Bông cúc khuyết cánh đang thâu tóm thế giới: Khi sự bất toàn của G-Dragon trở thành hệ điều hành văn hóa

Sự bành trướng của bông cúc khuyết cánh: Từ kệ hàng tiện lợi đến cuộc viễn chinh đa ngành toàn cầu

Ba lần PEACEMINUSONE (PMO) bắt tay cùng Nike là cả ba lần giới mộ điệu phải bước vào những cuộc "báo động đỏ" để săn lùng bằng được từng món đồ. Mới đây nhất, khi bộ sưu tập giới hạn hướng tới FIFA World Cup chính thức lên kệ, tất cả những gì diễn ra chỉ gói gọn trong đúng 2 giây trước khi mọi website đồng loạt thông báo "Hết hàng" (Sold out).

Chiến dịch không được mở bán tại thị trường Việt Nam, tôi phải cậy nhờ một người bạn tại Tokyo (Nhật Bản) rong ruổi khắp các con phố sầm uất nhất để tìm mua một đôi giày ưng ý. Trên thị trường bán lại (resell), làn sóng săn lùng còn khủng khiếp hơn khi giới mộ điệu chấp nhận chi ra hàng chục triệu đồng, gấp đôi, thậm chí gấp ba lần giá bán lẻ niêm yết để sở hữu bằng được đôi cryoshot có hình cúc khuyết cánh đang được đội tuyển Hàn Quốc mang thi đấu ở World Cup. Trên mặt cỏ xanh của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Hàn Quốc đồng loạt “nở hoa”. Có thể, kết quả thi đấu không như mong muốn, nhưng không thể phủ nhận đội Hàn Quốc có phần nhìn ấn tượng đến mức phủ sóng toàn cầu. Những chiếc áo đấu in hình cúc khuyết cánh không chỉ đại diện cho đội tuyển Hàn mà còn cho thấy một thực tế về G-Dragon: Sau 20 năm, những dấu ấn sáng tạo của anh chàng Kwon Jiyong sinh năm 1988, vẫn lan tỏa và thậm chí còn bành trướng sức mạnh ở quy mô lớn hơn - văn hóa đại chúng.

Kể cả trong thời gian G-Dragon ở ẩn hậu xuất ngũ, PMO và bông cúc khuyết cánh vẫn đủ sức tạo nên cơn sốt cháy hàng cùng mẫu giày AF1 collab với Nike. Sau đó, là Kwondo 1. Ở thời điểm mở bán, mỗi đôi giày đều hết sạch và phải săn lùng qua trung gian, với mức giá trung bình trên 10 triệu đồng. Năm 2018, G-Dragon ra mắt mũ Olympic 1988. Hình ảnh anh đội PMO 1988 đi diễn, ra sân bay phủ sóng MXH. Chiếc nón này bây giờ cũng đang được bán trên KREAM với giá 190 triệu đồng. Không ngoa khi nói, mọi món đồ G-Dragon tạo ra hay collab dưới thương hiệu PMO, đều có giá trị thanh khoản khổng lồ.

Bước sang năm thứ 10, PEACEMINUSONE (PMO) của G-Dragon không còn là một thương hiệu thời trang đường phố, mà đã phát triển thành một "IP Platform" với sức ảnh hưởng vượt ra nhiều lĩnh vực. Minh chứng rõ nhất là màn bắt tay với hai chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc là CU và GS25 để đưa biểu tượng cúc khuyết cánh vào ngành hàng tiêu dùng.

Với CU, dòng Highball của PMO nhanh chóng trở thành hiện tượng khi bán hơn 10 triệu lon chỉ sau 6 tháng. 888 sản phẩm đầu tiên cháy hàng trong 1 giây, 880.000 lon mở bán trực tiếp cũng nhanh chóng bán sạch. Phiên bản thứ ba với artwork do chính G-Dragon thiết kế và nồng độ cồn 8,8% tiếp tục tiêu thụ hết 60.000 lon chỉ sau 3 giờ đặt trước, sản phẩm đã được phân phối sang Mỹ, có mặt tại California cùng khu vực bờ Đông. Trong khi đó, GS25 hợp tác với PMO và Kiuchi Brewery ra mắt dòng bia thủ công Daisy Ale, bán hơn 1 triệu lon và giúp doanh số toàn bộ phân khúc bia Ale của hệ thống tăng 30%. Phiên bản Daisy Lager tạo hiệu ứng khi thu hút hơn 50.000 người tham gia sự kiện trải nghiệm tại Quảng trường Coex trong 3 ngày.

