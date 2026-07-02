Nhờ việc hóa thân vào vai Nam Phương Hoàng Hậu, nữ ca sĩ này mang về cột mốc sự nghiệp nhiều ý nghĩa.

Ngày 2/7, sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito chính thức diễn ra tại TP.HCM, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Được định vị là tác phẩm lịch sử - cung đình với quy mô đầu tư lớn, bộ phim gây ấn tượng nhờ bối cảnh, phục trang và chất lượng hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng. Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà. "Ngọc nữ" màn ảnh Việt xác nhận sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 13 năm vắng bóng. Hình ảnh nữ diễn viên diện váy trắng nền nã, gợi liên tưởng đến phong thái thanh lịch của Nam Phương Hoàng Hậu ngay lập tức nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh với vai diễn Nam Phương Hoàng Hậu

Tạo hình ở sự kiện gây liên tưởng đến Nam Phương Hoàng Hậu trong quá khứ

Việc Tăng Thanh Hà hóa thân thành nhân vật lịch sử nổi tiếng cũng khiến khán giả nhớ lại một dự án từng tạo nên dấu ấn đặc biệt cách đây 6 năm. Trước khi điện ảnh đưa câu chuyện Nam Phương Hoàng hậu trở lại, Hòa Minzy từng khiến Vpop dậy sóng với MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp - một trong những sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng lịch sử được đầu tư quy mô và thành công bậc nhất nhạc Việt.

Hoà Minzy - MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp

Ra mắt năm 2020, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp không đơn thuần là một MV ballad mà được ví như một "bom tấn" cổ trang. Hòa Minzy cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đã dành tới 2 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, xây dựng kịch bản và chuẩn bị cho toàn bộ dự án. Toàn bộ MV được ghi hình tại những địa danh gắn liền với triều Nguyễn như Đại Nội Huế và Cung An Định. Việc ghi hình tại các di tích lịch sử quan trọng đòi hỏi ê-kíp phải trải qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác và tôn trọng giá trị di sản.

Đại dự án của Hòa Minzy

Không chỉ đầu tư bối cảnh, phần phục trang cũng được xem là một trong những yếu tố tạo nên đẳng cấp của dự án. Trang phục bám sát tư liệu lịch sử từ áo Nhật Bình, triều phục, trang phục thường nhật cho đến kiểu tóc, cách trang điểm của Nam Phương Hoàng Hậu, vua Bảo Đại, thứ phi Mộng Điệp hay Đức Từ Cung. Độ chỉn chu giúp hình ảnh trong MV mang đến cảm giác chân thực, sang trọng thay vì chỉ dừng ở tính minh họa.

Đằng sau sản phẩm dài hơn 10 phút là ê-kíp sản xuất đông đảo với hàng trăm diễn viên quần chúng cùng chi phí đầu tư lên tới hàng tỷ đồng. Hòa Minzy từng chia sẻ cô phải bán nhiều đồ hiệu và vay mượn để hoàn thiện dự án, bởi mong muốn tạo nên một sản phẩm xứng đáng với câu chuyện lịch sử mà mình lựa chọn kể.

Hòa Minzy cố gắng tái hiện Nam Phương Hoàng Hậu chỉn chu trong từng tạo hình

Đảm nhận hình tượng Nam Phương Hoàng hậu - biểu tượng nhan sắc và khí chất của phụ nữ Việt Nam thế kỷ XX - nữ ca sĩ tạo nên màn lột xác hoàn toàn so với hình ảnh trẻ trung vốn quen thuộc. Trong tạo hình áo Nhật Bình cùng mái tóc vấn gọn theo phong cách cung đình, Hòa Minzy sở hữu vẻ đẹp đài các, cổ điển và nền nã. Lối trang điểm tối giản với điểm nhấn ở ánh mắt trầm buồn cùng đôi môi sắc nét càng làm nổi bật thần thái sang trọng, gợi nhớ những bức ảnh nổi tiếng của Nam Phương Hoàng hậu.

