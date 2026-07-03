MCK và Antiantiart vừa được xướng tên tại "Oscar ngành sáng tạo", một đường tiến ra quốc tế

Dấu mốc mới của tổ đội Antiantiart và MCK khiến fan nhạc nức nở.

Sau khi tạo nên cột mốc mới cho nhạc Việt trên các nền tảng streaming quốc tế, MCK tiếp tục đón tin vui khi dự án HVL được xướng tên tại Cannes Lions - liên hoan sáng tạo danh giá bậc nhất thế giới, thường được ví như "Oscar của ngành sáng tạo". Đây được xem là dấu mốc quan trọng, không chỉ với riêng MCK mà còn với ê-kíp Antiantiart đứng sau phần hình ảnh của dự án.

Đạo diễn Phương Vũ đã tham gia Hội đồng chấm giải hạng mục Film Craft Lions Shortlisting Jury cùng nhiều nhà sáng tạo hàng đầu thế giới

Mới đây, Antiantiart chia sẻ niềm vui sau lần đầu tiên góp mặt tại Cannes Lions. Antiantiart cũng cho biết đạo diễn Phương Vũ đã tham gia Hội đồng chấm giải hạng mục Film Craft Lions Shortlisting Jury cùng nhiều nhà sáng tạo hàng đầu thế giới.

Trailer HVL của MCK - dự án hợp tác cùng Apple với kỹ thuật quay 360 độ bằng iPhone đầu tiên - đã xuất sắc nhận tới 6 đề cử tại Cannes Lions

Đặc biệt, trailer HVL của MCK - dự án hợp tác cùng Apple với kỹ thuật quay 360 độ bằng iPhone đầu tiên - đã xuất sắc lọt vào danh sách rút gọn tại Cannes Lions, gồm 6 hạng mục:

Entertainment Lions for Music / Excellence in Music Video (Sư tử Giải trí dành cho Âm nhạc - Hạng mục Xuất sắc trong MV âm nhạc)

Brand Experience & Activation / Interactive Brand Video (Trải nghiệm & Kích hoạt thương hiệu - Video thương hiệu tương tác)

Entertainment Lions for Music / Fan Engagement/Community Building (Sư tử Giải trí dành cho Âm nhạc - Gắn kết người hâm mộ/Xây dựng cộng đồng)

Digital Craft / Cross-Channel Storytelling (Kỹ thuật số - Nghệ thuật kể chuyện đa nền tảng)

Social & Creator / Community Building / Single-Market Campaign (Mạng xã hội & Nhà sáng tạo - Xây dựng cộng đồng cho chiến dịch tại một thị trường)

Đây là danh sách rút gọn các tác phẩm, chiến dịch xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ loại của Liên hoan Sáng tạo Quốc tế Cannes Lions (Cannes Lions International Festival of Creativity). Lọt vào shortlist đồng nghĩa với việc chiến dịch đó đã được công nhận đạt tiêu chuẩn toàn cầu và bước vào vòng tranh giải chính thức để giành các giải thưởng danh giá như Sư tử Đồng (Bronze), Bạc (Silver), Vàng (Gold) hoặc giải cao nhất Grand Prix.

Đối với giới sáng tạo, Cannes Lions được xem là sân chơi danh giá nhất trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và marketing toàn cầu. Ra đời từ năm 1954 tại thành phố Cannes (Pháp), giải thưởng lấy cảm hứng từ Liên hoan phim Cannes. Không chỉ là lễ trao giải, Cannes Lions còn là nơi quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia sáng tạo, thương hiệu và agency trên toàn thế giới để chia sẻ xu hướng, kết nối và định hình tương lai của ngành.

MCK bất ngờ phát hành trailer vào tháng 4/2026, sau đó đánh úp toàn bộ album vào đêm 17/6, tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng số

Việc HVL được gọi tên tới 6 lần trong shortlist cho thấy dự án không chỉ gây tiếng vang ở khía cạnh âm nhạc mà còn được cộng đồng sáng tạo quốc tế ghi nhận về ý tưởng, kỹ thuật và cách kể chuyện bằng hình ảnh. Đây cũng là bước tiến đáng chú ý của Antiantiart trên bản đồ sáng tạo toàn cầu, đồng thời tiếp tục nâng tầm màn comeback được đầu tư lớn nhất sự nghiệp của MCK.

