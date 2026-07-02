Sắc vóc đều tăm tắp của tứ đại mỹ nhân showbiz, có thể đẹp hơn được nữa không!

Chỉ một khoảnh khắc ghi lại trong lúc biểu diễn cũng đủ khiến bốn cô gái trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Xuất hiện tại TV Tokyo Music Festival 2026 Summer, aespa mang đến một trong những sân khấu thu hút nhiều sự chú ý của chương trình. Đây là lễ hội âm nhạc thường niên do TV Tokyo tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản và quốc tế. Sau khi chương trình lên sóng, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của nhóm bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bức ảnh được ghi lại trong phần trình diễn của Karina, Winter, Ningning và Giselle với trang phục tông trắng - xanh. Dù chỉ là một khoảnh khắc trên sân khấu, hình ảnh vẫn nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn Kpop.

Bức ảnh gây sốt của aespa (Ảnh: aespa International)

Đáng chú ý, TV Tokyo Music Festival 2026 Summer cũng đánh dấu lần trở lại Nhật Bản của aespa sau khi khép lại tour diễn SYNK : æXIS LINE. Đây đồng thời là một trong những lịch trình quốc tế của nhóm trước khi khởi động world tour mới SYNK : COMPLæXITY, vì vậy sự xuất hiện của bốn thành viên nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ nằm ở sân khấu hay hiệu ứng trình diễn, mà còn ở sự đồng đều về ngoại hình của cả bốn thành viên. Nhiều bình luận dành lời khen cho vóc dáng săn chắc, đôi chân thon dài và thần thái nổi bật của aespa, cho rằng đây là một trong những nhóm nhạc nữ hiếm hoi duy trì được đội hình visual đồng đều sau nhiều năm hoạt động. Không ít người hâm mộ ưu ái gọi aespa là "tứ đại mỹ nhân", bởi mỗi thành viên đều sở hữu nét đẹp riêng nhưng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa khi đứng cạnh nhau.

Outfit của aespa trong đêm diễn TV Tokyo Music Festival 2026 Summer

Việc những hình ảnh biểu diễn của aespa liên tục lan truyền trên mạng xã hội không phải điều hiếm gặp. Trong những năm gần đây, mỗi lần nhóm xuất hiện tại lễ trao giải, tuần lễ thời trang, sân bay hay các sân khấu âm nhạc, hình ảnh của bốn thành viên đều nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Karina, Winter, Giselle và Ningning còn xây dựng phong cách riêng, giúp mỗi thành viên đều có lượng người hâm mộ ổn định.

Bên cạnh visual, aespa vẫn là một trong những girlgroup duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhờ âm nhạc. Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, nhóm liên tục tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Black Mamba, Next Level, Savage, Spicy, Drama, Supernova, Armageddon, Whiplash và Dirty Work . Nhiều sản phẩm giúp nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số, đồng thời xây dựng chuỗi album triệu bản liên tiếp.

Album LEMONADE mới ra mắt đầu năm 2026 đã giúp cho aespa gặt hái thêm nhiều thành tích (Ảnh: SM Town)

Bước sang năm 2026, aespa tiếp tục mở rộng hoạt động với album phòng thu thứ hai LEMONADE . Đây là full album đầu tiên của nhóm sau hai năm kể từ Armageddon, gồm 10 ca khúc, đánh dấu sự trở lại với màu sắc âm nhạc trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ thế giới quan đặc trưng đã theo đuổi từ khi debut.. Chỉ trong ngày đầu phát hành, album ghi nhận hơn 840.000 bản bán ra trên Hanteo, trở thành album có doanh số ngày đầu cao nhất của một nhóm nhạc nữ thế hệ 4 trong năm 2026. Sau tuần đầu, LEMONADE cũng tiếp tục giữ kỷ lục album có doanh số tuần đầu cao nhất của girlgroup Gen 4 trong năm 2026, đồng thời ra mắt ở vị trí No. 9 trên Billboard 200 và No. 2 trên Billboard Top Album Sales, cho thấy sức hút của nhóm không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên thị trường quốc tế.

Không chỉ phát hành album mới, aespa còn công bố tour diễn thế giới 2026-2027 LIVE TOUR - SYNK: COMPLæXITY, dự kiến đi qua nhiều thành phố tại châu Á, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và châu Âu. Trước khi tour chính thức khởi động, nhóm cũng được xác nhận góp mặt tại Lollapalooza, tiếp tục nối dài chuỗi sân khấu quốc tế sau các lần biểu diễn tại Coachella, Governors Ball và Outside Lands những năm trước.

Sang năm 2026, aespa sẽ tiếp tục trình diễn tại nhiều sân khấu quốc tế (Ảnh: aespa)

Song song với các hoạt động nhóm, aespa tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi nhận đề cử Best Female KPop Artist tại American Music Awards 2026, sau khi từng được vinh danh là Group of the Year tại Billboard Women in Music 2025. Phiên bản Dirty Work của nhóm cũng giành giải thưởng thiết kế tại Red Dot Design Award 2026.

Bên cạnh âm nhạc, bốn thành viên cũng ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Karina, Winter, Giselle và Ningning liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, chiến dịch của nhiều thương hiệu xa xỉ và các sự kiện giải trí quốc tế. Hình ảnh của từng thành viên thường xuyên trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, góp phần giúp aespa duy trì độ phủ sóng ngay cả trong khoảng thời gian không phát hành sản phẩm mới.

4 thành viên đồng đều về nhan sắc nên thường được công chúng ưu ái gọi là "nhóm nhạc đại mỹ nhân" (Ảnh: SM Town)

Sau gần sáu năm hoạt động, aespa không chỉ xây dựng vị thế bằng chuỗi bản hit hay doanh số album, mà còn tạo dựng được hình ảnh một trong những nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop thế hệ thứ tư. Vì vậy, việc chỉ một bức ảnh biểu diễn cũng đủ tạo nên làn sóng chia sẻ trên mạng xã hội được nhiều người xem là minh chứng cho độ nhận diện và sức hút mà bốn thành viên vẫn duy trì ở thời điểm hiện tại.

Ảnh: MXH tổng hợp