Không dừng lại ở ngành đồ uống, bông cúc khuyết cánh tiếp tục chứng minh khả năng "xâm chiếm" các tiểu văn hóa và đời sống đại chúng ở những tầng bậc cao cấp hơn. Trong giới nghệ thuật đường phố, PMO kết hợp cùng giám đốc nghệ thuật của BLACKPINK - Verdy tung ra mẫu mũ lưỡi trai phiên bản giới hạn trị giá tăng vọt gấp 3 lần trên sàn resell ngay khi vừa phát hành. Ở phân vị trang sức xa xỉ, cúc khuyết cánh xâm nhập vào các mẫu đồng hồ, hoa tai, dây chuyền bạc tỷ của thương hiệu Jacob & Co. Và đương nhiên, hình ảnh cúc khuyết cánh cũng phủ sóng cả cộng đồng fan Kpop bằng chiếc lighstick dành riêng cho FAM (fandom cá nhân của GD), được ra mắt năm 2025 nhân dịp anh chạy tour thế giới lần 3.

Tuy nhiên, đỉnh cao của một đế chế IP chính là cái bắt tay lịch sử với "ông vua hoạt hình" Disney. Bộ sưu tập "The First Fan" (Toy Story) đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Disney chấp nhận đồng sáng tạo (co-creation) toàn diện từ khâu lên ý tưởng sản phẩm đến trải nghiệm bán lẻ với một nghệ sĩ Kpop trên quy mô toàn châu Á - Thái Bình Dương. Hơn 70 dòng sản phẩm từ mô hình giới hạn, thú nhồi bông cho đến thời trang phong cách sống - nơi các nhân vật huyền thoại như Woody, Buzz Lightyear khoác lên mình họa tiết hoa cúc khuyết cánh đã đồng loạt đổ bộ tại 10 siêu đô thị như Seoul, Tokyo, Thượng Hải… và nhanh chóng hết hàng.

Từ một bông hoa cúc mang tính định danh cá nhân, Kwon Jiyong đã biến nó thành một thế lực văn hóa xuyên quốc gia, len lỏi vào từ chiếc ốp điện thoại, lon bia cho đến những biểu tượng điện ảnh toàn cầu. Tại Hàn Quốc, chưa từng có tiền lệ nào sở hữu quy mô tầm cỡ như vậy. Trong xu hướng toàn cầu nơi các thương hiệu của người nổi tiếng đang tiến hóa thành các nền tảng sở hữu trí tuệ (IP Platform), Kwon Jiyong và PEACEMINUSONE đang viết nên một tiêu chuẩn mới cho IP của các nghệ sĩ Kpop.

G-Dragon và “cái chạm tay” của Midas

Trong thần thoại Hy Lạp, vua Midas sở hữu quyền năng biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng ròng. Hàn Quốc thì có Kwon Jiyong. Trước khi kiến tạo nên đế chế PEACEMINUSONE (PMO), bản thân danh xưng G-Dragon đã là một bảo chứng cho biểu tượng sáng tạo, thẩm mỹ đương đại và đầy phá cách.