Diễn xuất của Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen, khí chất thay đổi trong từng cảm xúc:

Quan trọng hơn cả nhan sắc là khí chất mà nữ ca sĩ thể hiện xuyên suốt MV. Hòa Minzy khắc họa thành công hình ảnh một bậc mẫu nghi thiên hạ luôn giữ sự điềm tĩnh và chuẩn mực trong các nghi lễ cung đình, đồng thời truyền tải nỗi cô đơn, tổn thương và lòng tự trọng của một người vợ chứng kiến hôn nhân rạn vỡ. Từ cái ngẩng đầu đầy kiêu hãnh khi đối diện người thứ ba, ánh mắt chất chứa tâm sự nhìn về dòng sông Hương cho đến sự bình thản trong từng cử chỉ, Hòa Minzy mang đến một Nam Phương Hoàng hậu có chiều sâu cảm xúc. Chính khí chất ấy từng giúp tạo hình của cô được khán giả đánh giá là một trong những màn hóa thân thành nhân vật lịch sử ấn tượng nhất Vpop.

Đến nay, mỗi khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu trong các sản phẩm giải trí Việt Nam, hình ảnh Hòa Minzy trong Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp vẫn thường được nhắc lại như một cột mốc đáng nhớ. Không chỉ thành công về mặt hình ảnh, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp còn được xem là dự án góp phần nâng tầm chuẩn mực của MV cổ trang Việt. Ca khúc ballad do Mr. Siro sáng tác kết hợp cùng câu chuyện lịch sử nổi tiếng đã chứng minh âm nhạc hiện đại hoàn toàn có thể hòa quyện với chất liệu lịch sử mà vẫn giữ được cảm xúc, sự tôn trọng và tính nghệ thuật.

Đến nay, mỗi khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu trong các sản phẩm giải trí Việt Nam, hình ảnh Hòa Minzy trong Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp vẫn thường được nhắc lại như một cột mốc đáng nhớ

Ngay sau khi phát hành, MV nhanh chóng lọt top từ khóa tìm kiếm Google, đồng thời ghi nhận nhiều thành tích quốc tế như Top 36 Trending toàn cầu trên YouTube, Top 8 tại Nhật Bản, Top 9 Singapore, Top 11 Australia, Top 16 Đài Loan (Trung Quốc) và Top 19 Hàn Quốc.

Điều khiến Hòa Minzy tự hào nhất là hiệu ứng tích cực mà dự án mang lại đối với giới trẻ. Sau khi MV ra mắt, nhiều khán giả bắt đầu tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn, cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và mối quan hệ giữa bà với vua Bảo Đại. Chi tiết bức thư Nam Phương Hoàng hậu gửi Lý Lệ Hà ở đoạn kết MV từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Nội dung lá thư được nhiều người chia sẻ như một hình mẫu của cách ứng xử văn minh, điềm tĩnh và đầy lòng tự trọng trước những đổ vỡ tình cảm.

Điều khiến Hòa Minzy tự hào nhất là hiệu ứng tích cực mà dự án mang lại đối với giới trẻ

MV cũng góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến gần hơn với khán giả trẻ. Sau thành công của dự án, nhiều địa điểm xuất hiện trong MV như Cung An Định hay Đại Nội Huế trở thành điểm check-in được đông đảo du khách yêu thích bởi vẻ đẹp cổ kính đậm màu sắc hoàng gia. Đến nay, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đã thu về hơn 48 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn là một trong những bản hit thành công nhất sự nghiệp Hòa Minzy.

Đến nay, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đã thu về hơn 48 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn là một trong những bản hit thành công nhất sự nghiệp Hòa Minzy

Trong khi khán giả đang chờ đợi màn hóa thân của Tăng Thanh Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, nhiều người cũng nhìn lại dấu ấn mà Hòa Minzy từng tạo nên với cùng hình tượng lịch sử. Hai nghệ sĩ ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng đều cho thấy sức hút đặc biệt khi khoác lên mình hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu - biểu tượng của nhan sắc, trí tuệ và khí chất phụ nữ Việt Nam.

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