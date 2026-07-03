Nhạc Việt chứng kiến nam nghệ sĩ thống trị toàn tập, chuyện gì đang xảy ra với nghệ sĩ nữ?

Thị trường nhạc Việt đang sôi động với nhiều sản phẩm mới từ cả nam lẫn nữ, nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng nghệ sĩ, cán cân lại nghiêng rõ về một phía.

Nhạc Việt đang bước vào một giai đoạn sôi động hiếm thấy. Chỉ trong vài tuần cuối tháng 5 đến cuối tháng 6, thị trường liên tục được làm nóng bằng loạt sản phẩm mới của nhiều tên tuổi nổi bật. Sơn Tùng M-TP trở lại với Come My Way, MCK gây chú ý lớn với album HVL, GREY D phát hành side B của Ánh Sáng • Màn Đêm, ST Sơn Thạch ra mắt Ngược Hướng. Ở phía nữ, Tóc Tiên có Người Còn Thương Em Không, Chi Pu đầu tư album EXs, Bảo Anh góp giọng trong Tìm Em cùng Hngle rồi tiếp tục phát hành Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, Orange trở lại với Gây Tê hay Hương Tràm vừa trở lại với gái Nghệ.

Nhạc Việt đang bước vào một giai đoạn sôi động hiếm thấy nhưng thực tế ở các bảng xếp hạng hiện tại, đang có một độ lệch nhất định

Nhìn vào mật độ phát hành này, có thể thấy Vpop không hề trầm lắng. Nghệ sĩ nam lẫn nữ đều có hoạt động, từ single, album đến MV và các màn kết hợp. Khán giả có nhiều chất liệu để bàn luận, từ rap, pop, R&B, ballad, những cú bắt tay mới cho đến các dự án được đầu tư hình ảnh rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế ở các bảng xếp hạng hiện tại, thị trường đang có một độ lệch nhất định.

Bảng xếp hạng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam vắng bóng phái nữ

Hãy nhìn vào bảng xếp hạng nghệ sĩ của YouTube Charts Việt Nam. Theo DataReportal, YouTube có khoảng 62,1 triệu người dùng tại Việt Nam vào cuối năm 2025. Với độ phủ lớn như vậy, YouTube là một trong những nền tảng phản ánh khá rõ thói quen nghe nhạc của khán giả đại chúng.

BXH Nghệ sĩ hàng đầu YouTube Việt Nam giai đoạn 19/6 - 25/6

YouTube Charts cũng không chỉ tính lượt xem MV chính thức, mà còn ghi nhận lyric video, live performance, nội dung do người dùng tạo ra và loại trừ lượt xem từ quảng cáo trả phí. Vì vậy, bảng xếp hạng nghệ sĩ trên nền tảng này phần nào cho thấy nghệ sĩ nào đang thật sự được quan tâm và có sức hiện diện bền bỉ trên thị trường.

Trong giai đoạn từ 29/5 đến 25/6, bảng xếp hạng cập nhật hằng tuần đưa ra những số liệu đáng suy ngẫm. Ở tuần 29/5 đến 4/6, Sơn Tùng M-TP dẫn đầu Top 10. Sang tuần 5/6 đến 11/6, nam ca sĩ tiếp tục giữ vị trí số 1. Đến tuần 12/6 đến 18/6, MCK bứt lên chiếm ngôi đầu và tiếp tục giữ vị trí này ở tuần 19/6 đến 25/6. Chỉ trong 4 tuần, vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về 2 cái tên nam là Sơn Tùng M-TP và MCK.

Trong suốt 4 tuần liên tiếp, bảng xếp hạng vắng bóng hoàn toàn các nghệ sĩ nữ trong top 10

Không chỉ ngôi đầu, phần còn lại của Top 10 cũng cho thấy ưu thế rất rõ của nam nghệ sĩ. Những cái tên từng xuất hiện trong nhóm dẫn đầu suốt giai đoạn này gồm Sơn Tùng M-TP, Tyga, Binz, HIEUTHUHAI, B Ray, JustaTee, GREY D, Quốc Thiên, SOOBIN, CORTIS, Obito, MCK, Hngle, Oliver Tree và Dangrangto.

Nếu chỉ xét các nghệ sĩ Việt Nam, toàn bộ gương mặt nổi bật trong Top 10 đều là nam. Trong cùng giai đoạn các sản phẩm của nữ nghệ sĩ ra mắt, không có một đại diện nữ Việt nào lọt vào Top 10 nghệ sĩ hằng tuần của YouTube Charts Việt Nam.