Sự nghiệp âm nhạc của anh không chỉ dừng lại ở vị thế "Ông hoàng Kpop". Bằng việc tự sáng tác, tự sản xuất và phá vỡ khuôn mẫu "thần tượng công nghiệp" được nhào nặn sẵn, G-Dragon đã thiết lập một DNA hoàn toàn mới cho âm nhạc Hàn Quốc. Kéo theo đó, tầm vóc văn hóa của anh mở rộng sang địa hạt thời trang với tư cách là một kẻ tiên phong tuyệt đối. Từ việc xóa nhòa lằn ranh giới tính (androgyny) khi khoác lên mình những thiết kế nữ của Chanel, cho đến việc khởi xướng những trào lưu ngông cuồng nhất, kiểu tóc mullet, kẹp giấy văn phòng kẹp trên nón, đến phong cách đi giày đạp gót - mọi thứ G-Dragon chạm vào đều lập tức trở thành một "tôn giáo thẩm mỹ" mới của giới trẻ châu Á. Đáng nói, thời trang của G-Dragon không chỉ là những hình ảnh bóng bẩy. Mọi thứ hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường, gần gũi nhất của siêu sao. Thậm chí, khi G-Dragon đội chiếc nón cúc khuyết cánh với mặt mộc, mọc râu lởm chởm, hay ra sân bay với bộ cánh thùng thình “chọn đại”, thì những món đồ này mới càng viral. Chính sức ảnh hưởng độc bản và khả năng tạo trend của GD đã rèn giũa nên "cái chạm tay của Midas", tạo tiền đề vững chắc cho sự bành trướng của PMO sau này.

Những bước đi của PMO có sự tương đồng lớn với công thức bành trướng IP của các thương hiệu thuộc sở hữu của người nổi tiếng ở nước ngoài.

The Row của cặp song sinh nhà Olsen là minh chứng cho việc phong cách sống cá nhân và gu thẩm mỹ của celeb có sức mạnh nhào nặn nên bản sắc thương hiệu. Khước từ sự hào nhoáng truyền thống, họ dùng chính tư duy tối giản cực đoan của mình để biến The Row thành một “mã ngầm” xa xỉ. Khi các ngôi sao hạng A tự nguyện diện những thiết kế không logo với phong thái lơ là nhưng đắt đỏ, họ đã định hình The Row thành một tôn giáo thời trang.

Ở hình thái MXH, Rhode của Hailey Bieber là thương hiệu kiểu mẫu trong việc chuyển hóa trực tiếp lượng người hâm mộ trên mạng xã hội (SNS) thành khách hàng mua sắm. Với Rhode, trang Instagram 58 triệu followers là kênh marketing hiệu quả nhất. Hailey Bieber là người trực tiếp sử dụng, thổi vào thương hiệu phong cách sống của mình và biến “clean girl” thành từ khóa hot nhất giới it girl những năm qua. Đỉnh cao định hình lại cuộc chơi marketing của Rhode chính là case study về chiếc Rhode Lip Case - chiếc ốp điện thoại có rãnh gài son độc quyền. Chỉ bằng một vài bức ảnh selfie trước gương vô tình nhưng đầy tính toán của Hailey, chiếc ốp này lập tức biến điện thoại (vật bất ly thân của Gen Z) thành một biển quảng cáo di động cho thỏi son dưỡng Peptide Lip Tint. Bằng cách gắn kết chặt chẽ lifestyle với nội dung truyền thông và thương mại, cô đã định hình lại công thức kiếm tiền của các thương hiệu thuộc về người nổi tiếng.

Cactus Jack của Travis Scott - thương hiệu xuất phát từ sở hữu trí tuệ âm nhạc rồi liên tiếp gặt hái thành công khi hợp tác chéo với các ngành công nghiệp khác như Nike, McDonald's, Fortnite - được coi là trường hợp có cấu trúc tương tự nhất với PMO. Cách thức thành lập hãng thu âm rồi mở rộng sang các mảng đồ thể thao, ẩm thực và IP giải trí gần như giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất là PMO, với tư cách là một thương hiệu nghệ sĩ độc lập, nằm ở chiến lược phân tầng thương hiệu vô cùng tàn nhẫn và sắc bén, tương tự mô hình "Masstige" (Mass + Prestige) của các tập đoàn xa xỉ thế giới.

Những chiếc mũ lưỡi trai giới hạn 700 chiếc kết hợp cùng nghệ sĩ Verdy, những phiên bản giày Nike Air Force 1 "Friends & Family" chỉ dành riêng cho giới siêu sao, hay bộ trang phục World Cup đếm trên đầu ngón tay. Đây là những mồi nhử truyền thông quyền lực, giữ cho ngọn lửa "độc quyền" và "xa xỉ" của PMO luôn rực cháy. Chúng tạo ra một hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) tột độ: có tiền, có địa vị cũng chưa chắc sở hữu được.

