Hương Tràm lặp lại công thức Hoàng Thuỳ Linh - Hoà Minzy, nhưng chưa đủ “wow”

Màn lột xác của nữ ca sĩ này chưa thật sự thuyết phục.

Hương Tràm comeback

Ngày 1/7, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua nhạc Việt với MV gái NGHỆ. Đây là sản phẩm đánh dấu sự thay đổi khá rõ trong hình ảnh của nữ ca sĩ sau thời gian dài được nhớ đến nhiều nhất với ballad. Thay vì tiếp tục khai thác màu nhạc tình cảm, Hương Tràm chọn một ca khúc có tiết tấu mạnh hơn, pha trộn nhiều chất liệu từ dân gian đến hiện đại.

MV gái NGHỆ - Hương Tràm

gái NGHỆ là sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Bản phối pha trộn giữa pop, electro và rock, đặt trên nền chất liệu ví giặm Nghệ Tĩnh. Đây là hướng đi không còn quá xa lạ với Vpop những năm gần đây, khi nhiều nghệ sĩ muốn đưa văn hóa truyền thống vào không gian nghe hiện đại.

Phần lời của gái NGHỆ mở đầu từ câu ca dao quen thuộc “Đường vô xứ Nghệ quanh co”, sau đó phát triển hình tượng cô gái Nghệ qua cách nói, cách xưng hô và tinh thần miền Trung. Bài hát muốn dựng lên chân dung một cô gái thẳng thắn, cá tính, có niềm tự hào quê hương.

Hương Tràm đưa nhiều chất liệu văn hóa vào MV

Trong MV, Hương Tràm đưa vào hàng loạt hình ảnh gắn với đời sống xứ Nghệ. Từ chiếu hoa, khăn trải bàn nhựa, ghế nhựa đám cưới, xe lam cũ đến áo câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, sản phẩm cố gắng tạo một không gian địa phương có nhận diện rõ. Nhiều bối cảnh như chợ vải, phố xá, sân khấu kiểu đám cưới, bến cá hay những khung hình gợi không khí thành Vinh cũng được đưa vào MV.

Sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng, bố của Hương Tràm, cũng là chi tiết được chú ý. Ông góp giọng trong phần hò ví giặm, tạo thêm lớp kết nối với quê hương và gia đình nữ ca sĩ.

Nhìn vào khối lượng bối cảnh, trang phục, vũ công, diễn viên quần chúng và các lớp kỹ xảo xuất hiện dày đặc, có thể thấy đây là một sản phẩm được đầu tư không nhỏ về mặt hình ảnh. Ê-kíp chưa công bố kinh phí cụ thể, nhưng riêng việc thay đổi liên tục giữa nhiều set quay, dàn dựng sân khấu, huy động đông nhân sự và xử lý hậu kỳ đã cho thấy mức độ “chơi lớn” của Hương Tràm trong lần này.

MV chưa đủ "wow"

Sau khi MV lên sóng, phần bình luận của khán giả nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Ở chiều tích cực, giọng hát của Hương Tràm vẫn được xem là điểm sáng rõ nhất. Một số người cho rằng nữ ca sĩ giữ được nội lực, cách hát chắc và màu giọng riêng. Những hình ảnh như sân Vinh, chợ vải, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An hay không khí phố xá địa phương tạo được cảm giác gần gũi với những khán giả đến từ Nghệ An.

Sản phẩm của Hương Tràm nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau

Dù vậy, cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng concept của MV không hợp bài, thậm chí không làm rõ được tinh thần xứ Nghệ như tên ca khúc. Điểm bị nhắc đến nhiều nhất là sự thiếu liên kết giữa âm nhạc và hình ảnh. Không ít người cho rằng ca khúc, vũ đạo và MV đang đi theo ba hướng khác nhau. Nhạc có chất dân gian hiện đại, phần hình lại dày kỹ xảo và thời trang, trong khi vũ đạo tạo cảm giác trình diễn sân khấu hơn là phục vụ câu chuyện.

Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh MV chưa ăn khớp với câu chuyện của bài hát

Nhiều ý kiến cho rằng MV mang cảm giác “ảo” và mang cảm giác lạm dụng AI ở vài phân đoạn. Áo bóng đá, váy áo sân khấu, các set đồ cá tính và bối cảnh dân gian khi đặt cạnh nhau chưa tạo được sự giao thoa mượt. Thay vì làm nổi bật hình tượng cô gái Nghệ, phần tạo hình lại khiến tổng thể bị nhận xét là rối và thiếu sự nhất quán. Bên cạnh đó, âm nhạc cũng được nhiều nhận xét là chưa quá tốt, câu từ bị ngang và thiếu thu hút.

Không ít bình luận còn đặt Gái NGHỆ cạnh những sản phẩm từng khai thác chất liệu văn hóa, địa phương thành công của Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy. Theo một số khán giả, Hương Tràm cũng đang đi theo hướng đưa âm nhạc dân gian, hình ảnh quê hương và bản sắc vùng miền vào sản phẩm đại chúng. Gái NGHỆ bị nhận xét là có nhiều chất liệu nhưng chưa kết nối thành một tổng thể đủ mượt.

Bên dưới các bài đăng về MV, nhiều bình luận để lại nhận xét về sản phẩm:

- Concept không hợp bài chút nào, không thấy Nghệ đâu.

- Nhạc thì hay mà MV lạc quẻ quá.

- MV chẳng liên quan gì cái nhạc.

- Ấn tượng về mặt thị giác, nhưng chưa hiểu concept và bối cảnh liên quan thế nào đến bài hát.

- Có nhiều cảnh quen ở Vinh, nhưng tổng thể chưa ra được tinh thần gái Nghệ.

- Vẫn mong Hương Tràm ra ballad hơn.

- Giai điệu nghe quen, giống màu Vpop thời gian qua, chưa đột phá.

- Muốn làm kiểu Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy nhưng chưa tới, nhiều chất liệu quá mà thiếu sự kết nối.

Trước Gái NGHỆ, Hương Tràm là một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop sau khi trở thành quán quân Giọng hát Việt 2012. Tên tuổi cô gắn với loạt bản hit như Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ, Ngốc hay Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, nhiều ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube.

Hương Tràm là một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop

Gần đây, nữ ca sĩ cũng phát hành album Phao Cứu Sinh và đang lên kế hoạch tổ chức concert riêng. Vì vậy, lần trở lại này nhận được nhiều sự quan tâm khi Hương Tràm cho thấy hình ảnh mới và khác biệt so với các sản phẩm từng làm nên tên tuổi.

Hiện tại, Gái NGHỆ vẫn đang tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội. Sản phẩm cho thấy Hương Tràm muốn bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc, thử nghiệm một hình ảnh nhiều màu sắc hơn.

Phản ứng trái chiều quanh MV cũng cho thấy việc đưa chất liệu địa phương vào một sản phẩm đại chúng vẫn là bài toán không dễ

Tuy nhiên, phản ứng trái chiều quanh MV cũng cho thấy việc đưa chất liệu địa phương vào một sản phẩm đại chúng vẫn là bài toán không dễ, nhất là khi phần âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện cần có sự kết nối đủ chặt để thuyết phục người xem.

Ảnh: NVCC