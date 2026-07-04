Madonna 68 tuổi vẫn đang viết tiếp đỉnh cao sự nghiệp, chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới phải ngả mũ

Từng không ít lần dành những lời nhận xét khắt khe cho Madonna, Pitchfork lần này lại gọi Confessions II là album hay nhất của nữ ca sĩ sau hai thập kỷ.

Sau hơn bốn thập kỷ đứng trên đỉnh cao nhạc Pop, Madonna chưa bao giờ ngừng phát hành nhạc mới hay thử nghiệm những hướng đi khác biệt. Tuy nhiên, đi cùng sự bền bỉ ấy là không ít tranh cãi. Trong hơn một thập kỷ qua, các album của nữ ca sĩ thường nhận phản ứng trái chiều, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu "Nữ hoàng nhạc Pop" đã đi qua thời kỳ đỉnh cao hay chưa.

Thế nhưng, album mới nhất của Madonna mang tên Confessions II đang thay đổi hoàn toàn câu chuyện đó.

Album mới của Madonna đã nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn (Ảnh: Madonna)

Trong bài đánh giá vừa đăng tải, Pitchfork - một trong những chuyên trang âm nhạc có ảnh hưởng nhất thế giới chấm Confessions II 8.1 điểm và nhận định đây là album hay nhất của Madonna trong khoảng 20 năm trở lại đây. Điều đáng chú ý là lời khen này đến từ chính tạp chí từng nhiều lần dành những đánh giá khắt khe cho các sản phẩm gần đây của nữ ca sĩ.

Không chỉ Pitchfork, nhiều khán giả cũng nhận định đây là Album hay nhất của Madonna kể từ album Hard Candy năm 2008 (Ảnh: Pitchfork)

Ngay từ phần mở đầu bài review, Pitchfork đã nhắc đến giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của Madonna. Chuyên trang này cho rằng nếu Confessions II là album hay nhất của cô trong hai thập kỷ, điều đó cũng đồng nghĩa Madonna đã vượt qua thời kỳ bị xem là sa sút nhất về mặt sáng tạo. Theo Pitchfork, các album như MDNA (2012), Rebel Heart (2015) hay Madame X (2019) đều không tạo được sức thuyết phục như kỳ vọng, thậm chí khiến không ít khán giả tin rằng nữ nghệ sĩ đang dần đánh mất phong độ.

Bởi vậy, Confessions II không đơn thuần là một sản phẩm mới mà còn được xem như lời đáp trả dành cho những hoài nghi đã bám theo Madonna suốt nhiều năm.

Confessions II là album thứ 15 của Madonna (Ảnh: Madonna)

Theo Pitchfork, điểm đáng giá nhất của Confessions II không nằm ở việc Madonna cố gắng tạo thêm một cuộc cách mạng âm nhạc, mà ở chỗ cô không còn chạy theo nhu cầu chứng minh bản thân.

Nếu những album gần đây thường bị nhận xét là quá tham vọng trong việc theo đuổi các xu hướng mới hoặc liên tục thay đổi hình tượng, thì lần này Madonna lựa chọn điều ngược lại: nhìn về chính cuộc đời mình.

Confessions II chứa nhiều chất liệu tự truyện hơn hẳn những sản phẩm trước đó. Album đưa người nghe trở lại quãng thời gian Madonna còn là cô gái trẻ đặt chân tới New York với giấc mơ trở thành nghệ sĩ, nhắc đến những mối quan hệ đã định hình con người cô, cũng như những mất mát trong gia đình, đặc biệt là sự ra đi của người anh Christopher Ciccone. Bên cạnh đó là những suy ngẫm về tuổi tác, vai trò của một người mẹ và hành trình tồn tại dưới ánh hào quang suốt hơn bốn thập kỷ.

Trong album, Madonna còn kết hợp với nhiều cái tên đình đám như Martin Garrix hay Sabrina Carpenter (Ảnh: Ghiền US-UK)

Pitchfork cho rằng chính sự chân thành ấy đã tạo nên sức nặng cho album. Madonna không còn xuất hiện như một biểu tượng luôn cố tạo ra cú sốc mới, mà giống một nghệ sĩ đã đủ trải nghiệm để kể những câu chuyện chỉ mình mới có thể kể.

Âm nhạc cũng góp phần quan trọng giúp Confessions II được đánh giá cao. Madonna tái hợp Stuart Price - nhà sản xuất từng góp công tạo nên thành công vang dội của Confessions on a Dance Floor năm 2005. Tuy nhiên, thay vì lặp lại công thức cũ, cả hai xây dựng một album mang tinh thần dance-pop quen thuộc nhưng được cập nhật bằng màu sắc electronic hiện đại.

Pitchfork nhận xét đây là một sản phẩm vừa gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao của Madonna, vừa không biến mình thành bản sao của quá khứ. Những ca khúc như Danceteria, L.E.S. Girl, The Test hay Fragile đều cho thấy sự cân bằng giữa tính giải trí và chiều sâu cảm xúc - điều mà các album gần đây của Madonna thường bị cho là còn thiếu.

Album có 16 ca khúc, kéo dài hơn một giờ đồng hồ (Ảnh: Madonna)

Trong nhiều năm qua, Madonna vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất văn hóa đại chúng, nhưng các cuộc thảo luận về cô thường xoay quanh ngoại hình, những phát ngôn gây tranh cãi hay các thử nghiệm âm nhạc thiếu thuyết phục hơn là giá trị nghệ thuật. Chính vì vậy, việc một chuyên trang vốn nổi tiếng khắt khe như Pitchfork gọi đây là album hay nhất của Madonna trong khoảng 20 năm mang ý nghĩa như một sự ghi nhận rằng "Nữ hoàng nhạc Pop" vẫn có thể tạo ra một tác phẩm đủ sức chinh phục giới phê bình, thay vì chỉ sống bằng di sản quá khứ.

Việc Confessions II nhận được sự ghi nhận từ giới phê bình cũng đến vào thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Madonna.

Chỉ ít tuần sau khi album phát hành, "Nữ hoàng nhạc Pop" sẽ tiếp tục xuất hiện trên một trong những sân khấu được mong chờ nhất thế giới khi góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Madonna sẽ trình diễn trong trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Madonna)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA tổ chức halftime show cho trận chung kết World Cup theo mô hình tương tự Super Bowl. Chương trình diễn ra vào ngày 19/7 tại New Jersey Stadium, do tổ chức Global Citizen sản xuất với sự tham gia cố vấn của Chris Martin (Coldplay). Madonna sẽ đứng chung sân khấu cùng Shakira và BTS, hứa hẹn tạo nên một trong những màn trình diễn âm nhạc có lượng khán giả theo dõi lớn nhất hành tinh.

Sự xuất hiện tại World Cup khiến màn trở lại của Madonna càng trở nên trọn vẹn hơn. Nếu Confessions II được xem là lời khẳng định rằng nữ ca sĩ vẫn đủ khả năng chinh phục những nhà phê bình khó tính nhất, thì sân khấu World Cup lại là minh chứng cho việc sức ảnh hưởng của bà trong văn hóa đại chúng vẫn chưa hề suy giảm. Sau hơn 40 năm hoạt động, Madonna không chỉ trở lại với một album được đánh giá là hay nhất trong hai thập kỷ qua, mà còn tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” cho những sự kiện có quy mô toàn cầu.

Ảnh: FBNV