Điềm lành ở đám cưới tỷ đô của Taylor Swift

Giữa thời điểm cả thế giới dõi theo hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce tại New York, một khoảnh khắc bất ngờ xuất hiện khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Chiều tối 3/7 (giờ địa phương), đúng ngày diễn ra hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce, khu vực Manhattan, New York bất ngờ hứng chịu một cơn mưa lớn kèm sấm chớp dữ dội. Sau khi cơn mưa đi qua, bầu trời chuyển sang những gam màu hồng, tím và xanh pastel rực rỡ, đồng thời xuất hiện cầu vồng vắt ngang đường chân trời, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa các tòa nhà cao tầng. Theo quan niệm phổ biến ở nhiều nước phương Tây, mưa trong ngày cưới được xem là điềm lành, tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và một cuộc hôn nhân viên mãn.

Bầu trời tại Manhattan (Ảnh: Taylor Swift Update)

Ngay sau khi những bức ảnh được chia sẻ, Swifties lập tức nhận ra sự tương đồng với bảng màu biểu tượng của Lover - album phát hành năm 2019 được xem là kỷ nguyên ngập tràn sắc hồng, xanh pastel và những câu chuyện về tình yêu, nhiều người đùa rằng "New York đang khoác lên mình màu của Lover " nhân ngày trọng đại của nữ ca sĩ.

Nếu chỉ nhìn ở góc độ thị giác, đây đơn thuần là một sự trùng hợp thú vị. Nhưng với người hâm mộ Taylor Swift, Lover chưa bao giờ chỉ là một album có bảng màu pastel đẹp mắt. Sau nhiều năm, đây vẫn được xem là tác phẩm định nghĩa rõ nhất quan điểm của nữ ca sĩ về tình yêu, hôn nhân và một mái ấm bền vững.

Bầu trời tại Manhattan lại trùng hợp giống màu cover của album Lover (Ảnh: Taylor Swift)

Ra mắt vào năm 2019, Lover đánh dấu bước chuyển lớn trong sự nghiệp Taylor Swift. Nếu Reputation kể về việc tìm thấy tình yêu sau những biến cố và áp lực từ dư luận, thì Lover lại nói về việc gìn giữ tình yêu ấy. Đây là lần đầu tiên Taylor không còn viết nhiều về những cuộc chia ly hay tổn thương, mà dành phần lớn album để nói về sự bình yên, lòng tin và mong muốn cùng một người đi hết quãng đời còn lại.

Thậm chí, Taylor từng tiết lộ tên gọi ban đầu của album là Daylight. Tuy nhiên, cô quyết định đổi thành Lover vì cho rằng không có từ nào có thể bao quát toàn bộ thông điệp của album tốt hơn. Theo Taylor, "lover" không chỉ đơn thuần là người yêu, mà còn là cách gọi đầy trìu mến dành cho người bạn đời - người sẽ cùng mình đi qua mọi giai đoạn của cuộc sống.

Trong album Lover, Taylor Swift xuất hiện với hình ảnh nữ tính dịu dàng (Ảnh: Taylor Swift)

Điều đó được thể hiện xuyên suốt 18 ca khúc của album. Từ những hình ảnh về một căn nhà, phòng khách, bàn ăn, mùa Giáng sinh, những buổi tối bình yên cho đến những lời hứa gắn bó suốt đời, Lover giống như cuốn nhật ký về một tình yêu đã trưởng thành, nơi hạnh phúc không còn được đo bằng sự mãnh liệt mà bằng cảm giác an toàn khi ở cạnh đúng người.

Trong đó, ca khúc chủ đề Lover được xem là bản tình ca mang màu sắc hôn lễ rõ rệt nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Taylor Swift. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô muốn sáng tác một bài hát mang hơi thở của những bản tình ca kinh điển, có thể tồn tại vượt thời gian.

Không phải ngẫu nhiên mà Lover sử dụng nhịp waltz 6/8 - điệu nhảy vốn gắn liền với các lễ cưới phương Tây. Ca từ cũng chứa đựng nhiều hình ảnh khiến người nghe liên tưởng đến lời tuyên thệ trong hôn lễ. Đặc biệt, câu hát: "Ladies and gentlemen, will you please stand?" giống như lời mời của người dẫn lễ trước khi cô dâu xuất hiện.

