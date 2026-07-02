Ca sĩ Việt vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới: Được Jung Kook "để ý", chung giải với G-Dragon - BLACKPINK nhưng mãi chưa đổi vận

Mỹ nhân sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng danh tiếng lại mãi chưa vụt sáng.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đã công bố thêm những gương mặt được đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026 (Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026). Trong danh sách mới bất ngờ xuất hiện cái tên Han Sara - một trong số ít nghệ sĩ Vpop góp mặt ở đường đua nhan sắc danh giá này.

Han Sara lần đầu lọt Top đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Nếu theo dõi Han Sara từ những ngày đầu, nhiều người sẽ nhận ra hình ảnh của cô đã thay đổi đáng kể. Không còn là cô gái mang vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương từng gây sốt tại Giọng hát Việt năm 2017, Han Sara của hiện tại sở hữu thần thái sắc sảo, phong cách thời trang hiện đại và visual được đánh giá ngày càng “ra dáng” idol Kpop.

Han Sara của những ngày đầu tham gia The Voice 2017

Nhan sắc thăng hạng của cô nàng ở thời điểm hiện tại

Sinh năm 2000 tại Seoul, Han Sara theo gia đình sang Việt Nam sinh sống từ năm 10 tuổi. Chỉ sau vài năm học tiếng Việt, cô nàng đã tự tin tham gia Giọng Hát Việt và gây bất ngờ với khả năng phát âm. Từ hiện tượng "ca sĩ người Hàn hát tiếng Việt", Han Sara từng bước xây dựng chỗ đứng với loạt ca khúc như Tớ Thích Cậu, Tận Cùng Nỗi Nhớ, Đếm Cừu, Do Anh Si... Dù mang quốc tịch Hàn Quốc, nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định mong muốn được công chúng nhìn nhận như một nghệ sĩ trưởng thành từ thị trường Việt Nam.

MV Tớ Thích Cậu - Han Sara

Tớ Thích Cậu từng trở thành hiện tượng và là một trong những bản hit của Han Sara

Năm 2025 được xem là bước ngoặt đáng chú ý khi Han Sara tham gia Em Xinh Say Hi. Dù không tiến sâu đến chặng cuối, chương trình lại giúp cô thay đổi hình ảnh đáng kể. Khả năng hát, nhảy, làm chủ sân khấu cùng màu sắc trình diễn ngày càng tiến bộ khiến Han Sara được nhìn nhận như một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện thay vì chỉ gắn với hình tượng teen pop quen thuộc. Sau chương trình, nữ ca sĩ phát hành EP Unfrozen, tổ chức mini concert riêng, liên tục biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn cũng như tổ chức fanmeeting ở TP.HCM và Hà Nội.

Hành trình của Han Sara tại Em Xinh Say Hi nhận được nhiều sự quan tâm

Bước sang năm 2026, Han Sara khiến không ít khán giả ngỡ ngàng khi được xướng tên tại Korea First Brand Award 2026 ở hạng mục Female Vocalist to Lead 2026 khu vực Việt Nam, trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất nhận giải trong hạng mục này. Đây cũng là giải thưởng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, Korea First Brand Award quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu Kpop như G-Dragon, Jennie - Jisoo - Rosé (BLACKPINK)... Việc Han Sara xuất hiện tại lễ trao giải ở Seoul, sải bước trên thảm đỏ và được vinh danh cùng dàn ngôi sao đình đám trở thành cột mốc đáng nhớ với nữ ca sĩ. Không chỉ ghi dấu bằng giải thưởng, Han Sara còn nhiều lần gây chú ý ở Hàn Quốc.

Han Sara nhận giải thưởng Korea First Brand Award 2026 ở hạng mục Female Vocalist to Lead 2026

Không chỉ thế vào tháng 4/2026, Han Sara vinh dự nhận lời mời của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự lễ đón tiếp Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Việc được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tổng thống và Phu nhân được xem là sự ghi nhận cho hành trình sự nghiệp của cô nàng sau suốt một thập kỷ.

Khoảnh khắc Han Sara tại buổi gặp với Tổng thống Hàn Quốc

Trước đó, Han Sara cũng từng tạo nên một trong những khoảnh khắc hiếm có khi bất ngờ được Jung Kook (BTS) chia sẻ lại video trên Instagram cá nhân. Theo đó, em út BTS đã re-up clip Han Sara thực hiện dance challenge ca khúc Hooligan, giúp cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Sau động thái của Jung Kook, trang cá nhân Han Sara ghi nhận lượng tương tác tăng mạnh với hàng loạt bình luận khen ngợi visual, thần thái và khả năng trình diễn.

Clip Han Sara dance cover Hooligan (BTS)

Jung Kook (BTS) đăng lại video của Han Sara trên Instagram

Có thể nói, trong vài năm trở lại đây, Han Sara liên tục xuất hiện ở những cột mốc đáng chú ý. Tuy nhiên, nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp của Han Sara vẫn nằm ở khoảng cách giữa visual và thành tích âm nhạc. Han Sara sở hữu nhan sắc cực phẩm, kỹ năng trình diễn ấn tượng và có tệp fan riêng nhưng sau một số bản hit được nhiều người biết đến, cô vẫn chưa có thêm một ca khúc đủ sức tạo nên cú bùng nổ để đưa tên tuổi tiến vào nhóm ngôi sao hạng A của Vpop.

Sau gần 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Han Sara cũng trải qua không ít biến động khi lần lượt chia tay hai công ty quản lý lớn để theo đuổi những định hướng mới. Mỗi lần thay đổi đều mang đến cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong việc tái định vị bản thân giữa thị trường ngày càng cạnh tranh.

Dẫu vậy, việc liên tiếp được ghi nhận ở các sân chơi quốc tế, cùng lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler cho thấy Han Sara đang từng bước mở rộng dấu ấn vượt ra ngoài phạm vi Vpop. Và biết đâu, sau nhiều năm gặt hái được thành công, Han Sara sẽ thực sự bứt phá với một bản hit đủ lớn để hoàn thiện “bức tranh “sự nghiệp của mình.

Ảnh: FBNV/Instagram