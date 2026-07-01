Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới đang hát cái gì thế?

Một nữ nghệ sĩ Gen Z đang trở thành cái tên nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau phần thể hiện trong Space Jam. Điều khiến khán giả bàn luận không nằm ở ngoại hình hay sân khấu, mà là cách xử lý giọng hát.

Mới đây, phần trình diễn trong Space Jam của Chi Xê thu hút sự chú ý sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong tiết mục, nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình cá tính, kết hợp cùng phần dàn dựng mang màu sắc hiện đại. Ngay sau khi lên sóng, nhiều đoạn cắt từ màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả. Bên cạnh những nhận xét về sân khấu và phong cách trình diễn, cách Chi Xê thể hiện lyric của ca khúc trở thành nội dung được nhắc đến nhiều nhất.

Ở một chiều ý kiến, nhiều khán giả dành lời khen cho màu giọng đặc trưng của Chi Xê cùng phần melody được đánh giá là bắt tai và có màu sắc riêng. Không ít bình luận cho rằng chất giọng của nữ ca sĩ hòa quyện với bản phối, tạo nên tổng thể âm thanh cuốn hút và để lại ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên.

Phần lời của Chi Xê trong bài hát (Video: Chi Xê)

Một số người cũng nhận xét đây là phần trình diễn có chất liệu âm nhạc hiện đại, phù hợp với hình ảnh mà Chi Xê đang theo đuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về âm nhạc, phần lyric của Chi Xê lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho biết sau khi nghe ca khúc, họ vẫn chưa hiểu bài hát muốn truyền tải điều gì. Không ít bình luận bày tỏ sự bối rối trước cách sử dụng câu từ và thể hiện phần lời, cho rằng melody đủ sức giữ người nghe ở lại nhưng thông điệp của ca khúc lại chưa được thể hiện một cách rõ ràng.

Nhiều người nhận xét phần lyric của Chi Xê khá khó hiểu (Ảnh chụp màn hình)

Chính những ý kiến trái chiều này đã khiến phần trình diễn của Chi Xê tiếp tục trở thành đề tài được thảo luận rộng rãi.

Chi Xê là ai?

Trước khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, Chi Xê đã được nhiều khán giả biết đến thông qua TikTok với loạt video cover thu hút hàng triệu lượt xem.

Điểm giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn không chỉ nằm ở chất giọng trong trẻo mà còn ở cách xây dựng các bản cover theo phong cách riêng. Thay vì sử dụng hoàn toàn beat có sẵn, Chi Xê thường tự tạo tiết tấu bằng những động tác gõ lên trán, ngực hoặc kết hợp các âm thanh cơ thể để xây dựng phần nhịp điệu, tạo nên dấu ấn nhận diện trong nhiều video.

Bước ngoặt đưa tên tuổi Chi Xê đến gần hơn với công chúng là bản mashup Watermelon Sugar và Hai Bàn Tay Của Em , thu về hơn 14 triệu lượt xem trên TikTok. Sau hiệu ứng từ sản phẩm này, các video như Ngọt Ngào Ở Ngày Mai , Ai cùng nhiều bản cover khác tiếp tục đạt hàng triệu lượt xem, tạo nền tảng để cô theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Video cover gây sốt của Chi Xê (Video: Chi Xê)

Sau thành công từ các video cover, Chi Xê lựa chọn không ra mắt ngay với vai trò ca sĩ mà dành hơn một năm làm thực tập sinh tại C Mazor Entertainment. Dưới sự hướng dẫn của nhà sản xuất Mew Amazing, nữ ca sĩ được đào tạo về thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn và tư duy âm nhạc. Đây được xem là giai đoạn giúp Chi Xê chuyển mình từ một hiện tượng mạng xã hội sang nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp trước khi chính thức debut.

Tháng 8/2024, cô chính thức ra mắt với MV Seenderella , hợp tác cùng Kai Đinh và producer NewL. Sau ba tháng phát hành, MV đạt khoảng 33 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi ca khúc ghi nhận khoảng hơn 1,3 triệu lượt nghe trên Spotify, đánh dấu bước chuyển từ hiện tượng mạng sang nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp.

Chi Xê trong MV đầu tay Seenderella (Ảnh: Chi Xê)

Sau màn debut, Chi Xê không lựa chọn phát hành các sản phẩm đơn lẻ mà từng bước xây dựng hệ sinh thái âm nhạc của riêng mình. Seenderella Extended Play được giới thiệu như phần mở rộng của thế giới Seenderella , tiếp tục khai thác những câu chuyện về tình yêu, cảm xúc và hành trình khám phá bản thân thông qua ngôn ngữ pop hiện đại kết hợp electronic. Song song với âm nhạc, nữ ca sĩ cũng đầu tư mạnh vào concept hình ảnh, thời trang và nhận diện thương hiệu, tạo nên phong cách mang đậm hơi thở Y2K.

Chi Xê ra mắt EP Thinker Tell gồm 5 ca khúc. Nữ ca sĩ gọi đây là "cuốn nhật ký bằng âm nhạc", nơi cô ghi lại những suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân trong từng giai đoạn trưởng thành. So với các sản phẩm trước, Thinker Tell cho thấy sự hoàn thiện hơn trong tư duy âm nhạc cũng như định hướng phát triển với vai trò một nghệ sĩ độc lập, thay vì chỉ được biết đến như hiện tượng mạng xã hội.

Trà và Cà phê là ca khúc nổi tiếng nhất của Chi Xê tính tới thời điểm hiện tại (Ảnh: Chi Xê)

Năm 2025 cũng là năm Chi Xê hoạt động năng nổ trên thị trường âm nhạc khi nữ ca sĩ bất ngờ góp mặt trong Em Xinh "Say Hi", đánh dấu một bước tiến mới trên hành trình hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ. Tham gia chương trình, cô liên tục thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ rap, các tiết mục khai thác chất liệu dân gian đến những bản phối mang hơi thở hiện đại. Trong số đó, Hề là một trong những màn trình diễn nhận được nhiều sự quan tâm. Tiết mục kết hợp cùng Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi sự hòa quyện trong giọng hát, khả năng làm chủ sân khấu và màn phối hợp ăn ý giữa hai nghệ sĩ trẻ.

Chi Xê trong tiết mục Hề của Em Xinh “Say Hi” (Ảnh: Chi Xê)

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Chi Xê cũng thu hút sự chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Thông tin này giúp tên tuổi nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn và cũng là lý do cô được truyền thông nhắc đến với cụm từ "ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới".

Ngoài giọng hát, Chi Xê còn gây ấn tượng với vẻ đẹp của mình (Ảnh: Chi Xê)

Dù nhận về nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh lyric, Chi Xê vẫn là một trong những nghệ sĩ Gen Z thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây. Từ hiện tượng TikTok, nữ ca sĩ từng bước chuyển hướng sang hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời tạo dấu ấn với hình ảnh và màu sắc riêng trong Vpop.

Ảnh: FBNV