Với album phòng thu thứ 2, MCK không lựa chọn cách quảng bá rầm rộ. Nam rapper bất ngờ phát hành trailer vào tháng 4/2026, sau đó đánh úp toàn bộ album vào đêm 17/6, tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng số. HVL gồm 30 ca khúc với thời lượng khoảng 90 phút, hiện được xem là album dài nhất trong lịch sử nhạc Việt. Nếu ở các dự án trước, MCK xây dựng hình ảnh gai góc và nổi loạn, thì trong album phòng thu thứ hai, Nghiêm Vũ Hoàng Long mang đến một góc nhìn trưởng thành hơn ở tuổi 27.

Trailer HVL được Antiantiart sản xuất, Phương Vũ "cầm trịch":

Ngay từ trailer giới thiệu dự án, MCK đã cho thấy tham vọng sáng tạo khi kết hợp cùng Apple và đạo diễn Phương Vũ (Antiantiart) thực hiện video 360 độ bằng hệ thống 8 chiếc iPhone 17 Pro sử dụng công nghệ Genlock. Chính sản phẩm này nay đã được Cannes Lions ghi nhận với 6 đề cử shortlist, tiếp tục khẳng định giá trị sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi một MV hay trailer âm nhạc thông thường.

Sau khi phát hành, toàn bộ 30 ca khúc của HVL đồng loạt xuất hiện trên các bảng xếp hạng Spotify, Apple Music và YouTube Charts tại Việt Nam. Hiếm có album nào của Vpop tạo nên mức độ bao phủ mạnh mẽ như vậy trong thời gian ngắn. Thay vì chỉ tạo ra một vài bản hit riêng lẻ, HVL khiến khán giả dành thời gian khám phá trọn vẹn cả album - mô hình tiêu thụ âm nhạc vốn phổ biến ở các thị trường quốc tế nhưng còn khá mới tại Việt Nam. Thành công này cũng góp phần phản ánh sự thay đổi trong thói quen nghe nhạc của công chúng, khi giá trị của một album ngày càng được nhìn nhận trên tổng thể thay vì chỉ xoay quanh một vài ca khúc nổi bật.

Bảng xếp hạng Top Albums Debut Global giai đoạn từ ngày 19 đến 21/6 ghi nhận album HVL đứng ở vị trí thứ 4 toàn cầu, MCK trở thành nghệ sĩ Việt Nam có thứ hạng cao nhất từng đạt được trên bảng xếp hạng này

Trước đó, MCK cũng vừa thiết lập cột mốc mới cho nhạc Việt trên Spotify. Bảng xếp hạng Top Albums Debut Global giai đoạn từ ngày 19 đến 21/6 ghi nhận album HVL đứng ở vị trí thứ 4 toàn cầu, MCK trở thành nghệ sĩ Việt Nam có thứ hạng cao nhất từng đạt được trên bảng xếp hạng này. Thành tích này giúp MCK vượt qua cột mốc trước đó của Wren Evans với album Nổ (hạng 6) và HIEUTHUHAI với Mắt Nhắm Mắt Mở (hạng 10). Việc xuất hiện cùng những nghệ sĩ quốc tế như Blessd hay Myles Smith cho thấy sức cạnh tranh ngày càng rõ nét của nghệ sĩ Việt trên thị trường streaming toàn cầu.

Sự bùng nổ của HVL cũng tạo ra sức ép lớn lên các bảng xếp hạng nhạc số, vượt qua ảnh hưởng của nhiều dự án Vpop phát hành cùng thời điểm, kể cả những sản phẩm từng được xem là "quái vật streaming".

HVL được đánh giá là một trong những dự án quan trọng nhất của nhạc Việt năm 2026 và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Album của năm"

Đến thời điểm hiện tại, HVL được đánh giá là một trong những dự án quan trọng nhất của nhạc Việt năm 2026 và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Album của năm". Việc liên tiếp ghi dấu trên Spotify Global rồi tiếp tục được Cannes Lions ghi nhận cho thấy dự án không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn từng bước khẳng định giá trị sáng tạo trên sân khấu quốc tế. Với MCK và Antiantiart, đây là hai cột mốc quan trọng, góp phần đưa những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực sáng tạo của thế giới.

Ảnh: Antiantiart/ chụp màn hình