Trong khi đó, cùng thời điểm nhiều nghệ sĩ nữ tên tuổi vẫn ra mắt các sản phẩm âm nhạc và nhận được nhiều sự quan tâm

Trong khi đó, cùng thời điểm chúng ta có Tóc Tiên trở lại với người còn thương em không, một bản ballad được triển khai bằng MV đậm chất điện ảnh, nhanh chóng được bàn luận vì màn kết hợp cùng Trần Ngọc Vàng và loạt cảnh tình cảm gây tranh cãi. Chi Pu phát hành album EXs sau nhiều năm ấp ủ, được xem như màn trở lại có tính “phục thù” về hình ảnh lẫn tham vọng âm nhạc.

Bảo Anh góp giọng trong Tìm em cùng Hngle rồi tiếp tục ra Níu Kéo Mãi Không Phải Cách kết hợp cùng HYO. Orange có Gây Tê, tiếp tục khai thác màu sắc cá nhân của một nữ ca sĩ có khả năng hát lẫn sáng tác. Hương Tràm cũng vừa cho ra mắt single gái Nghệ khai thác khía cạnh văn hóa truyền thống trên nền nhạc hiện đại.

Tình hình hiện tại, các nghệ sĩ nữ đang lép vế so với nam

Nghệ sĩ nữ Việt vẫn hoạt động, vẫn đầu tư và vẫn có lý do để được nhắc đến. Nhưng điểm chung của phần lớn sản phẩm này là sức nóng chưa kéo dài đủ lâu. Có sản phẩm được bàn vì câu chuyện hậu trường, có sản phẩm gây chú ý vì hình ảnh, có sản phẩm tạo tò mò vì quy mô đầu tư, nhưng sau giai đoạn ra mắt, độ hiện diện trên bảng xếp hạng nghệ sĩ lại chưa đủ mạnh để tạo thành thế đối trọng với nhóm nam.

Điều này đặt ra câu hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra với các nghệ sĩ nữ. Họ vẫn ra nhạc, vẫn đầu tư, vẫn có sản phẩm được bàn luận, nhưng vì sao sức nóng ấy chưa đủ chuyển thành vị trí vững chắc trên bảng xếp hạng nghệ sĩ.

Vì sao nghệ sĩ nam đang thắng thế?

Sự áp đảo của nam nghệ sĩ trên bảng xếp hạng không thể được giải thích bằng một lý do duy nhất. Chất nhạc hợp gu đại chúng chỉ là một phần. Pop, R&B, rap melodic, hip-hop hay pop ballad hiện đại đều là những màu nhạc dễ nghe lại, dễ vào playlist và dễ tạo xu hướng trên TikTok.

Lợi thế lớn hơn nằm ở chỗ nhiều nam nghệ sĩ không chỉ có một bài hát để kéo tên tuổi

Nhưng lợi thế lớn hơn nằm ở chỗ nhiều nam nghệ sĩ không chỉ có một bài hát để kéo tên tuổi. Họ có album, EP, discography chất lượng, fandom, sân khấu, show thực tế, hình ảnh cá nhân và cả câu chuyện đủ để công chúng tiếp tục bàn luận. Trên bảng xếp hạng nghệ sĩ, điều này rất quan trọng, bởi thứ hạng không chỉ phản ánh một ca khúc đang được chú ý, mà còn phản ánh tổng sức nghe và độ hiện diện của cả tên tuổi trong cùng thời điểm.

MCK ra mắt album dài nhất lịch sử khiến làng nhạc chấn động

MCK là ví dụ rõ nhất cho việc album có thể tạo sức kéo lớn. Khi HVL ra mắt với số lượng track dày, người nghe không chỉ tập trung vào một bài. Họ nghe nhiều ca khúc cùng lúc, bàn lyric, chia sẻ verse, so sánh các màn kết hợp và kéo nhau quay lại cả album. Vì vậy, sức nóng của MCK không đến từ một single đơn độc, mà được cộng hưởng từ cả dự án.

