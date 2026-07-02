Ca sĩ Việt 39 tuổi bỏ việc lương 20 triệu để bán cà phê tối đi hát, mỗi tháng kiếm 200 triệu đồng

Việt Nam rất lắm ca sĩ lạ!

Những ngày gần đây, Da LAB trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi hai thành viên Thơm và Thỏ cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Nếu Thơm gây sốt trên mạng xã hội với ngoại hình nổi bật cùng chuyện tình đẹp như mơ thì "chú Thỏ" lại ghi điểm bởi sự hài hước, gần gũi, khả năng sáng tác và giọng hát giàu cảm xúc.

Thỏ tự giới thiệu về mình

Trên trang cá nhân, Thỏ còn khiến cư dân mạng thích thú với màn tự giới thiệu đậm chất dí dỏm: "Ông chú 8X bỏ việc lương 20 triệu ở công ty đa quốc gia, sáng bán cafe tối đi hát, thu nhập hàng tháng lên đến 200 triệu đồng, nhưng chi phí hàng tháng bỏ ra chỉ mất 180 triệu đồng." Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến nhiều người tò mò hơn về cuộc sống cũng như hành trình sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Thỏ tên thật là Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1987. Anh từng có công việc ổn định tại một công ty đa quốc gia với mức lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng trước khi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Hiện tại, ngoài hoạt động cùng Da LAB, anh còn kinh doanh quán cà phê và thường xuyên chia sẻ hình ảnh trực tiếp đứng bán tại cửa hàng trước khi đi diễn vào buổi tối.

Hiện tại, ngoài hoạt động cùng Da LAB, anh còn kinh doanh quán cà phê và thường xuyên chia sẻ hình ảnh trực tiếp đứng bán tại cửa hàng trước khi đi diễn vào buổi tối

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là xuất thân của nam ca sĩ. Thỏ lớn lên trong một gia đình có truyền thống học thuật và y khoa. Hiện anh đang sở hữu một căn biệt thự bề thế tại khu vực trung tâm Hà Nội, song hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân hay gia thế của mình.

Ông nội của Thỏ là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân - một trong những bác sĩ nhãn khoa đầu ngành của Việt Nam, từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền y học nước nhà. Để ghi nhận những cống hiến ấy, tượng đài của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân được đặt trang trọng tại Vườn tượng danh nhân Y học trong khuôn viên Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn). Bản thân Thỏ cũng từng chụp ảnh bên tượng đài của ông nội như một cách bày tỏ niềm tự hào đối với truyền thống gia đình.

Ông nội của Thỏ là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân - một trong những bác sĩ nhãn khoa đầu ngành của Việt Nam, từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền y học nước nhà

Dù có nền tảng gia đình đáng ngưỡng mộ, Thỏ chưa từng xem đó là lợi thế để xây dựng tên tuổi trong làng giải trí. Suốt nhiều năm hoạt động, anh gần như không nhắc đến gia thế mà lựa chọn chinh phục khán giả bằng âm nhạc, giữ lối sống kín tiếng và tập trung phát triển chuyên môn.

Sự nghiệp âm nhạc của Thỏ bắt đầu từ cộng đồng underground. Năm 2007, anh cùng Phương Cào thành lập Da LAB với xuất phát điểm chỉ là niềm đam mê Hip-hop. Những ngày đầu, các thành viên tự viết lời, phối khí, tìm nơi thu âm trong điều kiện tài chính còn hạn chế. Nhóm chủ yếu hoạt động trong giới nhạc ngầm Hà Nội và chưa đặt nặng yếu tố thương mại.

Trong đội hình Da LAB, Thỏ đảm nhận cả vai trò rapper lẫn ca sĩ

Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi Da LAB mang Hà Nội Giờ Tan Tầm lên sân khấu Bài Hát Việt . Màn trình diễn giúp nhóm tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Từ đây, Da LAB dần chuyển mình từ một nhóm nhạc underground sang một trong những cái tên nổi bật của Vpop.

Trong đội hình Da LAB, Thỏ đảm nhận cả vai trò rapper lẫn ca sĩ. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, cách nhả chữ rõ ràng cùng lối rap điềm tĩnh, giàu tính tự sự. Màu sắc âm nhạc của Thỏ góp phần cân bằng tổng thể nhóm, tạo nên dấu ấn riêng trong từng sản phẩm.

Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt bản hit đình đám như Một Nhà , Thanh Xuân , Từ Ngày Em Đến , Gác Lại Âu Lo , Thức Giấc hay Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới . Đây đều là những ca khúc đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng nhạc số, góp phần đưa Da LAB trở thành một trong những nhóm nhạc thành công nhất của Vpop.

Không chỉ biểu diễn, Thỏ còn trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hướng nội dung cho nhiều sản phẩm của nhóm. Việc liên tục cập nhật xu hướng, kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng giúp Da LAB duy trì sức hút suốt nhiều năm, đồng thời mang về nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín.

Da LAB hiện tại chỉ còn 3 thành viên

Cuối tháng 9/2024, Phương Cào chính thức thông báo rời Da LAB. MV Bầu Trời Mới được xem là sản phẩm cuối cùng có đầy đủ bốn thành viên trước khi nhóm bước sang chặng đường mới.

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, Thỏ vẫn là một trong những nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất Vpop. Anh hiếm khi chia sẻ về đời tư, gần như không tạo scandal và chỉ xuất hiện trước công chúng thông qua các sản phẩm âm nhạc hoặc những câu chuyện đời thường giản dị. Việc tham gia truyền hình thực tế là 1 bước ngoặt với Thỏ. Trong tập ra mắt, Thỏ mang đến ca khúc tự sáng tác Bản Tình Ca Không Tên và hiện đang gây tiếng vang.

Thỏ trong sân khấu ra mắt show thực tế mới

Sự bền bỉ, nghiêm túc với nghề cùng khả năng sáng tác và biểu diễn ổn định đã giúp Thỏ trở thành một mắt xích quan trọng trong thành công của Da LAB. Sau gần 20 năm, nhóm vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ và được xem là một trong những tên tuổi có vị thế vững chắc nhất trên thị trường nhạc Việt.

Ảnh: FBNV