngày gần đây





Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc liên tục đưa ngoại hình nghệ sĩ ra bàn luận là không cần thiết. Nhóm khán giả này cho rằng những cuộc thảo luận nên tập trung vào âm nhạc, giọng hát và màn trình diễn thay vì những nhận xét liên quan đến cơ thể của nghệ sĩ.





Dù xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, sức hút từ màn trở lại của Ariana Grande vẫn là điều khó phủ nhận. Từ việc phát hành hate that i made you love me, chuẩn bị cho album Petal cho đến tour diễn đầu tiên sau 6 năm, nữ ca sĩ đang trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các mạng xã hội.





Ảnh: X