Sơn Tùng chứng minh sức sức nặng thương hiệu cá nhân khác hẳn phần còn lại của Vpop

Sơn Tùng M-TP lại là trường hợp đặc biệt. Anh cũng trở lại bằng single Come My Way, nhưng sức nặng thương hiệu cá nhân khác hẳn phần còn lại. Với một nghệ sĩ đã có vị thế biểu tượng trong Vpop, mỗi lần xuất hiện không chỉ là ra nhạc, mà gần như trở thành một sự kiện truyền thông. Công chúng nghe bài hát, đồng thời bàn về hình ảnh, concept, thành tích, phản ứng mạng xã hội và vị trí của Sơn Tùng trên đường đua.

JustaTee ghi dấu ấn bằng kho nhạc nhiều năm vẫn được nghe lại đều đặn

JustaTee thắng bằng một dạng sức bền khác. Trong giai đoạn này, anh không nhất thiết phải có sản phẩm mới gây bão, nhưng kho nhạc nhiều năm vẫn được nghe lại đều đặn. Những ca khúc như Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên, Forever Alone, Crying Over You, Bâng Khuâng hay Đi Về Nhà đã ăn sâu vào thói quen nghe nhạc của nhiều khán giả.

HIEUTHUHAI duy trì sức hút nhờ fandom mạnh

và SOOBIN cũng tương tự như thế

Các nghệ sĩ còn lại cũng có điểm tựa riêng. HIEUTHUHAI duy trì sức hút nhờ fandom mạnh, dù album Mắt Nhắm Mắt Mở đã ra mắt từ tháng 4. Binz có album Gặp Lại. SOOBIN có bài Em, cộng thêm lợi thế sân khấu, vocal và hình ảnh trình diễn sau show và fan. Quốc Thiên có thế mạnh vocalist, sân khấu live và tệp khán giả trưởng thành ổn định.

Hngle là hiện tượng mới khi Tìm em đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng

Obito có sức bật từ Xa Xôi trong album HVL của MCK, đồng thời album Đánh Đổi cũng được nghe lại nhiều hơn sau những ồn ào liên quan đến 24k.Right. Hngle là hiện tượng mới khi Tìm em, ca khúc kết hợp cùng Bảo Anh, đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng.

GREY D có nhiều ca khúc chất lượng, dễ nghe lại và hợp nhóm khán giả trẻ

GREY D và Dangrangto có nhiều ca khúc chất lượng, dễ nghe lại và hợp nhóm khán giả trẻ. Điểm chung của nhóm nam là họ có nhiều hơn một lý do để khán giả quay lại. Chính các lớp cộng hưởng này giúp họ giữ được sự hiện diện ổn định trên bảng xếp hạng nghệ sĩ.

Một lợi thế khác của nhiều nam nghệ sĩ là họ trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nhạc. MCK, HIEUTHUHAI, Obito, Dangrangto, Binz, Sơn Tùng hay JustaTee đều ít nhiều viết nhạc, viết rap, sản xuất hoặc định hình câu chuyện âm nhạc của mình.

Một lợi thế khác của nhiều nam nghệ sĩ là họ trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nhạc

Điều này khiến sản phẩm có cảm giác rõ về cá tính cá nhân. Khán giả không chỉ nghe một ca khúc bắt tai, mà còn nghe cách nghệ sĩ kể về tình yêu, cái tôi, tổn thương hoặc đời sống riêng bằng chính ngôn ngữ của họ.

Ở phía nữ, câu chuyện lại thiếu độ cộng hưởng tương tự. Orange có khả năng sáng tác và màu sắc cá nhân, nhưng Gây Tê vẫn là một single đơn lẻ. Tóc Tiên có gu âm nhạc và hình ảnh mạnh, nhưng người còn thương em không mới dừng ở một lần trở lại được bàn luận nhiều hơn là một giai đoạn phủ sóng dài hơi. Bảo Anh có sức bật nhờ Tìm em, nhưng spotlight của ca khúc vẫn gắn nhiều với Hngle.

Chi Pu là trường hợp nổi bật duy nhất tung ra dự án lớn với album EXs

Chi Pu là trường hợp nổi bật duy nhất tung ra dự án lớn với album EXs. Không thể phủ nhận mức độ đầu tư của cô. Mỗi ca khúc đều có concept hình ảnh riêng, phần visual được chăm chút, dự án còn có màn kết hợp với Amber Liu để tăng độ chú ý. Tuy nhiên, điểm yếu của EXs nằm ở phần cốt lõi là âm nhạc. Các ca khúc chưa đủ mạnh để tạo ra một bài thật sự bùng nổ, chưa có câu chuyện riêng đủ đậm tính nghệ sĩ, trong khi giọng hát của Chi Pu vẫn là điểm khiến khán giả tranh luận.