Khi cơn khát thương hiệu lên đến đỉnh điểm, G-Dragon khéo léo tung ra các sản phẩm tiêu dùng như bia Highball hợp tác với CU hay Daisy Ale với GS25, kết hợp phụ kiện công nghệ cùng CASETiFY. Với mức giá chỉ vài đô la, hàng triệu người tiêu dùng phổ thông có thể dễ dàng chạm tay vào bông cúc khuyết cánh.

Sự xuất hiện ồ ạt ở các cửa hàng tiện lợi không hề làm "rẻ rúng" thương hiệu. Ngược lại, thông qua PMO, những sản phẩm bình dân này được bảo chứng bằng tư duy nghệ thuật cao cấp (Art Direction) do chính ông hoàng Kpop vẽ tay, kết hợp với các đối tác danh tiếng lâu đời. G-Dragon đã thành công trong việc biến những nhu yếu phẩm hằng ngày thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tầm, khẳng định vị thế độc tôn của một hệ điều hành văn hóa mang tên Kwon Jiyong.

Từ Olympic 1988 với chiếc mũ khiến cả châu Á săn lùng đến FIFA World Cup 2026, PMO và GD đã tạo nên một sự khao khát điên cuồng. Tính biểu tượng đỉnh cao kết hợp cùng sự khan hiếm tàn nhẫn đã biến mọi món đồ có in hình cúc khuyết cánh thành thứ đồ ao ước. Từ một hình vẽ mang tính cá nhân của Kwon Jiyong, bông cúc khuyết ấy đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, tiến hóa một thứ đức tin bảo chứng cho cơn sốt sold-out thần tốc trên phạm vi toàn cầu.

Cách G-Dragon biến fan trở thành tín đồ của một hệ giá trị

Việc nghệ sĩ tự xây dựng thương hiệu thời trang cá nhân không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc tạo ra một dòng sản phẩm mang tên thần tượng và việc xây dựng một thương hiệu có sức sống độc lập lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Phần lớn các thương hiệu do người nổi tiếng sáng lập thường tồn tại nhờ vào sức hút cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Người hâm mộ mua sản phẩm vì tình cảm dành cho thần tượng, vì mong muốn sở hữu một phần ký ức gắn liền với họ. Nhưng khi hiệu ứng ngôi sao suy giảm, những món đồ ấy cũng dần mất đi giá trị. Đó là lý do vì sao không ít "idol merchandise" chỉ được xem như vật phẩm lưu niệm dành cho fan, thay vì một sản phẩm thời trang đúng nghĩa.

PEACEMINUSONE của G-Dragon lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Thương hiệu này không được xây dựng như một phần mở rộng để kiếm tiền từ danh tiếng, mà trở thành một thế giới quan riêng, nơi thời trang, nghệ thuật và cá tính cá nhân hòa làm một. PEACEMINUSONE chứa gốc rễ triết lý ẩn sau cái tôi nghệ thuật của GD. Đó là sự kết hợp giữa "Peace" (Hòa bình - một thế giới lý tưởng) trừ đi "Minus One" (Một phần khiếm khuyết của thực tại). Bông cúc họa mi vốn là biểu tượng của hòa bình, nhưng khi bị bứt đi một cánh ở góc 8 giờ - con số định mệnh gắn liền với ngày sinh của G-Dragon (18/08/1988), nó lập tức trở thành một tuyên ngôn nổi loạn. G-Dragon khao khát hòa bình, nhưng cũng chấp nhận một phần không hoàn hảo của thực tại.

Trong một nền công nghiệp giải trí luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo được lập trình sẵn, G-Dragon lại mang đến sự bất toàn có chủ đích. Cánh hoa rơi rụng đó chính là hiện thực thô ráp, là cái tôi không thỏa hiệp của người nghệ sĩ. Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ mua một món đồ thời trang; họ đang mua sự đồng cảm với triết lý đó. Sự "không trọn vẹn" của bông cúc vô tình lại là mảnh ghép hoàn hảo cho cơn khát khẳng định bản sắc cá nhân của giới mộ điệu.

