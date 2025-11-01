Ai cũng từng có lúc “oét” nốt, Lệ Quyên cũng vậy

Hồ Ngọc Hà đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng với đoạn clip “oét nốt” viral MXH chỉ trong thời gian ngắn. Dù thể hiện rất sang trọng xuyên suốt 2/3 ca khúc nhưng ở phân đoạn cuối, pha “oét nốt” 18 giây của “nữ hoàng giải trí” lập tức trở thành chủ đề đùa giỡn của cộng đồng mạng. Thậm chí, bài chia sẻ của Lệ Quyên ngay trong khuya cũng khiến dân tình đặt nghi vấn cô đang ngầm gửi gắm người bạn thân cũ.

Trong bài đăng của mình, Lệ Quyên thừa nhận suốt 26 năm làm nghề, cô “trộm vía” hiếm khi mắc lỗi nhưng không thể tránh được những sai sót. Và quả thực như vậy, dù ít khi gặp sự cố giọng hát trên sân khấu nhưng Lệ Quyên cũng có những lần bị “oét” nốt mà có lẽ cô muốn quên đi trong sự nghiệp cầm mic.

Clip màn trình diễn Giấc Mơ Có Thật - Lệ Quyên (Phút 1:30)

Cụ thể, trong màn trình diễn ca khúc Giấc Mơ Có Thật được Lệ Quyên trình diễn tại một sự kiện âm nhạc vào năm 2022, khi đang rất phiêu không một vết xước thì ở đoạn cao trào ở đầu ca khúc, cô đã bị “oét” nốt chữ “Em” trong câu “Em sẽ tin giấc mơ có thật”.

Dù chỉ “lạc nhịp” trong tích tắc nhưng pha xử lý đầy sự “vỡ giọng” lại khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì hiếm khi thấy “nữ hoàng phòng trà” mắc lỗi. Clip ghi lại khoảnh khắc này sau đó cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần, trở thành bằng chứng hiếm hoi cho thấy ngay cả ca sĩ lâu năm như Lệ Quyên cũng có những phút giây bị “oét” như thường.

Lệ Quyên trình diễn ca khúc Giấc Mơ Có Thật - bản hit gắn liền với sự nghiệp nữ ca sĩ

Nhưng ở câu hát tưởng như là quen thuộc, cô lại bị “oét” nốt

Trước đó, dù bài đăng chia sẻ của Lệ Quyên không trực tiếp nhắc tên bất kỳ nghệ sĩ nào nhưng bên dưới phần bình luận, không ít người cho rằng cô đang ngầm nhắn gửi đến người bạn cũ Hồ Ngọc Hà không nên “cố quá” với những nốt lên tông quá cao. Mặt khác, nhiều ý kiến lại cho rằng Lệ Quyên chỉ đơn giản chia sẻ quan điểm nghề nghiệp và kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu.

Về phía Hồ Ngọc Hà, sau khi bị cộng đồng mạng đùa giỡn với pha “oét” nốt, nữ ca sĩ đã đăng tải bộ ảnh được chụp tại sự kiện send-off của Hoa hậu Hương Giang cùng 2 chữ vô cùng ngắn gọn: “Bang Bang”.

Phản ứng không trốn tránh và đính kèm biểu tượng “cười ra nước mắt” cho thấy “nữ hoàng giải trí” hoàn toàn biết sự cố của mình đã viral MXH như thế nào. Bên cạnh đó, NTK Lý Quí Khánh cũng tiết lộ nguyên nhân khiến Hồ Ngọc Hà bị “oét” giọng vì trước đó cô đã bị sốt và tắt tiếng.

Clip “oét giọng” gây sốt cõi mạng của Hồ Ngọc Hà

Khoảnh khắc “oét” giọng của Hồ Ngọc Hà viral MXH những ngày gần đây