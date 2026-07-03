Ca sĩ Việt đi hát 19 năm bị nói nên học lại thanh nhạc, nhan sắc "gánh còng lưng" vocal

Giọng hát của nữ ca sĩ này trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Khổng Tú Quỳnh gây tranh cãi vì clip vừa tẩy trang vừa hát

Mới đây, Khổng Tú Quỳnh nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội khi đăng tải một đoạn clip cover nhạc trên TikTok. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng lại đang có nhiều ý kiến trái chiều. Trong clip, Khổng Tú Quỳnh thể hiện ca khúc Cự Tuyệt của Hồ Ngọc Hà khi vừa tẩy trang. Trong đoạn clip, Khổng Tú Quỳnh xuất hiện với gương mặt gần như mộc khi đang tẩy trang, vừa trò chuyện vừa hát ngẫu hứng trước camera. Dù không trang điểm cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn gây chú ý với làn da sáng, đường nét gương mặt thanh thoát và thần thái tươi tắn.

Khổng Tú Quỳnh cover Cự Tuyệt

Tuy nhiên, giọng hát của Khổng Tú Quỳnh trong clip này lại là tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ hát thiếu ổn định, có đoạn lệch tone, chênh phô và chưa kiểm soát tốt cao độ. Không ít bình luận còn gay gắt cho rằng Khổng Tú Quỳnh nên đi học lại thanh nhạc. Bên cạnh giọng hát, biểu cảm của Khổng Tú Quỳnh trong clip cũng nhận về ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng cô thể hiện hơi quá đà so với tinh thần của một video cover ngẫu hứng. Cách nhấn nhá, biểu cảm gương mặt và lối xử lý bài hát bị nhận xét là chưa phù hợp, khiến phần cover tạo cảm giác gồng hơn là tự nhiên.

Nhiều ý kiến trái chiều bên dưới đoạn clip của Khổng Tú Quỳnh

Dù vậy, cũng có không ít người bênh vực Khổng Tú Quỳnh, cho rằng đây chỉ là một màn hát vui, không nên bị đánh giá như sân khấu live chuyên nghiệp. Một số ý kiến nhận xét giọng hát của cô không đến mức tệ, vấn đề nằm ở việc Cự Tuyệt vốn không thật sự phù hợp với màu giọng của Khổng Tú Quỳnh.

Đoạn clip cover của Khổng Tú Quỳnh trở thành đề tài bàn tán về giọng hát

Cự Tuyệt vốn là một ca khúc Hồ Ngọc Hà do Vương Anh Tú sáng tác và được ra mắt vào năm 2020. Thời gian gần đây, ca khúc bất ngờ được khán giả trẻ “đào” lại và tạo thành làn sóng cover rầm rộ trên TikTok. Bắt đầu từ bản cover ca khúc này của Sofia nhận được sự quan tâm lớn của khán giả kéo theo nhiều clip cover ca khúc xuất hiện trên mạng xã hội. Đồng thời, ca khúc này của Hồ Ngọc Hà cũng được quan tâm trở lại. . Chính việc chọn một bài hát đang viral cũng góp phần giúp clip của Khổng Tú Quỳnh nhanh chóng được lan truyền, đồng thời kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách cô xử lý ca khúc.

Nhan sắc vẫn sáng, sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt nhiều năm

Tính đến năm 2026, Khổng Tú Quỳnh đã đi hát khoảng 19 năm. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2007, thời điểm dòng nhạc teen pop còn phủ sóng mạnh mẽ trong thị trường giải trí Việt. Trước khi chính thức đi hát, Khổng Tú Quỳnh từng là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tuổi teen. Vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo cùng hình ảnh dễ thương giúp cô nhanh chóng có được lợi thế khi bước vào âm nhạc.

Khổng Tú Quỳnh đã có 19 năm hoạt động nghệ thuật

Ca khúc Tiệm Bánh Dâu Tây là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Khổng Tú Quỳnh đến gần hơn với công chúng. Từ đây, danh xưng “cô bé Dâu Tây” gắn liền với cô trong suốt nhiều năm. Ở giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ sở hữu loạt ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ như Lạnh, Nhớ Lắm, Vội Vàng, Cảm Giác Yêu. Cùng với Đông Nhi, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh từng là một trong những gương mặt đại diện cho thời kỳ teen pop sôi động của Vpop.

Ca khúc Tiệm Bánh Dâu Tây là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Khổng Tú Quỳnh đến gần hơn với công chúng

Từ bài hát Tiệm Bánh Dâu Tây, danh xưng “cô bé Dâu Tây” gắn liền với Khổng Tú Quỳnh trong suốt nhiều năm

Tuy nhiên, khi trào lưu teen pop thoái trào vào khoảng giai đoạn 2012 - 2013, Khổng Tú Quỳnh dần gặp khó trong việc duy trì sức hút âm nhạc. Những năm sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất với các dự án như Tháng Năm Rực Rỡ, sau đó tiếp tục tham gia phim truyền hình Bán Chồng.

Đến năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, từ đó hoạt động sôi nổi hơn, bao gồm việc ra mắt cùng nhóm LUNAS và tích cực xuất hiện tại sự kiện, sân khấu trong những năm gần đây. Dù vậy, ở mảng âm nhạc cá nhân, Khổng Tú Quỳnh vẫn chưa có sản phẩm thật sự nổi bật để tạo dấu ấn rõ rệt, tên tuổi cô phần lớn vẫn gắn với ký ức thanh xuân của khán giả.

Từ sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Khổng Tú Quỳnh có nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng sự nghiệp ca hát cá nhân chưa có nhiều điểm nổi bật

Những năm gần đây, dù không hoạt động âm nhạc đều đặn và chưa có sản phẩm nổi bật, Khổng Tú Quỳnh vẫn được chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung, cuốn hút dù đã ở ngưỡng U40. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da sáng và nụ cười tươi tắn, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn nổi bật trước ống kính. Phong cách của Khổng Tú Quỳnh cũng ngày càng trưởng thành, vừa giữ được nét ngọt ngào quen thuộc, vừa thêm phần sắc sảo, quyến rũ. Visual ổn định giúp cô giữ được độ nhận diện và sự quan tâm từ công chúng, ngay cả khi âm nhạc chưa có nhiều điểm nhấm.

Nhn sắc vẫn là điểm được chú ý của Khổng Tú Quỳnh

Ảnh: FBNV