Điểm khó khác là không phải ai cũng trực tiếp sáng tác hoặc tự định hình toàn bộ thế giới âm nhạc của mình

Điểm khó khác của nhiều nữ ca sĩ hàng đầu Vpop là không phải ai cũng trực tiếp sáng tác hoặc tự định hình toàn bộ thế giới âm nhạc của mình. Điều đó không sai, vì một ca sĩ không bắt buộc phải là nhạc sĩ.

Nhưng khi không tự viết nhạc, họ càng cần một dự án có đường dây rõ hơn trong khâu chọn bài, đúng câu chuyện và biến mọi thứ thành màu riêng của mình. Nếu thiếu điều này, sản phẩm rất dễ chỉ là một ca khúc được đầu tư, nhưng chưa trở thành một tuyên ngôn đủ mạnh về nghệ sĩ.

Trong khi nam nghệ sĩ có nhiều thứ hỗ trợ cho thứ hạng, nhiều nghệ sĩ nữ vẫn phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào sức nổ của từng single

Vì vậy, vấn đề không phải là nghệ sĩ nữ không có sản phẩm hay không có năng lực. Vấn đề là nhiều sản phẩm vẫn đang đứng khá đơn lẻ. Trong khi nam nghệ sĩ có nhiều thứ từ album, fandom, hình ảnh cá nhân cùng lúc hỗ trợ cho thứ hạng, nhiều nghệ sĩ nữ vẫn phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào sức nổ của từng single. Câu chuyện âm nhạc của họ chưa đủ để khán giả quay lại hằng ngày và đưa tên tuổi lên bảng xếp hạng.

Cơ hội nào cho nghệ sĩ nữ khi các show “anh trai” tiếp tục đổ bộ?

Bài toán của nghệ sĩ nữ sẽ còn khó hơn khi các chương trình âm nhạc quy tụ nam nghệ sĩ tiếp tục lên sóng. Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, thị trường còn chuẩn bị đón Tinh Hà Say Hi vào ngày 4/7 với dàn 24 nam nghệ sĩ tham gia. Đây không chỉ là sự trở lại của các format truyền hình ăn khách, mà còn là một guồng tạo nhạc, tạo sân khấu và tạo thảo luận liên tục cho nam nghệ sĩ.

Tinh Hà Say Hi chuẩn bị lên sóng

Một ca khúc trong show có thể được nghe lại, được cắt thành clip ngắn trên TikTok, được fan đẩy trên mạng xã hội, rồi tiếp tục sống thêm nhờ bản live, fancam, reaction và những câu chuyện phía sau sân khấu. Trong khi đó, một nữ ca sĩ ra single độc lập thường chỉ có vài ngày đầu để tạo chú ý. Nếu bài hát không đủ bật ngay từ thời điểm phát hành, sản phẩm rất dễ bị cuốn qua bởi lớp nội dung mới dày đặc từ các chương trình này.

Nghệ sĩ nữ sẽ rơi vào thế khó khi phải cạnh tranh với cả một guồng nội dung về các nghệ sĩ nam đang được làm mới mỗi tuần

Vì vậy, nếu nghệ sĩ nữ tiếp tục đi theo mô hình ra nhạc lẻ rồi chờ phản ứng, khả năng bị chìm sẽ rất cao. Không phải vì khán giả không muốn nghe nữ nghệ sĩ hát, mà vì một single đơn lẻ khó cạnh tranh với cả một guồng nội dung đang được làm mới mỗi tuần.

Điều cần thiết hiện tại là các sản phẩm của họ phải có câu chuyện đủ sâu để khán giả muốn bàn tiếp sau ngày ra mắt

Và nghệ sĩ nữ không hoàn toàn hết cửa bật lên, cũng không nhất thiết phải đi theo đúng công thức của nam nghệ sĩ. Điều quan trọng hơn là mỗi sản phẩm của họ phải có câu chuyện đủ sâu để khán giả muốn bàn tiếp sau ngày ra mắt. Một bài hát không chỉ cần hay hoặc đẹp, mà cần có lớp nghĩa, cá tính âm nhạc, hình ảnh phục vụ cho thông điệp và một đường dây đủ rõ để công chúng hiểu nghệ sĩ đang muốn kể điều gì.

Nghệ sĩ nữ đang thiếu gì?

