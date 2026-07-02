10 năm cấm sóng không cản nổi mỹ nhân đẹp nhất thế giới, về quê làm việc được cả thành phố chào đón

Cứ mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân này lại nhận được sự săn đón đặc biệt tại quê nhà.

Tzuyu được chào đón trong lịch trình tại quê nhà

Tzuyu đang nhận được nhiều sự quan tâm trong lịch trình tại quê nhà Đài Loan (Trung Quốc). Ngày 2/7, em út TWICE xuất hiện tại sân bay Incheon để lên đường chuẩn bị cho sân khấu tại 2026 Kaohsiung Beer Rock Festival. Nữ idol diện áo tank top kẻ sọc, quần ống rộng, trang điểm nhẹ và đi cùng mẹ. Tạo hình đơn giản nhưng vẫn giúp Tzuyu nổi bật nhờ gương mặt rạng rỡ, vóc dáng thanh thoát và khí chất quen thuộc của một trong những visual hàng đầu Kpop.

Tzuyu được chào đón khi xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc)

Những đoạn clip ghi lại hình ảnh Tzuyu tại sân bay nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Ngay từ sớm, đông đảo người hâm mộ đã có mặt để chờ đợi, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Truyền thông cũng săn đón sát sao, thậm chí nhiều người ví màn xuất hiện của cô như một buổi chào đón tổng thống hay nguyên thủ quốc gia về nước. Trong video, nữ idol liên tục mỉm cười, vẫy tay với fan và giữ thái độ thân thiện khi di chuyển. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn trước chuyến bay, Tzuyu vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao vì diện mạo ngoài đời quá nổi bật.

Visual rạng rỡ của Tzuyu

Tzuyu được chào đón khi trở về quê nhà

Được biết, Tzuyu có lịch trình biểu diễn tại 2026 Kaohsiung Beer Rock Festival vào ngày 3/7. Đây là sân khấu cá nhân đáng chú ý của nữ idol tại quê nhà sau chuỗi concert bùng nổ cùng TWICE ở Đài Loan (Trung Quốc). Trước giờ diễn, cộng đồng ONCE địa phương đã có nhiều hoạt động ủng hộ, cho thấy sức hút đặc biệt của Tzuyu tại thị trường này.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Tzuyu đã cùng TWICE có 2 đêm concert tại Kaohsiung National Stadium, đánh dấu lần đầu nhóm biểu diễn tại Đài Loan (Trung Quốc) sau 10 năm hoạt động. Concert thu hút lượng khán giả khổng lồ, mang về hơn khoảng 400 tỷ đồng doanh thu du lịch cho thành phố. Chưa dừng lại ở đó, TWICE tiếp tục có thêm 3 đêm tại Taipei Dome vào tháng 3/2026.

Trước đó, Tzuyu cùng TWICE có 5 đêm diễn tại Đài Loan (Trung Quốc) thu về doanh thu khủng

Tính cả 2 đêm ở Cao Hùng và 3 đêm tại Đài Bắc, nhóm đã có tổng cộng 5 concert tại Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ tour THIS IS FOR. 5 đêm diễn này bán khoảng 239.000 vé, thu hơn 40,4 triệu USD, tương đương hơn 1.050 tỷ đồng. Trong đó, 3 đêm tại Taipei Dome bán hơn 125.000 vé, thu khoảng 21,6 triệu USD, tương đương hơn 560 tỷ đồng.

Tzuyu chuẩn bị có buổi diễn cá nhân đầu tiên tại quê hương

Sau chuỗi concert cùng TWICE tại Cao Hùng và Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) lần xuất hiện này tiếp tục cho thấy sức hút lớn của Tzuyu tại quê nhà. Từ những đêm diễn quy mô sân vận động đến sân khấu festival cá nhân, tên tuổi của em út TWICE vẫn đủ kéo theo sự quan tâm lớn từ truyền thông, fandom và khán giả địa phương.

Nổi tiếng khủng khiếp dù bị cấm sóng gần 10 năm

Trước khi có vị thế như hiện tại, Tzuyu từng trải qua biến cố lớn ngay khi mới debut. Năm 2015, cô ra mắt cùng TWICE sau chương trình sống còn SIXTEEN. Khi ấy, Tzuyu mới 16 tuổi, là em út trong đội hình nhưng nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nổi bật và thần thái trong trẻo. Ngay từ những sân khấu đầu tiên, cô đã được xem là một trong những “cây hút fan” của nhóm.

Tzuyu là thanh viên nổi tiếng hàng đầu của TWICE

Thế nhưng chỉ ít lâu sau debut, Tzuyu vướng vào một scandal nhạy cảm trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Vụ việc khi đó tạo ra làn sóng tranh cãi lớn tại thị trường Hoa ngữ, khiến hoạt động của Tzuyu và TWICE bị ảnh hưởng nặng nề. Sau biến cố này, Tzuyu gần như không có hoạt động chính thức tại thị trường Hoa Ngữ gần 10 năm.

Dẫu vậy, quãng thời gian bị hạn chế ấy không làm hào quang của Tzuyu biến mất. Cùng TWICE, cô đi qua giai đoạn bùng nổ của Kpop thế hệ 3 với loạt hit như Like OOH-AHH, CHEER UP, TT, What Is Love?, FANCY, Feel Special... Nhóm trở thành một trong những girlgroup tiêu biểu nhất châu Á, còn Tzuyu giữ vững vị trí visual nổi bật trong đội hình. Mỗi lần xuất hiện, Tzuyu đều dễ dàng tạo chủ đề nhờ nhan sắc và khí chất riêng.

Tzuyu cùng TWICE gặt hái nhiều thành công trong suốt sự nghiệp

Danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” cũng giúp tên tuổi Tzuyu vượt khỏi phạm vi fandom. Năm 2019, cô đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Từ đó, nhan sắc Tzuyu liên tục được nhắc lại trong các chủ đề visual Kpop. Gương mặt hài hòa, vóc dáng nổi bật và hình ảnh trong trẻo giúp cô duy trì sức hút bền bỉ suốt nhiều năm hoạt động.

Từ đó, nhan sắc Tzuyu liên tục được nhắc lại trong các chủ đề visual Kpop và từng đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố

Năm 2024, Tzuyu phát hành mini album solo abouTZU, đánh dấu bước đi cá nhân sau thời gian dài hoạt động cùng TWICE. Đến năm 2025, cô cùng nhóm trở lại Đài Loan (Trung Quốc) bằng chuỗi concert bùng nổ. Sang 2026, Tzuyu tiếp tục có sân khấu cá nhân tại quê nhà. Từ cô gái từng bị hạn chế hoạt động nhiều năm, Tzuyu giờ trở lại trong tiếng hô tên, sự săn đón của truyền thông và màn chào đón nồng nhiệt từ khán giả địa phương.

Ảnh: X