Ca sĩ có khả năng "đóng băng thời gian": Nhan sắc chạm đỉnh hệt ma cà rồng, xé truyện bước ra cũng chỉ đến thế

Gương mặt thu hút của nam ca sĩ trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn.

Visual của Vernon (SEVENTEEN) đang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn Kpop sau khi nam thần tượng xuất hiện tại buổi listening party quảng bá EP V8 - sản phẩm debut unit cùng The8. Chỉ vài bức ảnh được chụp bằng máy ảnh fan, không qua chỉnh sửa cầu kỳ, cũng đủ khiến cộng đồng mạng "phát sốt" bởi diện mạo được nhận xét như "xé truyện bước ra", thậm chí ví von với hình tượng ma cà rồng bất tử vì vẻ ngoài gần như không thay đổi theo thời gian.

Clip visual đang gây bão của Vernon

Trong loạt ảnh lan truyền, Vernon xuất hiện với mái tóc đen dài che gần kín đôi mắt. Phần tóc giả được tạo kiểu lòa xòa phủ xuống gương mặt giúp tổng thể mang màu sắc grunge pha chút gothic, gợi liên tưởng đến những nhân vật nam chính trong truyện tranh hay các bộ phim tuổi teen đình đám những năm 2000.

Chùm ảnh viral MXH:

Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét cùng đôi môi đầy tạo nên những góc nghiêng gần như hoàn hảo. Dù phần lớn ánh mắt bị che khuất sau lớp tóc mái, biểu cảm lạnh lùng và thần thái có phần bí ẩn lại khiến visual của anh càng trở nên cuốn hút. Ở những góc chụp cận mặt, Vernon để lộ hàng mi dài, làn da mịn và các đường nét lai Tây vốn đã trở thành thương hiệu suốt nhiều năm qua. Không ít người nhận xét nam idol giống như "đóng băng thời gian", bởi sau hơn một thập kỷ hoạt động, anh vẫn giữ được vẻ ngoài của một ngôi sao tuổi teen.

Hình ảnh trên các diễn đàn Hàn Quốc nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn: - Chuyện gì đang xảy ra với Vernon của SEVENTEEN vậy? Tôi sốc thật sự luôn. Cứ như cậu ấy bị đóng băng thời gian từ hồi cấp 3 rồi bây giờ mới quay lại vậy. Đúng là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Sao lại trông giống một ngôi sao tuổi teen đến thế chứ? - Mong công ty để mái cho cậu ấy mãi luôn đi. Đẹp trai điên mất thôi. - Gương mặt đúng chuẩn thần thánh. - Làm ơn đi đóng phim đi. Phong cách này hợp quá. - Anh ấy đúng kiểu có 'vibe' rất riêng. - Trông giống như bước ra từ phim Skins vậy.

Nhiều cư dân mạng còn cho rằng Vernon có nét hao hao nam diễn viên Nicholas Hoult ở tạo hình lần này. Trong khi đó, không ít người bất ngờ khi biết đây chỉ là tóc giả, bởi Vernon hiện vẫn đang để tóc ngắn. Chính phần tóc giả được tạo kiểu khéo léo đã góp phần tạo nên diện mạo hoàn toàn khác lạ, khiến nhiều fan hy vọng anh sẽ thực hiện một MV hoặc dự án hình ảnh với concept tương tự.

Visual Vernon gây sốc, được ví như ma cà rồng da trắng môi đỏ

Vernon tên thật là Hansol Vernon Chwe (Choi Han-sol), sinh năm 1998 tại New York, Mỹ. Anh có bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Mỹ, chuyển về Seoul sinh sống từ khi còn nhỏ. Ra mắt cùng SEVENTEEN vào năm 2015 với vai trò rapper chính của Hip-hop Team, Vernon nhanh chóng gây chú ý nhờ visual lai Tây nổi bật cùng phong cách âm nhạc hiện đại.

Ra mắt cùng SEVENTEEN vào năm 2015 với vai trò rapper chính của Hip-hop Team, Vernon nhanh chóng gây chú ý nhờ visual lai Tây nổi bật cùng phong cách âm nhạc hiện đại

Không chỉ sở hữu ngoại hình được đánh giá là một trong những visual nổi bật của Kpop thế hệ 3, Vernon còn là gương mặt sáng tác quen thuộc trong SEVENTEEN. Anh đã tham gia viết lời và sản xuất hơn 90 ca khúc, là thành viên có số lượng tác phẩm đăng ký bản quyền nhiều thứ hai của nhóm, chỉ sau Woozi. Nam nghệ sĩ cũng là thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA).

Từ khi mới debut, Vernon đã thuộc top 4 visual của SEVENTEEN

Bên cạnh các hoạt động cùng nhóm, Vernon từng phát hành mixtape solo Black Eye vào năm 2022, thể hiện rõ ảnh hưởng của punk rock và hip-hop phương Tây. Anh cũng nhiều lần hợp tác với nghệ sĩ quốc tế như Charli XCX và trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của nhà mốt Kenzo.

Vernon có cá tính âm nhạc riêng biệt, là thành viên sáng tác nhiều thứ 2 SEVENTEEN và từng ra mắt mixtape riêng Black Eyes

Thời gian gần đây, Vernon cùng The8 chính thức ra mắt unit mới mang tên V8 trong bối cảnh SEVENTEEN tập trung phát triển các dự án solo và nhóm nhỏ khi nhiều thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mini album V8, phát hành ngày 29/6/2026, theo đuổi màu sắc hyperpop, EDM, pop và hip-hop với sự tham gia của dàn producer nổi tiếng như Pharrell Williams, Dylan Brady, Mechatok, Alice Longyu Gao, KIRARA, DPR CREAM và DPR ARTIC. Album gồm 8 ca khúc, trong đó singasong được chọn làm bài hát chủ đề, bên cạnh các ca khúc solo mia của Vernon và 8DM của The8.

singasong - V8

Đây cũng là lý do Vernon và The8 cũng tổ chức listening party để gặp gỡ người hâm mộ. Chính tại sự kiện này, tạo hình tóc dài của Vernon bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những visual ấn tượng nhất của nam idol trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí ví von anh như "ma cà rồng" vì nhan sắc gần như không thay đổi sau hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí.

V8 sẽ khởi động chuỗi concert 2026 Vernon The8 [V8] LIVE để quảng bá unit mới

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 7/2026, V8 sẽ khởi động chuỗi concert 2026 Vernon The8 [V8] LIVE tại Goyang (Hàn Quốc) và AsiaWorld-Expo (Hồng Kông, Trung Quốc), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoạt động unit của hai thành viên SEVENTEEN.