Taylor Swift - Lover

Chính vì vậy, nhiều năm qua, Lover đã trở thành một trong những ca khúc được các cặp đôi lựa chọn nhiều nhất trong lễ cưới tại Mỹ. Với không ít người hâm mộ, bài hát này giống như lời thề nguyện mà Taylor viết ra từ rất lâu trước khi chính mình trở thành cô dâu.

Không chỉ Lover, nhiều ca khúc khác trong album cũng khiến người nghe liên tưởng đến hôn nhân.

Các ca khúc trong Lover đều có giai điệu vui tươi, tích cực (Ảnh: Bestie)

Paper Rings có lẽ là ví dụ rõ nhất. Taylor hát: "I like shiny things, but I'd marry you with paper rings" (Tôi thích những thứ lấp lánh, nhưng tôi vẫn sẽ cưới anh chỉ với chiếc nhẫn bằng giấy). Câu hát trở thành một trong những lyric nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ, truyền tải thông điệp rằng giá trị của hôn nhân không nằm ở chiếc nhẫn kim cương hay một lễ cưới xa hoa, mà ở việc tìm được đúng người để cùng nhau gắn bó.

Trong Daylight , Taylor lại khép lại hành trình kéo dài suốt nhiều năm của mình bằng câu hát: "I once believed love would be burning red, but it's golden." Sau khi từng ví tình yêu là màu đỏ rực cháy trong album Red, cô nhận ra tình yêu thực sự không dữ dội hay đau đớn, mà là thứ ánh sáng màu vàng ấm áp mang đến cảm giác bình yên. Đây được xem là một trong những lời tự sự trưởng thành nhất trong sự nghiệp của Taylor.

Album Lover có 18 ca khúc (Ảnh: Taylor Swift)

Hay như Cornelia Street là nỗi sợ đánh mất người mình yêu sau khi cuối cùng đã tìm được hạnh phúc, còn It's Nice To Have A Friend lại mang bầu không khí giản dị, ấm áp với tiếng hợp xướng thiếu nhi, thường được người hâm mộ ví như nhạc nền của một lễ cưới nhỏ.

Nhìn lại sau sáu năm, nhiều người mới nhận ra Lover không chỉ là album kể về tình yêu, mà còn giống như bức tranh phác họa cuộc sống hôn nhân mà Taylor Swift luôn mong muốn.

Album Lover đã tạo nên vô vàn kỷ lục ấn tượng (Ảnh: Taylor Swift)

Và giờ đây, điều đó dường như đã trở thành hiện thực.

Sau gần hai năm hẹn hò, Taylor Swift và Travis Kelce chính thức tổ chức hôn lễ trong một sự kiện private. Buổi lễ diễn ra với công tác an ninh nghiêm ngặt. Bên ngoài địa điểm tổ chức, hàng trăm người hâm mộ vẫn kiên nhẫn tập trung để chờ đợi cơ hội được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi.

Dòng chữ "JUST&T MARRIED!" xuất hiện trên bảng quảng cáo của MSG bên ngoài ga Pennsylvania xác nhận Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn (Ảnh: Taylor Swift Update)

Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí, âm nhạc và thể thao Mỹ. Trong khi đó, bên ngoài địa điểm tổ chức, đông đảo người hâm mộ vẫn tập trung với hy vọng được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của thần tượng. Dù phần lớn nghi thức được giữ kín, những hình ảnh và thông tin đầu tiên về hôn lễ nhanh chóng phủ sóng các trang báo lớn trên thế giới, biến đây thành một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất năm 2026.

Đối với Swifties, đám cưới này không chỉ đánh dấu cái kết viên mãn cho chuyện tình kéo dài gần hai năm của Taylor Swift và Travis Kelce, mà còn giống như sự hoàn thành của một hành trình âm nhạc. Từ Lover , Paper Rings , Daylight cho đến nhiều ca khúc khác, Taylor đã nhiều lần viết về mong ước được xây dựng một mái ấm với người mình yêu. Sáu năm sau khi Lover ra mắt, những hình ảnh trong album dường như đã bước ra đời thực.

Ảnh: Tổng hợp MXH