Nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam có kho hit cả nước nghe suốt chục năm, nhạc hay tới mức quên luôn mặt mũi

Gần như cả nước nghe nhạc họ suốt chục năm, nhưng phải đến gần đây visual từng thành viên mới khiến dân tình giật mình.

Da LAB có cả kho hit cả nước thuộc lòng

Những ngày qua, các thành viên Da LAB được chú ý trở lại trên mạng xã hội. Không phải từ một sản phẩm mới, mà từ những hình ảnh của Thơm, Thỏ và Emcee L được chia sẻ lại, kéo theo nhiều bàn luận về visual của từng thành viên.

Những ngày qua, các thành viên Da LAB được chú ý trở lại trên mạng xã hội

Từ câu chuyện này, nhiều khán giả mới gật gù nhận ra Da LAB là cái tên đã quá quen thuộc với Vpop. Nhạc của nhóm xuất hiện ở quán cà phê, đám cưới, playlist thanh xuân, mạng xã hội và nhiều khoảnh khắc đời sống. Chính vì những giai điệu ấy quá quen, quá dễ nghe và phủ sóng suốt nhiều năm, công chúng gần như chỉ nhớ Da LAB bằng ca khúc, đến mức quên mất việc để ý visual của từng thành viên.

Nhiều khán giả nhận ra Da LAB là cái tên đã quá quen thuộc với Vpop, tuy nhiên công chúng thường nhớ Da LAB bằng ca khúc nhiều hơn ngoại hình

Da LAB thành lập năm 2007, đi lên từ underground Hà Nội. Đội hình gắn bó với khán giả nhiều năm gồm Thỏ, Thơm, Cào và Emcee L. Sau khi Cào rời nhóm, Da LAB tiếp tục hoạt động với Thỏ, Thơm và Emcee L. Sau khi Cào rời nhóm, Da LAB tiếp tục hoạt động với Thỏ, Thơm và Emcee L. Trong gần 20 năm làm nhạc, nhóm là một trong những cái tên hiếm hoi đi từ cộng đồng underground ra thị trường đại chúng mà vẫn giữ được màu sắc gần gũi, đời thường.

Bài Ka Tuổi Trẻ cũng là một trong những bài hát quen thuộc với nhiều khán giả

Một trong những ca khúc đưa Da LAB đến gần hơn với công chúng là Một Nhà. Ra mắt năm 2014, bài hát nhanh chóng vượt khỏi phạm vi underground, trở thành bản nhạc quen thuộc trong các đám cưới, clip gia đình và những khoảnh khắc đời thường. Giai điệu dễ nghe, ca từ giản dị giúp Một Nhà có sức sống bền bỉ suốt nhiều năm. Bên cạnh đó còn có Bài Ka Tuổi Trẻ, ca khúc mang tinh thần thanh xuân, tự do và nhiều năng lượng tích cực, phù hợp với hình ảnh nhóm ở giai đoạn được khán giả trẻ yêu thích.

Đến Thanh Xuân, Da LAB có một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp. Bài hát gắn với cảm giác hoài niệm, tiếc nuối tuổi trẻ và vẫn thường được nhắc lại mỗi khi khán giả nói về những ca khúc thanh xuân nổi bật của Vpop.

Trong gần 20 năm hoạt động, Da LAB có nhiều bài hát trở thành giai điệu quen thuộc với khán giả

Từ nền tảng đó, Da LAB nối dài chuỗi hit bằng loạt ca khúc quen thuộc như Từ Ngày Em Đến, Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Thức Giấc, Chạy Khỏi Thế Giới Này, Bầu Trời Mới, Thở,.... Trong gần 20 năm hoạt động, nhóm có nhiều bài hát trở thành giai điệu quen thuộc với khán giả, được nghe ở nhiều không gian đời sống và ngân nga qua nhiều giai đoạn khác nhau của Vpop.

Bầu Trời Mới - Da LAB

Visual bị nhạc hay che mất

Nếu sự nghiệp của Da LAB được khán giả nhớ bằng loạt giai điệu quen thuộc, thì ngoại hình của các thành viên lại không phải yếu tố được chú ý trong phần lớn thời gian hoạt động. Nhóm đi lên bằng âm nhạc, không xây dựng hình ảnh theo hướng idol hay lấy visual làm điểm nhận diện chính. Chính vì vậy, khi Thơm, Thỏ và Emcee L được soi lại trong thời gian gần đây, phản ứng của khán giả trở thành đề tài được bàn luận rôm rả.

Ngoại hình của các thành viên Da LAB không phải yếu tố được chú ý trong phần lớn thời gian hoạt động

Sự chú ý bắt đầu rõ nhất từ Thơm. Xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nam ca sĩ sinh năm 1989 gây bàn tán với diện mạo chỉn chu, tóc tai gọn gàng và phong thái trẻ trung hơn hình ảnh giản dị trước đây. Từ một thành viên thường được khán giả nhớ qua giọng hát và sáng tác, Thơm trở thành cái tên được nhắc nhiều vì màn thay đổi visual ở tuổi 37. Ở những hình ảnh được chia sẻ lại, Thơm gây chú ý nhờ tạo hình đơn giản nhưng sáng hơn trước.

Thơm trở thành cái tên được nhắc nhiều vì màn thay đổi visual ở tuổi 37

Cùng với Thơm, Thỏ cũng được nhắc đến nhiều hơn trong cuộc bàn luận visual của Da LAB. Vốn kín tiếng và ít phô trương, nam rapper gây chú ý bằng vẻ ngoài trưởng thành, gọn gàng và chất nghệ sĩ điềm đạm. Không cần một màn lột xác rõ rệt, hình ảnh hiện tại của Thỏ vẫn đủ khiến khán giả nhìn lại visual từng bị âm nhạc của nhóm che mất.

Thỏ cũng được nhắc đến nhiều hơn trong cuộc bàn luận visual của Da LAB

Emcee L cũng được chú ý khi hình ảnh đội hình hiện tại của Da LAB được chia sẻ lại. Nam ca sĩ tên thật Nguyễn Hoàng Long, gia nhập Da LAB từ năm 2018 và từng có dấu ấn riêng với Chuyện Đôi Ta, Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau . So với Thơm và Thỏ, Emcee L mang hình ảnh trẻ trung hơn, vẻ ngoài thư sinh, gọn gàng và sáng khung hình. Trong các khoảnh khắc đứng cạnh đồng đội, anh tạo cảm giác nhẹ nhàng, chỉn chu, đúng với màu sắc thường thấy trong những sản phẩm pop ballad của mình.

Emcee L mang hình ảnh trẻ trung hơn, vẻ ngoài thư sinh, gọn gàng và sáng khung hình

Thơm, Thỏ và Emcee L không xây dựng hình ảnh theo hướng idol hay lấy ngoại hình làm điểm nhấn chính. Trong nhiều năm, Da LAB được khán giả nhớ đến qua âm nhạc trước, từ Một Nhà, Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới đến Thức Giấc . Vì vậy, khi hình ảnh các thành viên được chú ý trở lại, visual của Da LAB trở thành một chi tiết mới bên cạnh kho hit đã quen thuộc với công chúng.

Gần 20 năm hoạt động, Da LAB vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bằng âm nhạc

Gần 20 năm hoạt động, Da LAB vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bằng âm nhạc. Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho Thơm, Thỏ và Emcee L thời gian gần đây cũng cho thấy hình ảnh của các thành viên đang có thêm độ nhận diện riêng, thay vì chỉ đứng sau những ca khúc đã phủ sóng suốt nhiều năm.

Ảnh: FBNV