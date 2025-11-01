Bên trong tiệc chiêu đãi nhà lãnh đạo dự APEC

Giữa không gian tráng lệ tại thành phố Gyeongju, ngôi sao Kpop G-Dragon cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi bật đã xuất hiện tại tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2025 vào tối 31/10, mang đến những màn trình diễn đặc sắc tôn vinh văn hóa Hàn Quốc.

Bữa tiệc do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung chủ trì, tại khách sạn Lahan Select, với chương trình nghệ thuật mang tên Journey of Butterfly: Together, We Fly.

Buổi diễn được chia thành ba phần tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, từng phần trình diễn khắc họa hành trình lịch sử của triều đại Silla (57 TCN - 935 SCN), phản ánh bản sắc văn hóa Hàn Quốc đương đại và tầm nhìn tương lai được định hình bởi trí tuệ nhân tạo và robot. Tất cả cùng hòa quyện trong câu chuyện nghệ thuật về tinh thần hợp tác toàn cầu để xây dựng tương lai bền vững.

Đêm gala mở màn với âm thanh của “manpasikjeok”, cây sáo trong truyền thuyết Silla, biểu tượng cho hòa bình và thống nhất. Nghệ sĩ Kim Ki Yeop, người chơi nhạc cụ daegeum - sáo trúc trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, mang đến màn trình diễn gợi lại tinh thần của vương triều cổ xưa.

Tiếp nối là tiết mục của Đoàn múa quốc gia Hàn Quốc, mang đến phiên bản đương đại của nghệ thuật truyền thống, kết nối giữa quá khứ và hiện tại bằng ngôn ngữ chuyển động tinh tế.

Trong phần hai của chương trình, với chủ đề hành trình vươn lên và sức bật của Hàn Quốc. G-Dragon, đại sứ danh dự APEC 2025, xuất hiện trong sự mong đợi của khán giả.

G-Dragon, đại sứ quảng bá của APEC, biểu diễn tại bữa tiệc tối long trọng của diễn đàn ở Hàn Quốc vào 31/10.

Trưởng nhóm Big Bang là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn trong bữa tiệc, với phần trình diễn kéo dài khoảng 10 phút. Trước khi bắt đầu, anh giới thiệu ngắn gọn: “Tôi là G-Dragon, đại sứ quảng bá cho APEC 2025”, rồi mở màn bằng ca khúc Power , phát hành tháng 10/2024.

Nam ca sĩ gây chú ý với chiếc mũ fedora đính chuỗi ngọc trai, gợi hình ảnh chiếc “gat” - mũ truyền thống của đàn ông Hàn Quốc thời Joseon. Hình ảnh này cũng gợi liên tưởng đến nhân vật Jinwoo trong nhóm Saja Boys của bộ phim hoạt hình KPop demon hunters . Sau đó, G-Dragon tiếp tục khuấy động không khí với ba ca khúc liên tiếp gồm Drama, Home sweet home và một bài hát khác.

Màn trình diễn của G-Dragon. Video: The Straits Times.

Cùng góp mặt còn có Honey J - trưởng nhóm nhảy HolyBang, quán quân mùa đầu tiên chương trình “Street Woman Fighter” của Mnet - và Lee Jung, biên đạo nổi tiếng từng tham gia dàn dựng cho bộ phim hoạt hình toàn cầu KPop demon hunters của Netflix.

Phần cuối của chương trình là sự kết hợp giữa robot, âm nhạc và biểu tượng, truyền tải thông điệp về hy vọng, đoàn kết và tiến bộ.

Robot bốn chân Spot cùng Kim Yeon Ah, thần đồng violin 11 tuổi, tạo nên màn trình diễn tượng trưng cho niềm hy vọng hướng tới tương lai. Trong khi đó, dàn hợp xướng APEC Project Choir gồm 24 thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia cùng cất tiếng hát ca khúc Fly as One , gửi gắm thông điệp hòa bình và khát vọng bay cao cùng nhau.

Một robot bốn chân biểu diễn tại bữa tiệc tối.

Buổi tiệc chiêu đãi quy tụ khoảng 400 khách mời, bao gồm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, lãnh đạo cùng phu nhân các nền kinh tế thành viên, đại diện nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp toàn cầu.

Thực đơn của đêm tiệc được đầu bếp Hàn kiều Edward Lee thiết kế theo chủ đề “Sự hòa quyện giữa ẩm thực Hàn Quốc và phương Tây”, gồm bibimbap (cơm trộn) với rau củ theo mùa vùng Gyeongju, sườn bò hầm, cùng bánh pie và tráng miệng caramel theo phong cách Âu.

Cha Eun Woo dẫn chương trình.

Sự kiện do ca sĩ/diễn viên Cha Eun Woo dẫn chương trình, hiện phục vụ trong đội nhạc kèn của quân đội Hàn Quốc với cấp bậc binh nhất.