Trước khi chính thức ra mắt PEACEMINUSONE như một thương hiệu thời trang vào năm 2016, anh đã xây dựng nền móng thương hiệu bằng nghệ thuật. Năm 2015, triển lãm "PEACEMINUSONE: Beyond the Stage" được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Seoul (SEMA), nơi G-Dragon hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ đương đại để thể hiện những suy nghĩ về bản thân, sự nổi tiếng, sự cô đơn và những mâu thuẫn trong cuộc sống của một người đứng giữa ánh hào quang.

Đây là một bước đi mang tính định vị. G-Dragon không giới thiệu PMO như một thương hiệu quần áo, mà như một không gian sáng tạo phản ánh thế giới nội tâm của anh. Chính nền tảng ấy giúp PMO thoát khỏi cái bóng của một thương hiệu "do idol mở ra". Khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường, người mua không chỉ nhìn thấy logo hoa cúc khuyết cánh hay những món đồ thời trang, mà nhìn thấy câu chuyện phía sau nó. Đó cũng là lý do PMO có thể tiếp cận nhóm khách hàng khó tính hơn: những người quan tâm đến thời trang, nghệ thuật và văn hóa đường phố. Thương hiệu không chỉ dựa vào lượng fan trung thành, mà còn nhận được sự chú ý từ cộng đồng thời trang quốc tế.

Vị thế của G-Dragon trong ngành công nghiệp thời trang cũng đóng vai trò quan trọng. Việc anh được giới thời trang cao cấp công nhận, đặc biệt thông qua mối quan hệ lâu dài với Chanel và sự đánh giá cao từ những nhân vật có ảnh hưởng như Karl Lagerfeld, giúp hình ảnh của anh vượt ra ngoài phạm vi một ngôi sao giải trí. Khi một nghệ sĩ đã được giới thời trang thừa nhận, sản phẩm do anh tạo ra không còn bị nhìn nhận đơn giản là "đồ của người nổi tiếng". Nó được đặt vào một cuộc đối thoại rộng hơn về phong cách, nghệ thuật và văn hóa.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp PMO thành công nằm ở mối quan hệ đặc biệt giữa G-Dragon và cộng đồng người hâm mộ VIP/FAM. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, G-Dragon không chỉ xây dựng một lượng fan trung thành mà còn trưởng thành cùng họ. Những người từng là khán giả trẻ tuổi theo dõi BIGBANG ngày đầu giờ đây đã bước vào giai đoạn có khả năng tài chính độc lập, có gu thẩm mỹ riêng và quan trọng hơn, họ hiểu được ngôn ngữ sáng tạo mà G-Dragon theo đuổi. Đây là lợi thế mà rất ít nghệ sĩ có được. Một thương hiệu thời trang cao cấp cần khách hàng không chỉ có tiền mà còn phải có niềm tin vào giá trị của sản phẩm. Với PMO, người mua không cảm thấy họ đang chi tiền cho một món đồ có in tên thần tượng. Họ cảm thấy mình đang sở hữu một phần trong thế giới của G-Dragon.

Biểu tượng hoa cúc khuyết cánh là minh chứng rõ nhất. Hình ảnh này trở thành một mật mã riêng giữa G-Dragon và người hâm mộ. Nó phản ánh đúng tinh thần mà G-Dragon luôn theo đuổi: vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn chỉnh tuyệt đối, mà nằm trong những khiếm khuyết, những tổn thương và những góc tối của con người. Với fan, việc khoác lên mình biểu tượng ấy không đơn thuần là thể hiện sự yêu thích dành cho thần tượng. Nó giống như một lời khẳng định rằng sự kết nối giữa G-Dragon và fan là sợi dây liên kết trường tồn.

Một thương hiệu thành công không chỉ khiến khách hàng muốn sở hữu sản phẩm, mà còn khiến họ cảm thấy mình là một phần của quá trình tạo ra nó. G-Dragon đã khai thác tâm lý này thông qua tinh thần DIY (Do It Yourself) - tự tay biến đổi và cá nhân hóa sản phẩm.

