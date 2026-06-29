Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khổ đủ đường vì show thoát y: Bạn trai tỷ phú chia tay, bị cấm sóng cả nước

Một lần nhảy thoát y khiến mỹ nhân đẹp nhất thế giới liên tục lao đao.

Lisa khổ đủ đường vì nhảy thoát y

Thời gian qua, thông tin Lisa (BLACKPINK) "đường ai nấy đi" với thiếu gia Frédéric Arnault khiến mạng xã hội xôn xao. Trong buổi phỏng vấn mới đây với Vanity Fair, nữ thần tượng đã thông qua người đại diện hai lần đề nghị phóng viên không đặt câu hỏi liên quan đến đời tư hay nhắc tới doanh nhân Frédéric Arnault. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Lisa đang ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú.

Theo Sohu, màn trình diễn tại sân khấu nổi tiếng với các tiết mục cabaret mang yếu tố khỏa thân nghệ thuật khiến gia tộc Arnault có nhiều khác biệt về quan điểm sống cũng như định hướng hình ảnh của Lisa

Theo thông tin được Sohu đăng tải ngày 29/6, nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault rạn nứt được cho là xuất phát từ sự khác biệt với gia tộc giàu có của thiếu gia nhà LVMH. Gia đình được cho là không ngăn cản Frédéric yêu đương, thậm chí từng để Lisa xuất hiện trong nhiều hoạt động của gia tộc, nhưng chưa bao giờ sẵn sàng đón cô với tư cách con dâu. Đặc biệt, sau khi Lisa nhận lời biểu diễn tại câu lạc bộ Crazy Horse ở Paris vào năm 2023, mối quan hệ giữa nữ thần tượng với gia đình bạn trai được cho là ngày càng xuất hiện khoảng cách. Theo Sohu, màn trình diễn tại sân khấu nổi tiếng với các tiết mục cabaret mang yếu tố khỏa thân nghệ thuật khiến gia tộc Arnault có nhiều khác biệt về quan điểm sống cũng như định hướng hình ảnh của Lisa.

Tháng 9/2023, Lisa trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Crazy Horse - một trong những câu lạc bộ cabaret nổi tiếng nhất Paris

Dù không phải nguồn tin xác thực từ người trong cuộc, nhưng thông tin trên một lần nữa gây xôn xao khi biến cố tình cảm của Lisa liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp khiến cô vướng bão dư luận cách đây 3 năm. Tháng 9/2023, Lisa trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Crazy Horse - một trong những câu lạc bộ cabaret nổi tiếng nhất Paris. Dù được xem là sân khấu nghệ thuật mang tính biểu tượng tại Pháp, quyết định này lại tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội tại Trung Quốc - thị trường vốn có những quy định nghiêm ngặt về chuẩn mực văn hóa và hình ảnh nghệ sĩ.

Nhiều ý kiến cho rằng màn trình diễn của Lisa mang yếu tố gợi cảm quá mức, không phù hợp với thuần phong mỹ tục theo quan điểm quản lý văn hóa của quốc gia này. Sau khi các đêm diễn kết thúc, hàng loạt động thái được xem là "phong sát ngầm" xuất hiện. Ngày 1/11/2023, tài khoản Weibo cá nhân của Lisa cùng fanclub lớn nhất của cô tại Trung Quốc đồng loạt biến mất, kèm thông báo "vi phạm pháp luật và quy định liên quan đến Thỏa thuận cộng đồng Weibo".

Lisa bị đóng tài khoản Weibo sau khi trình diễn ở show thoát y

Cùng thời điểm, hình ảnh của Lisa cũng bị gỡ khỏi các tài khoản chính thức tại Trung Quốc của hai thương hiệu xa xỉ Celine và Bvlgari - nơi cô giữ vai trò đại sứ toàn cầu. Không chỉ Lisa, hai nữ diễn viên Angelababy và Trương Gia Nghê - những người từng xuất hiện tại Crazy Horse để theo dõi buổi diễn cũng lần lượt bị khóa tài khoản mạng xã hội. Điều này càng làm dấy lên nhận định rằng cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đang siết chặt hơn những nội dung bị cho là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức công chúng.

Trước khi xảy ra biến cố, Lisa từng là một trong những nghệ sĩ Kpop có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Nữ thần tượng người Thái Lan được đông đảo khán giả yêu mến sau khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên vũ đạo trong chương trình sống còn Thanh Xuân Có Bạn (Youth With You). Sức hút của cô giúp chương trình đạt lượng người xem rất cao, đồng thời đưa tên tuổi Lisa trở thành hiện tượng tại quốc gia tỷ dân.

Nữ thần tượng người Thái được yêu mến nhờ vai trò Huấn luyện viên vũ đạo trong chương trình sống còn đình đám Thanh Xuân Có Bạn

Fanclub Lisa Bar từng được xem là một trong những cộng đồng người hâm mộ chịu chi nhất thế giới, liên tục tổ chức các dự án quảng cáo, mua album với số lượng khổng lồ và thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ thần tượng. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc cũng như toàn cầu, Lisa trở thành gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ quốc tế. Việc hợp tác cùng nữ thần tượng từng được xem là "tấm vé vàng" giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng trẻ tại châu Á.

