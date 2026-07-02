Lệ Quyên bỗng dưng "xâm chiếm" Hollywood

Không ai ngờ có ngày Lệ Quyên lại "oanh tạc" các phim Hollywood như thế này.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, một đoạn nhạc bolero bất ngờ được sử dụng dày đặc trong hàng loạt video ghép cảnh phim. Từ những phân đoạn đậm chất Hollywood, anime cho đến clip lái xe, cảnh nhân vật trầm tư hay những khoảnh khắc được dựng theo phong cách bi kịch, đâu đâu cũng có thể nghe thấy giai điệu quen thuộc của Chuyến Tàu Hoàng Hôn qua giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên.

Ca khúc của Lệ Quyên bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội

Chuyến Tàu Hoàng Hôn vốn là một bản nhạc xưa quen thuộc với khán giả yêu bolero, từng được Lệ Quyên thể hiện trong album Khúc Tình Xưa . Tuy nhiên, nhờ cách người dùng mạng xã hội đem ca khúc này đặt vào những bối cảnh hoàn toàn khác biệt khiến ca khúc dang trở thành giai điệu được sử dụng nhiều trên mạng xã hội hiện nay.

Chuyến Tàu Hoàng Hôn được lồng ghép vào các cảnh phim Hollywood

Trong các đoạn clip, những phân cảnh điện ảnh từ phim Hollywood hay anime được lồng ghép vào bản nhạc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt từ hàng chục năm trước. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể rất lạ khi vừa thấy hợp một cách khó hiểu, vừa khiến người xem bật cười vì cảm giác “không liên quan mà lại liên quan”. Chính sự đối lập giữa hình ảnh hiện đại, kịch tính với giai điệu bolero xưa cũ đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt, khiến đoạn nhạc trở nên dễ nhớ và lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Đoạn nhạc của Lệ Quyên xuất hiện khắp các clip về phim Hollywood

Bên dưới các đoạn clip sử dụng Chuyến Tàu Hoàng Hôn , nhiều bình luận hài hước cũng trở thành một phần khiến trend lan rộng hơn. Không ít người để lại những câu kiểu “nghe không hợp mà sao vẫn dính ”, “thấy sai sai mà lại cuốn ”. Một số khác lại đùa rằng nghe riết thấy “mắc ói ”, “nghe tới là thấy say xe ”, nhất là vì đây vốn là bài quen thuộc thường vang lên trên các chuyến xe đò nên càng nghe lại càng thấy ám ảnh. Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận khen giọng hát của Lệ Quyên vẫn rất đặc trưng, da diết và dễ nhận ra chỉ sau vài câu. Thậm chí, nhiều khán giả trẻ còn nhận xét rằng chính nhờ trend này mà ca khúc có cơ hội tiếp cận gần hơn với giới trẻ, khiến họ tò mò tìm nghe bản đầy đủ.

Chuyến Tàu Hoàng Hôn nhận về nhiều phản ứng tích cực

Chuyến Tàu Hoàng Hôn là ca khúc bolero được Lệ Quyên thể hiện trong album Khúc Tình Xưa, phát hành năm 2010. Nội dung bài hát xoay quanh hình ảnh chuyến tàu lúc hoàng hôn, gợi lên cảnh chia ly, nỗi buồn và sự cô đơn của người ở lại khi tiễn người mình yêu rời xa. Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình buồn, ca khúc còn khắc họa rõ nét tâm trạng của những con người đứng trước khoảnh khắc chia tay không thể tránh khỏi, nơi mà lời nói trở nên nghẹn ngào và mọi cảm xúc dồn nén trong ánh nhìn cuối cùng. Hình ảnh chuyến tàu rời bến trong ánh chiều tà mang tính biểu tượng cao, vừa gợi sự chuyển động của thời gian, vừa như một ẩn dụ cho những mối tình đã qua, không thể quay trở lại.

Chuyến Tàu Hoàng Hôn là ca khúc bolero được Lệ Quyên thể hiện trong album Khúc Tình Xưa, phát hành năm 2010

Giai điệu của bài hát mang đậm chất bolero truyền thống, chậm rãi, da diết và dễ đi vào lòng người. Trên nền nhạc buồn man mác ấy, giọng hát trầm, dày và giàu cảm xúc của Lệ Quyên càng khiến ca khúc có thêm độ nặng về tâm trạng.Chính sự kết hợp giữa giai điệu xưa cũ, ca từ giàu hình ảnh và giọng hát của Lệ Quyên giúp Chuyến Tàu Hoàng Hôn trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trong dòng nhạc trữ tình.

Nhắc đến bolero Việt, Lệ Quyên là một trong những cái tên khó bỏ qua. Sau nhiều năm đi hát, cô xây dựng được dấu ấn riêng với chất giọng trầm, dày, giàu cảm xúc và cách xử lý ca khúc rất đặc trưng. Trước khi gắn bó với bolero, Lệ Quyên từng thành công với dòng nhạc nhẹ, nhưng chính việc chuyển hướng sang nhạc xưa đã giúp cô định hình rõ nét phong cách riêng và xây dựng được lượng khán giả trung thành. Cách xử lý bài hát của Lệ Quyên thường chú trọng vào cảm xúc, nhấn nhá từng câu chữ để truyền tải trọn vẹn tâm trạng của nhân vật trong ca khúc.

Nhắc đến bolero Việt, Lệ Quyên là một trong những cái tên khó bỏ qua

Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện lại các ca khúc cũ, Lệ Quyên còn góp phần làm mới dòng nhạc bolero bằng cách đưa vào đó hơi thở hiện đại, từ cách hòa âm phối khí đến phong cách trình diễn. Nhờ vậy, những bài hát như Chuyến Tàu Hoàng Hôn không chỉ được khán giả lớn tuổi yêu thích mà còn tiếp cận được với thế hệ trẻ, tạo nên sức sống bền bỉ cho dòng nhạc trữ tình trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Ảnh: FBNV/cap màn hình