G-Dragon từng khuyến khích người dùng can thiệp vào sản phẩm của mình, từ việc vẽ lên giày, chỉnh sửa trang phục cho đến biến những món đồ quen thuộc thành một phiên bản mang dấu ấn cá nhân. Thông điệp phía sau rất rõ ràng: thương hiệu chỉ cung cấp chất liệu, còn tác phẩm cuối cùng thuộc về người sở hữu. Đây là cách PMO biến khách hàng thành người tham gia sáng tạo. Một chiếc áo, một đôi giày hay một món phụ kiện không còn chỉ là hàng hóa, mà trở thành vật lưu giữ trải nghiệm cá nhân.

Chiến lược quảng bá phi truyền thống

Một điều đặc biệt trong cách vận hành của PMO là thương hiệu gần như không phụ thuộc vào những chiến dịch quảng cáo truyền thống. Không có quá nhiều billboard hoành tráng, không liên tục xuất hiện trong những chiến dịch thương mại lớn, PMO lựa chọn một cách tiếp cận gần như đối lập: tạo ra sự khan hiếm và để cộng đồng tự lan truyền giá trị.

Những đợt mở bán thường diễn ra bất ngờ, số lượng giới hạn, thông tin được chia sẻ nhỏ giọt. Điều này biến việc mua sản phẩm thành một cuộc săn tìm. Tâm lý này đặc biệt phù hợp với văn hóa thời trang đường phố và cộng đồng hypebeast. G-Dragon chưa bao giờ đóng vai trò là một người đại diện thương hiệu (Endorser) thụ động theo kiểu nhận tiền và chụp ảnh quảng cáo. Anh là một người sáng tạo (Creator) đúng nghĩa. Khi hợp tác với Nike ra mắt đôi Para-Noise, anh tạo ra một lớp sơn đen tự tróc theo thời gian để lộ ra bức tranh ẩn giấu bên dưới. Điều đó đồng nghĩa với việc không có đôi giày nào giống đôi giày nào; hành trình sử dụng của mỗi cá nhân sẽ tự tạo ra một phiên bản độc nhất.

Một món đồ độc bản sẽ khiến người ta khao khát hơn. Nhưng điểm quan trọng là PMO không chỉ tạo ra sự khan hiếm về số lượng, mà tạo ra sự khan hiếm về ý nghĩa. Chiến lược này càng được củng cố khi những nhân vật nổi tiếng như Jennie, Neymar hay Son Heung-min xuất hiện với các sản phẩm của PMO. Thay vì quảng cáo trực tiếp, thương hiệu để sức ảnh hưởng cá nhân của những người dùng lan tỏa hình ảnh. Đó là một dạng marketing vô hình: không ép buộc khách hàng quan tâm, mà khiến họ tự muốn tìm hiểu.

PEACEMINUSONE không tồn tại chỉ vì cái tên G-Dragon. Ngược lại, nó tồn tại bởi người ta tin rằng bên trong thương hiệu ấy có một phần con người Kwon Jiyong: sự nổi loạn, những mâu thuẫn, sự cô độc, tinh thần sáng tạo và mong muốn phá vỡ những chuẩn mực có sẵn. Đó là lý do PMO có thể vượt qua ranh giới của merchandise. Nó không còn là món đồ để fan chứng minh mình yêu thích thần tượng, mà trở thành biểu tượng của một lối sống và một cách nhìn nhận thế giới.

Trong tương lai, nếu PMO tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực mới như AI, Metaverse hay Art Tech, thách thức lớn nhất sẽ không nằm ở khả năng phát triển thị trường, mà nằm ở việc giữ được "linh hồn" ban đầu. Bởi giá trị cốt lõi của PMO chưa bao giờ đến từ công nghệ hay sản phẩm. Nó đến từ sự thô ráp, nguyên bản và rất con người trong cách G-Dragon kể câu chuyện của mình. Và đó cũng chính là công thức khiến một thương hiệu cá nhân có thể sống lâu hơn cả danh tiếng của một ngôi sao.