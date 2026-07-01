BTS tiếp tục trụ vững trên Billboard, nhiều nghệ sĩ HYBE gây chú ý

BTS tiếp tục duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng chính của Billboard trong tuần thứ 14 liên tiếp.

BTS - Ảnh: BigHit Music

BTS tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ trên thị trường âm nhạc quốc tế khi album mới nhất và ca khúc chủ đề của nhóm vẫn có mặt trên các bảng xếp hạng chính của Billboard trong tuần thứ 14 liên tiếp.

Không chỉ BTS, nhiều nghệ sĩ trực thuộc các công ty con của HYBE cũng ghi nhận thành tích đáng chú ý trên Billboard tuần này, cho thấy sự hiện diện ngày càng rộng của các nghệ sĩ K-pop trên thị trường Mỹ.

BTS duy trì thành tích ấn tượng trên Billboard

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Billboard, album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên ARIRANG giữ vị trí số 10 trên Billboard 200. Đây là bảng xếp hạng album quan trọng của Billboard, phản ánh mức độ tiêu thụ album tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, ARIRANG giữ nguyên thứ hạng so với tuần trước. Kể từ khi phát hành vào tháng 3, album đã tạo nên dấu mốc đáng kể khi trở thành album K-pop đầu tiên có 3 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 trên Billboard 200.

Ca khúc chủ đề SWIM của album cũng tiếp tục có mặt trên Billboard Hot 100, giữ vị trí số 63. Việc cả album và ca khúc chủ đề cùng duy trì thứ hạng trong nhiều tuần cho thấy sức hút ổn định của BTS sau khi phát hành sản phẩm mới.

Nhiều nghệ sĩ HYBE cùng góp mặt

Bên cạnh BTS, các nghệ sĩ khác thuộc hệ sinh thái HYBE cũng có tuần hoạt động nổi bật trên Billboard. Đĩa đơn hợp tác Iconic By Mistake của LE SSERAFIM, ILLIT và KATSEYE ra mắt ở vị trí số 43 trên Billboard Hot 100.

Iconic By Mistake - Ảnh: Spotify.

Đây là thành tích đáng chú ý khi ca khúc có sự kết hợp của nhiều nhóm nhạc nữ thuộc các nhãn trực thuộc HYBE. Sự xuất hiện của Iconic By Mistake trên Hot 100 cho thấy chiến lược hợp tác giữa các nghệ sĩ cùng hệ sinh thái đang tạo thêm sức hút với khán giả quốc tế.

KATSEYE cũng tiếp tục gây chú ý khi ca khúc Pinky Up xếp vị trí số 97 trên Hot 100. Trên Billboard 200, nhóm có thêm hai sản phẩm góp mặt là Beautiful Chaos ở vị trí số 118 và SIS ở vị trí số 179.

Trong khi đó, CORTIS, nhóm nhạc tân binh trực thuộc BigHit Music, xuất hiện trên Billboard 200 với album GreenGreen ở vị trí số 94. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với một nhóm nhạc mới trong bối cảnh thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh.

K-pop tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế

Ngoài các nghệ sĩ HYBE, bảng xếp hạng tuần này cũng ghi nhận thành tích của nhiều nghệ sĩ và sản phẩm Kpop khác. Jennie của BLACKPINK tăng 8 bậc lên vị trí số 10 trên Billboard Hot 100 với ca khúc Dracula, sản phẩm hợp tác cùng Tame Impala.

Bên cạnh đó, album nhạc phim của bộ phim hoạt hình Netflix KPop Demon Hunters tăng 11 bậc lên vị trí số 16 trên Billboard 200. Thành tích này cho thấy các sản phẩm liên quan đến Kpop không chỉ giới hạn ở album phòng thu hay single của nghệ sĩ, mà còn mở rộng sang lĩnh vực phim ảnh và nội dung giải trí.

Sự hiện diện đồng thời của BTS, các nghệ sĩ HYBE, BLACKPINK Jennie và nhạc phim KPop Demon Hunters trên Billboard cho thấy Kpop tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại thị trường âm nhạc Mỹ. Trong đó, BTS vẫn là một trong những cái tên có khả năng trụ hạng bền bỉ, còn các nghệ sĩ thế hệ mới đang dần mở rộng độ phủ trên các bảng xếp hạng quốc tế.