World Cup sẽ thắng đời nếu sở hữu siêu sao 263 tỷ này

Sự xuất hiện của siêu sao này tại World Cup 2026 đang khiến làng giải trí toàn cầu xôn xao.

Justin Bieber được cho là đang đàm phán biểu diễn tại Chung kết World Cup 2026

Sáng ngày 3/7, truyền thông quốc tế đồng loạt chú ý trước thông tin Justin Bieber có thể góp mặt trong halftime show đầu tiên của trận Chung kết FIFA World Cup 2026. Theo một số thông tin nội bộ được lan truyền trong giới truyền thông tại Mỹ, Justin Bieber hiện đang trong quá trình đàm phán để biểu diễn tại sự kiện này.

Xuất hiện tin đồn Justin Bieber có thể góp mặt trong halftime show đầu tiên của trận Chung kết FIFA World Cup 2026

Đã có những cuộc thảo luận cụ thể về việc bổ sung ngôi sao nhạc pop này vào dàn nghệ sĩ biểu diễn vốn đã có sẵn Madonna, Shakira và BTS. Nếu đạt được thỏa thuận, Bieber sẽ xuất hiện tại sân khấu tổ chức Sân vận động New York New Jersey, vào ngày 19/7 tới.

Đáng chú ý, Bieber và vợ Hailey từng xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup ở Inglewood, California hồi tháng trước. Nam ca sĩ cũng được cho là đã có một màn trình diễn thân mật dành cho khách VIP trong cùng ngày. Chi tiết này càng khiến tin đồn về việc anh được FIFA nhắm đến trở nên có cơ sở hơn trong mắt người hâm mộ.

Bieber và vợ Hailey từng xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup ở Inglewood

Justin còn chụp ảnh cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Nếu thương vụ này thành sự thật, halftime show tại Sân vận động New York New Jersey vào ngày 19/7 sẽ không chỉ là một tiết mục giữa trận đấu. Đây còn là chương trình nghỉ giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử các kỳ FIFA World Cup, một cột mốc cho thấy giải đấu lớn nhất hành tinh đang muốn biến trận chung kết thành sự kiện giải trí toàn cầu đúng nghĩa.

Hiện tại, Madonna, Shakira và BTS đã đủ tạo nên một đội hình trong mơ cho một halftime show mang tính lịch sử. Madonna là biểu tượng pop nhiều thập kỷ, Shakira gần như gắn liền với ký ức World Cup qua loạt bản hit bóng đá, còn BTS là cái tên sở hữu fandom toàn cầu với sức huy động truyền thông cực lớn.

Nếu Justin Bieber thật sự được bổ sung vào lineup này, sân khấu nghỉ giữa hiệp đầu tiên của World Cup sẽ trở thành sự kiện được chờ đợi nhất làng giải trí

Nếu Justin Bieber thật sự được bổ sung vào lineup này, sân khấu nghỉ giữa hiệp đầu tiên của World Cup sẽ càng vượt khỏi phạm vi một sự kiện thể thao thông thường. Dù vậy, mọi thứ hiện vẫn dừng ở mức đàm phán và chưa có xác nhận chính thức từ FIFA, Global Citizen hay phía Justin Bieber.

Chính sự “lửng lơ” này lại càng khiến mạng xã hội bùng nổ. Trên các nền tảng như X và TikTok, nhiều khán giả, đặc biệt là fan nữ, liên tục chia sẻ sự phấn khích trước viễn cảnh Bieber biểu diễn tại World Cup năm nay. Không ít người gọi đây là “đội hình trong mơ”, thậm chí dự đoán nếu lineup này thành sự thật, halftime show World Cup 2026 có thể trở thành một trong những sân khấu đáng xem nhất.

Nếu có thêm Justin Bieber, FIFA sẽ "thắng đời"

Nếu đàm phán thành công, Justin Bieber xuất hiện tại halftime show đầu tiên trong lịch sử giải đấu, chắc chắn đây sẽ là halftime show bùng nổ và mang lại nhiều lợi ích lớn cho chính FIFA và giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhìn vào những số liệu mà Justin Bieber mang lại cho Coachella 2026 vào đầu năm nay, những nhận định này hoàn toàn là có cơ sở.

Nếu có thêm Justin Bieber, FIFA sẽ "thắng đời"

Trước khi vướng tin đồn được nhắm đến cho Chung kết World Cup 2026, Justin Bieber đã biến Coachella 2026 thành một “Bieberchella” đúng nghĩa. Đây không chỉ là màn trở lại sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trên sân khấu lớn, mà còn là lời nhắc rất rõ rằng Bieber vẫn là cái tên có thể khiến mạng xã hội, truyền thông và khán giả đại chúng cùng đổ dồn sự chú ý.

Màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026 à một trong những sân khấu được xem nhiều nhất lịch sử lễ hội

Màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella đạt 147 triệu lượt xem toàn cầu, là một trong những sân khấu được xem nhiều nhất lịch sử lễ hội. Chỉ trong 12 giờ đầu, phần biểu diễn này đã thu về 64,9 triệu lượt xem. Riêng đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh khép lại set diễn bằng pháo hoa còn chạm mốc 168 triệu lượt xem và 13 triệu lượt thích, trở thành một trong những bài đăng bùng nổ nhất trên Instagram của Coachella. Bất chấp những tranh cãi về màn trình diễn đơn giản, "lười biếng" hay thậm chí việc Justin chỉ đơn giản mở nhạc để hát karaoke cùng khán giả trên sân khấu cũng thành tâm điểm bàn tán khắp mọi nơi.

Bieber được truyền thông đồn đoán nhận cát-xê 10 triệu USD, tương đương khoảng 263 tỷ đồng, cho 2 đêm diễn, đưa anh vào nhóm nghệ sĩ được trả thù lao cao nhất lịch sử Coachella

Điều đáng nói là Bieber không chỉ kéo view. Anh còn kéo cả thương mại. Sự xuất hiện của nam ca sĩ được cho là góp phần đẩy nhu cầu vé lên mức cực cao, giá vé chợ đen cho tuần thứ 2 có lúc bị đẩy lên tới 3.000 USD. Doanh thu bán vé trong một tuần cũng được dự đoán là ở mốc 200 triệu USD. Cùng với đó, Bieber được truyền thông đồn đoán nhận cát-xê 10 triệu USD, tương đương khoảng 263 tỷ đồng, cho 2 đêm diễn, đưa anh vào nhóm nghệ sĩ được trả thù lao cao nhất lịch sử Coachella.

Không chỉ sân khấu, mọi thứ gắn với Bieber tại Coachella đều tạo ra số liệu ấn tượng. Thương hiệu thời trang Skylrk của anh thu về 5,04 triệu USD doanh thu merch chỉ trong tuần đầu, trước khi nâng tổng doanh thu lên 15 triệu USD sau 2 tuần.

Sau Coachella, lượt stream các ca khúc solo của Justin Bieber tăng vượt bật. Beauty And A Beat bất ngờ sống dậy mạnh mẽ và trụ vững ở #4 Spotify Global Top 50

Hiệu ứng ấy còn lan thẳng sang nhạc số. Sau Coachella, lượt stream các ca khúc solo của Justin Bieber tại Mỹ đạt 160,2 triệu lượt trong vòng 1 tuần sau đêm diễn đầu tiên, tăng 172%. Trên phạm vi toàn cầu, lượng nghe nhạc của anh trên Spotify cũng nhảy vọt 210%. Beauty And A Beat là ví dụ rõ nhất. Bản hit năm 2012 bất ngờ sống dậy mạnh mẽ, vươn lên #1 Spotify Global Top 50 và hiện tại vẫn đang trụ vững ở #4.

Trên Billboard, hiệu ứng này cũng tạo ra loạt cột mốc đáng chú ý. Bieber có tới 7 album cùng lúc lọt vào Billboard 200. Trên Billboard Hot 100, 4 ca khúc gồm Yukon, Daisies, Baby và Beauty And A Beat đồng loạt tái xuất.

Justin Bieber vừa phát hành 2 album thu âm trực tiếp từ Coachella 2026 để phục vụ người hâm mộ toàn cầu

Ở quy mô toàn cầu, 17 bài hát của anh cũng lọt trở lại Billboard Global 200, biến Coachella thành cú hích trở lại thật sự. Sức hút quá lớn từ sự kiện này cũng là tiền đề để nam ca sĩ bất ngờ phát hành 2 album thu âm trực tiếp Swag Live From Coachella (Weekend I) và Swag Live From Coachella (Weekend II) ngay sau đó để phục vụ người hâm mộ toàn cầu.

Những con số trên cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của Justin Bieber ở thời điểm hiện tại. Anh không chỉ kéo lượt xem, doanh thu, vé, merch và streaming, mà còn đủ sức làm sống lại loạt hit cũ sau hơn một thập kỷ.

Bên cạnh những cái tên khủng đã được xác nhận là Shakira, BTS và Madonna

Sự xuất hiện của Justin Bieber sẽ trở thành một điểm nhấn giải trí bùng nổ, thu hút sự chú ý toàn cầu

Vì vậy, nếu halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup thật sự quy tụ Shakira, BTS, Madonna và Justin Bieber, FIFA gần như có trong tay một đội hình trong mơ của nhạc pop toàn cầu. Một sân khấu có Shakira với ký ức World Cup, BTS là nhóm nhạc nổi tiếng nhất toàn cầu, Madonna với di sản biểu tượng và Bieber với khả năng tạo bão truyền thông vừa được chứng minh ở Coachella chắc chắn không chỉ lấp khoảng nghỉ giữa trận. Nó hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn giải trí bùng nổ, thu hút sự chú ý toàn cầu ngay cả trước khi trận đấu tiếp tục. Và đặt lên bàn cân với biểu tượng văn hóa sân khấu giữa giờ Super Bowl, World Cup hoàn toàn có thể thắng thế ngay từ mùa đầu tiên với lineup toàn "khủng long" gây sốc cỡ này.

Ảnh: X