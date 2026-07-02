"BTS - Gwanghwamun phiên bản Taylor Swift"

Taylor Swift bị chỉ trích y hệt như BTS và concert miễn phí hồi tháng 3/2026.

Tin đồn về đám cưới của Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đang trở thành chủ đề nóng nhất trên truyền thông quốc tế. Chưa diễn ra, nhưng sự kiện đã gây tranh cãi vì quy mô bảo mật chưa từng có và những biện pháp kiểm soát được cho là ảnh hưởng đến cả thành phố New York. Theo Hollywood Reporter, đám cưới bí mật của Taylor Swift, dự kiến diễn ra từ 2-4/7 đang dần trở thành một câu chuyện "khó tin". Nguồn tin cho biết nữ ca sĩ được cho là muốn tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Madison Square Garden (New York) nhưng yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối.

Tin đồn về đám cưới của Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đang trở thành chủ đề nóng nhất trên truyền thông quốc tế

Theo những thông tin lan truyền, khoảng 1.000 khách mời cùng hàng nghìn nhân sự, stylist và đội ngũ phục vụ đều phải ký thỏa thuận bảo mật (NDA). Khách mời ban đầu chỉ được yêu cầu để trống lịch trong hai ngày và chờ hướng dẫn tiếp theo, trong khi toàn bộ thông tin về địa điểm tổ chức gần như được giữ kín. Một số nguồn tin tiết lộ có khách mời cảm thấy khó chịu vì mức độ bảo mật quá nghiêm ngặt. Họ cho rằng việc yêu cầu giữ kín là điều dễ hiểu, nhưng những quy định quá chặt chẽ lại tạo cảm giác thiếu sự tin tưởng đối với chính những người được mời tham dự. Thậm chí, một nhân viên được cho là đã bị sa thải ngay sau khi chụp ảnh bối cảnh lâu đài cổ tích đang được dựng bên trong Madison Square Garden.

Page Six cung cấp ảnh độc quyền về đoàn xe tải được cho là chuyển đồ phục vụ đám cưới Taylor Swift

Hollywood Reporter cũng nhấn mạnh toàn bộ những thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Taylor Swift chưa từng xác nhận kế hoạch kết hôn, còn các nguồn cung cấp thông tin đều giấu danh tính. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là thông tin khu vực quanh Madison Square Garden sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt từ ngày 2 đến 4/7. Các tuyến đường xung quanh địa điểm này dự kiến bị phong tỏa trong thời gian diễn ra sự kiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của một hôn lễ cá nhân đối với sinh hoạt của thành phố.

Khu vực xung quanh Madison Square

Hollywood Reporter cho rằng mong muốn có một đám cưới riêng tư của Taylor Swift là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với vị thế ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, cô luôn phải sống dưới sự theo dõi của truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận định việc cố gắng giữ bí mật tuyệt đối cho một sự kiện có quy mô hàng nghìn người tham gia ngay giữa thành phố đông đúc nhất nước Mỹ là điều gần như bất khả thi. Hollywood Reporter cũng đề cập khả năng đám cưới sẽ được ghi hình và phát hành sau đó. Theo nhận định của tờ báo, rất khó để một hôn lễ mang tầm cỡ này không được quay phim, thậm chí nhiều người còn dự đoán Taylor Swift và Travis Kelce có thể bán bản quyền phát sóng với giá trị rất lớn.

Hollywood Reporter cho rằng mong muốn có một đám cưới riêng tư của Taylor Swift là điều hoàn toàn dễ hiểu

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, chủ đề nhanh chóng lan trền trên MXH. Tại Hàn Quốc, nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay đến concert miễn phí của BTS tại quảng trường Gwanghwamun hồi tháng 3/2026 - sự kiện cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích vì các biện pháp phong tỏa giao thông và an ninh quá quy mô. Ban đầu, chính quyền Seoul dự kiến lượng người đổ về có thể lên tới khoảng 260.000 người. Vì vậy, hàng loạt tuyến đường trọng điểm như Sejong-daero, Sajik-ro, Yulgok-ro hay Saemunan-ro đều bị phong tỏa trong nhiều giờ. Các ga tàu điện ngầm Gwanghwamun, City Hall và Gyeongbokgung cũng tạm thời không dừng đón trả khách nhằm tránh ùn tắc.

Tại Hàn Quốc, nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay đến concert miễn phí của BTS tại quảng trường Gwanghwamun hồi tháng 3/2026 - sự kiện cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích vì các biện pháp phong tỏa giao thông và an ninh quá quy mô

Cả quảng trường Gwanghwamun được phong tỏa để chuẩn bị cho show của BTS

Không chỉ giao thông bị ảnh hưởng, chính quyền Seoul còn lần đầu triển khai hệ thống tin nhắn cảnh báo khẩn cấp song ngữ liên tục suốt cả ngày để cập nhật tình hình giao thông và hướng dẫn người dân. Điều này khiến nhiều cư dân mạng phàn nàn vì nhận quá nhiều thông báo. Các biện pháp kiểm soát an ninh như cổng dò kim loại, kiểm tra nghiêm ngặt quanh quảng trường cũng từng bị đánh giá là quá mức cần thiết. Một bộ phận ý kiến cho rằng nếu sự kiện có quy mô lớn đến vậy thì nên tổ chức trong sân vận động thay vì chiếm dụng không gian công cộng ở trung tâm thành phố. Vấp phải nhiều tranh cãi, concert của BTS diễn ra an toàn với khoảng 40.000-44.000 khán giả tham dự trực tiếp, kéo dài khoảng một giờ và được phát sóng toàn cầu qua Netflix.

Vấp phải nhiều tranh cãi, concert của BTS diễn ra an toàn với khoảng 40.000-44.000 khán giả tham dự trực tiếp

Khi thông tin về đám cưới của Taylor Swift xuất hiện cùng với việc phong tỏa đường phố New York, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc lập tức nhớ lại vụ việc tại Gwanghwamun. Các bình luận như "Làm tôi nhớ vụ ở Gwanghwamun", "BTS Gwanghwamun phiên bản Taylor Swift", "Lại nhớ đến BTS và Gwanghwamun, làm quá thì thành lố lăng" hay "Được phép làm vậy thật à?" nhận được nhiều sự đồng tình.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có không ít người cho rằng với vị thế ngôi sao số một thế giới của Taylor Swift, việc thành phố tăng cường an ninh và điều tiết giao thông là điều khó tránh khỏi

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có không ít người cho rằng với vị thế ngôi sao số một thế giới của Taylor Swift, việc thành phố tăng cường an ninh và điều tiết giao thông là điều khó tránh khỏi. Nếu đám cưới thực sự diễn ra, đây nhiều khả năng sẽ là một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất năm, kéo theo yêu cầu bảo đảm an toàn ở mức cao nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa xác nhận thông tin kết hôn. Dẫu vậy, chỉ riêng những tin đồn xung quanh công tác bảo mật và phong tỏa đường phố cũng đủ biến "đám cưới thế kỷ" này thành tâm điểm tranh luận toàn cầu.

Ảnh: Page Six, IGNV