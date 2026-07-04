MIN nghẹn ngào suýt khóc khi hát về tình yêu dở dang

MIN có khoảnh khắc vô cùng cảm xúc trong concert của GREY D mới đây.

Tối 3/7, GREY D chính thức tổ chức concert solo đầu tiên mang tên ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit và album cùng tên. Bên cạnh những màn trình diễn của "chính chủ", đêm concert còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong số đó, MIN là một trong những cái tên xuất hiện được chờ đợi nhất. Có mặt trong đêm concert, nữ ca sĩ có màn trình diễn kết hợp cùng GREY D trong ca khúc Đôi Mắt Kẻ Si Tình và còn mang đến bản hit chẳng phải tình đầu sao đau đến thế - bản ballad nằm trong album Dear Min. Ca khúc này từng viral ngay sau khi phát hành nhờ giai điệu da diết cùng ca từ khắc họa những tổn thương sau một mối tình không trọn vẹn.

Clip màn trình diễn chẳng phải tình đầu sao đau đến thế - MIN

Khoảnh khắc kết hợp giữa GREY D và MIN trên sân khấu

Đáng chú ý, ở đoạn cao trào gần cuối tiết mục, MIN thậm chí còn có phần nghẹn ngào như suýt khóc khi thể hiện ca khúc về một chuyện tình dang dở. Màn thể hiện đầy cảm xúc của nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt trong concert của GREY D.

Giây phút nghẹn ngào của MIN khi thể hiện chẳng phải tình đầu sao đau đến thế

Là nghệ sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư nhưng MIN cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm giữa MIN và rapper 16 Typh. Cuối năm 2020, cả hai lần đầu vướng nghi vấn hẹn hò sau màn tương tác đầy thân mật tại sân khấu Chung kết Rap Việt mùa đầu tiên. Dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ, MIN và 16 Typh vẫn được xem là một trong những cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất Vpop thời điểm đó.

Tuy nhiên, đến năm 2024, nghi vấn cả hai đã "đường ai nấy đi" ngày càng rộ lên khi 16 Typh phát hành EP Hidden Luv với loạt ca khúc mang màu sắc hậu chia tay. Sau thời điểm này, hai nghệ sĩ hoàn toàn không còn xuất hiện cùng nhau hay có bất kỳ tương tác công khai nào. Cả MIN lẫn 16 Typh đều lựa chọn giữ im lặng trước những đồn đoán về chuyện tình cảm và tiếp tục tập trung cho các hoạt động nghệ thuật riêng.

Min và 16 Typh từng nhận được rất nhiều sự quan tâm dù chưa từng công khai mối quan hệ

Cả hai từng được bắt gặp hẹn hò trên phố nhưng được cho là đã "đường ai nấy đi" vào năm 2024

Sau chuyện tình từng gây nhiều chú ý, MIN hiếm khi chia sẻ về đời tư, thay vào đó tập trung biểu diễn, tham gia các sự kiện và trở lại đường đua âm nhạc với album Dear Min vào cuối năm 2025. Dự án nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng số, trong đó chẳng phải tình đầu sao đau đến thế kết hợp cùng Dangrangto trở thành một trong những ca khúc được khán giả yêu thích nhất.

Album Dear Min phát hành vào cuối năm 2025 được xem như bức thư được nữ ca sĩ viết cho những vết thương trong trái tim

MIN tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, cô từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Đức, tốt nghiệp Đại học Europa-Universität Viadrina rồi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Bắt đầu từ vai trò dancer của ST.319, MIN chính thức lấn sân ca hát vào năm 2013 và nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt bản hit như Tìm, Có Em Chờ, Ghen, Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu... Sau hơn một thập kỷ hoạt động, cô vẫn được xem là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu lượng bản hit và MV trăm triệu lượt xem nhiều nhất Vpop, đồng thời gây ấn tượng với hình ảnh kín tiếng nhưng bền bỉ trên đường đua âm nhạc.

Ảnh: FB