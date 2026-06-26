BLACKPINK - BTS "hít khói" nữ hoàng World Cup

Hai nhóm nhạc lớn nhất thế giới comeback cùng 1 năm cũng không thể ngăn cản sức mạnh áp đảo của nữ hoàng World Cup.

Giữa cuộc đua khốc liệt của những màn comeback đình đám nhất năm 2026, đặc biệt là 2 nhóm nhạc lớn nhất thế giới BLACKPINK và BTS lần lượt khuấy đảo YouTube bằng những cột mốc lịch sử, cái tên chiếm vị trí số 1 lại không thuộc về bất kỳ đại diện Kpop nào. Sau 12 năm vắng bóng ở sân khấu World Cup, Shakira trở lại với ca khúc chủ đề Dai Dai và lập tức tạo nên cú bứt phá ngoạn mục trên YouTube lẫn Spotify, chứng minh sức hút bất bại của "nữ hoàng World Cup".

Dai Dai chính thức trở thành MV phát hành trong năm 2026 sở hữu nhiều lượt xem nhất trên YouTube

Giữa lúc World Cup đang diễn ra, Shakira một lúc nắm giữ 2 vị trí đầu bảng BXH YouTube toàn cầu với Dai Dai ở #1 và Waka Waka ở #2

Theo thống kê mới nhất, Dai Dai chính thức trở thành MV phát hành trong năm 2026 sở hữu nhiều lượt xem nhất trên YouTube, vượt qua thành tích trước đó của ca khúc nhạc Ấn Độ Pavazha Malli. Sau 1 tháng phát hành, MV Dai Dai thu về 241 triệu lượt xem và vẫn đang tăng mạnh. Giữa lúc World Cup đang diễn ra, Shakira một lúc nắm giữ 2 vị trí đầu bảng BXH YouTube toàn cầu với Dai Dai ở #1 và Waka Waka ở #2. Trong bối cảnh YouTube những năm gần đây chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Kpop, âm nhạc Ấn Độ và nhiều thị trường phương Đông, màn lội ngược dòng của Shakira được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của năm.

Shakira thống trị World Cup 2026 bằng 1 bài hát

Không chỉ thắng lớn trên YouTube, Dai Dai còn tạo dấu ấn trên Spotify. Ca khúc đã hoàn thành 7 ngày liên tiếp trong Top 10 Spotify Global với vị trí cao nhất là hạng 5. Thành tích này cũng giúp Dai Dai trở thành ca khúc nhạc World Cup đầu tiên trong lịch sử lọt Top 10 Spotify toàn cầu suốt một tuần liên tiếp. Sự trở lại của Shakira càng trở nên đáng chú ý khi diễn ra trong năm 2026 có hai màn comeback được mong chờ nhất của Kpop.

Tính đến ngày 26/6, MV GO thu về hơn 83 lượt xem, là sản phẩm có sự tăng trưởng YouTube thấp nhất của BLACKPINK trong suốt thập kỷ qua

Cuối tháng 2/2026, BLACKPINK chính thức tái xuất với đội hình đầy đủ sau thời gian các thành viên tập trung cho hoạt động cá nhân. Nhóm phát hành album phòng thu DEADLINE cùng ca khúc chủ đề GO vào ngày 27/2. Dự án quy tụ dàn nhà sản xuất đình đám gồm Chris Martin, TEDDY, Cirkut cùng sự tham gia sáng tác của cả bốn thành viên.

Ngay trước thời điểm phát hành MV, BLACKPINK đã lập nên cột mốc chưa từng có khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới đạt 100 triệu người đăng ký trên YouTube. Tuy nhiên, GO lại là bước lùi của BLACKPINK. Tính đến ngày 26/6, MV GO thu về hơn 83 lượt xem, là sản phẩm có sự tăng trưởng YouTube thấp nhất của BLACKPINK trong suốt thập kỷ qua.

MV SWIM vẫn chưa đủ để tạo nên cú nổ YouTube

Chỉ chưa đầy một tháng sau, BTS cũng đánh dấu màn tái hợp được chờ đợi nhất kể từ khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Album ARIRANG cùng ca khúc chủ đề SWIM phát hành ngày 20/3 mang màu sắc trưởng thành, nhẹ nhàng và nội tâm hơn những dự án trước. Trên YouTube, SWIM nhanh chóng giúp BTS giành lại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng YouTube Global Music Videos cũng như YouTube Mỹ. Tuy nhiên, MV SWIM vẫn chưa đủ để tạo nên cú nổ YouTube. Tính đến hiện tại, MV SWIM của BTS mới cán mốc 136 triệu views. Sự giảm sút view YouTube phản ánh thị hiếu đang dần nghiêng về các nền tảng streaming khác, thói quen người dùng thay đổi và sức mạnh fan Kpop hiện tại không còn áp đảo trên nền tảng video này.

Cả hai màn comeback của BTS và BLACKPINK đều đi kèm những tranh luận nhất định

Chưa kể, cả hai màn comeback của BTS và BLACKPINK đều đi kèm những tranh luận nhất định. Với BLACKPINK, âm nhạc thử nghiệm trong DEADLINE được nhận xét kén người nghe tại thị trường Hàn Quốc hơn so với các sản phẩm trước đây. Trong khi đó, BTS lựa chọn kết hợp tiếng Anh với yếu tố văn hóa truyền thống trong ARIRANG cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, mở ra những cuộc thảo luận về định hướng âm nhạc của nhóm trong giai đoạn mới.

Không phải BTS hay BLACKPINK, Shakira mới là người thống lĩnh YouTube 2026

Và khi Shakira trở lại World Cup, nữ ca sĩ lập tức thu hút tâm điểm về mình. Cộng hưởng với sân khấu khai mạc tại Mexico, Dai Dai đang liên tục thiết lập những cột mốc mới. Tháng 7 tới đây, Shakira sẽ trở lại sân khấu World Cup với Halftime show đầu tiên trong lịch sử, cùng với BTS và Madonna. Dự kiến, Dai Dai sẽ còn phá đảo hơn nhờ sức đẩy truyền thông của sân khấu lịch sử này. Sau 12 năm, nữ ca sĩ người Colombia một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được xem là biểu tượng gắn liền với giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tháng 7 tới đây, Shakira sẽ trở lại sân khấu World Cup với Halftime show đầu tiên trong lịch sử

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