Đến nay, Lisa vẫn bị hạn chế ở Trung Quốc, không được nhắc tên riêng dù BLACKPINK có hoạt động quảng cáo

Tuy nhiên, chỉ sau chuỗi biểu diễn tại Crazy Horse, hình ảnh của Lisa gần như biến mất khỏi nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Đến nay, nữ thần tượng vẫn chưa thể lấy lại vị thế từng có tại thị trường này. Dù BLACKPINK vẫn xuất hiện trong các hoạt động quảng bá quốc tế, Lisa vẫn gần như không được nhắc tên riêng trên nhiều nền tảng truyền thông Trung Quốc.

Lisa không quan tâm tranh cãi

Cú sốc Crazy Horse để lại nhiều tác động trong sự nghiệp của em út BLACKPINK, kéo theo hàng loạt tranh cãi. Nhưng với bản thân Lisa, cô dường như không quá quan tâm những ý kiến phản đối mình. Trong cuộc trò chuyện mới nhất với Vanity Fair, Lisa nói về áp lực danh tiếng, quyền riêng tư, việc thành lập công ty quản lý riêng LLOUD cũng như những kế hoạch âm nhạc trong tương lai. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là quan điểm của Lisa về hình ảnh ngày càng gợi cảm của bản thân.

Với bản thân Lisa, cô dường như không quá quan tâm những ý kiến phản đối mình

Theo Vanity Fair, Lisa cho rằng khán giả hiện nay đã có cái nhìn cởi mở hơn đối với việc phụ nữ thể hiện sự quyến rũ trên sân khấu. " Tôi cảm thấy ngày nay mọi người không còn phản ứng theo kiểu: 'Ôi trời, như vậy có quá không?' nữa. Mọi thứ đều là nghệ thuật. Tôi nghĩ mọi người đều tôn trọng và trân trọng điều đó", nữ thần tượng chia sẻ. Đây được xem là lần hiếm hoi Lisa trực tiếp bày tỏ quan điểm sau gần hai năm liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi về hình tượng sexy.

Sau Crazy Horse, Lisa tiếp tục gây tranh luận khi biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2024. Bộ bodysuit cắt xẻ táo bạo cùng nhiều động tác vũ đạo gợi cảm nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đến Coachella 2025, những màn trình diễn mang đậm tinh thần showgirl của Lisa tiếp tục chia rẽ dư luận. Không ít người cho rằng cô đang đẩy mạnh hình tượng sexy để chinh phục thị trường phương Tây, trong khi người hâm mộ xem đây là bước chuyển mình tất yếu của một nghệ sĩ trưởng thành, chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân.

Sau Crazy Horse, Lisa tiếp tục gây tranh luận khi biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2024

Màn twerking tại Global Citizen Festival 2024 cũng từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều tương tự. Dẫu vậy, Lisa cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy đơn độc trước những tranh cãi. Ngược lại, điều nữ thần tượng cảm nhận rõ nhất là sự ủng hộ từ người hâm mộ. "Tôi cảm giác người hâm mộ luôn cổ vũ kiểu: 'Cứ thể hiện đi cô gái, hãy tự tin hơn nữa đi!'. Tôi rất thích điều đó và thực sự may mắn", Lisa chia sẻ. Có thể thấy, việc táo bạo gật đầu cho show thoát y ở Pháp năm 2023 là khởi đầu cho định hướng quốc tế mà Lisa chọn sau khi rời YG.

Chỉ trong vài tháng tới, Lisa sẽ tổ chức chuỗi concert residency mang tên Viva La Lisa tại Las Vegas

Bên cạnh câu chuyện về hình ảnh cá nhân, Lisa cũng xác nhận đang thực hiện album solo tiếp theo sau thành công của ALTER EGO. Nữ ca sĩ tiết lộ cô liên tục làm việc trong phòng thu giữa lịch trình quốc tế dày đặc để hoàn thiện dự án mới. Thông tin này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng khi chỉ trong vài tháng tới, Lisa sẽ tổ chức chuỗi concert residency mang tên Viva La Lisa tại Las Vegas. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý khi cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên thực hiện residency show tại "thủ phủ giải trí" của nước Mỹ.

Lisa sẽ tiếp tục phát triển hình ảnh showgirl theo đúng thế mạnh của bản thân

Với chủ đề The Life of a Kpop Showgirl xuất hiện trên Vanity Fair cùng định hướng hình ảnh ngày càng táo bạo, nhiều khán giả dự đoán album mới cũng như chuỗi biểu diễn tại Las Vegas sẽ tiếp tục khai thác mạnh tinh thần showgirl mà Lisa theo đuổi. Cabaret hiện đại, vũ đạo quyến rũ, thời trang lộng lẫy cùng không khí giải trí đặc trưng của Las Vegas được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với hướng đi nghệ thuật mà Lisa đang lựa chọn, bất chấp việc con đường này vẫn sẽ tiếp tục kéo theo không ít tranh cãi.

Ảnh: X/ IG