Ở giai đoạn hiện tại, khán giả ngày càng quan tâm đến màu riêng của nghệ sĩ. Một ca sĩ không chỉ cần có bài hát được nghe, mà còn cần khiến công chúng nhận ra họ đại diện cho điều gì, theo đuổi kiểu âm nhạc nào và vì sao người nghe nên tiếp tục dõi theo. Với những tiêu chí này, nhóm nam đang làm tốt hơn. Dù đi theo những hướng khác nhau, họ đều có nhiều hơn một điểm tựa để giữ khán giả ở lại.

Dù đi theo những hướng khác nhau, điểm chung là các nghệ sĩ nam đều có nhiều hơn một điểm tựa để giữ khán giả ở lại

Với nghệ sĩ nữ, năng lực không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề là các thế mạnh ấy chưa được gom lại thành một cú bật đủ dày. Người có vocal tốt lại thiếu một dự án lớn để đẩy giọng hát thành lợi thế thống trị. Người có cá tính âm nhạc thì chưa ra nhạc đủ đều để tạo thói quen nghe. Người có hình ảnh mạnh lại còn vướng tranh cãi về chuyên môn. Người có bài hát được chú ý chưa chắc đã là trung tâm của câu chuyện, như trường hợp Bảo Anh.

Và không phải nữ ca sĩ hàng đầu nào cũng có khả năng tự sáng tác hoặc tự sản xuất như nhiều nam nghệ sĩ đang lên. Điều này không phải điểm yếu tuyệt đối. Lịch sử nhạc pop luôn có nhiều ngôi sao không tự viết toàn bộ bài hát nhưng vẫn có bản sắc rất mạnh.

Nghệ sĩ nữ cần những dự án thể hiện rõ cá tính của mình hơn

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu không tự sáng tác, nghệ sĩ càng cần tư duy chọn bài và định hướng dự án đủ rõ. Họ cần biết mình muốn kể câu chuyện gì, âm nhạc nên đi theo cảm xúc nào, hình ảnh phục vụ bài hát ra sao và khán giả sẽ nhớ đến mình bằng điều gì.

Hoàng Thùy Linh là ví dụ từng làm tốt điều này. Cô không tự mình ôm toàn bộ khâu sáng tác, nhưng có một thế giới âm nhạc, hình ảnh và chất liệu văn hóa đủ nhất quán để khán giả nhận ra ngay. Điều đó cho thấy màu riêng không nhất thiết chỉ đến từ việc tự cầm bút, mà còn đến từ tư duy chọn bài, chọn cộng sự và cách đưa màu sắc cá nhân vào sản phẩm.

Hoàng Thùy Linh là ví dụ thành công nhất khi không tự sáng tác nhưng vẫn thể hiện rõ cá tính âm nhạc của mình

Đây là thế khó rất rõ của nghệ sĩ nữ Việt. Họ không thiếu mảnh ghép, nhưng nhiều người đang thiếu một tổng thể đủ mạnh. Một giọng hát tốt, một MV đẹp, một concept chỉn chu hay một màn lột xác gây tò mò đều chưa đủ nếu sản phẩm không có sự sống lâu dài trong lòng đại chúng.

Bên cạnh đó, các nữ nghệ sĩ còn bị kẹt giữa hai áp lực là đổi mới và an toàn. Khi thử nghiệm, họ dễ bị soi từ vocal, vũ đạo, concept đến hình ảnh. Khi chọn con đường an toàn, họ lại bị nói một màu, thiếu đột phá.

Bên cạnh đó, các nữ nghệ sĩ còn bị kẹt giữa hai áp lực là đổi mới và an toàn

Nếu đầu tư visual, khán giả đặt câu hỏi về âm nhạc. Nếu tập trung vào giọng hát, sản phẩm dễ bị nhận xét là thiếu mới. Chính áp lực phải cân bằng quá nhiều tiêu chuẩn cùng lúc khiến nhiều dự án nữ rơi vào trạng thái lưng chừng, không tệ, nhưng chưa đủ đặc biệt để gây chú ý.

Nhạc Việt hiện tại đang nghiêng về nam nghệ sĩ, nhưng không thể nói đơn giản rằng thị trường đang ưu ái phái nam hay nghệ sĩ nữ đã mất đi vị thế. Độ lệch của cán cân này phần lớn đến từ việc nửa đầu năm chứng kiến các nam nghệ sĩ hoạt động với công suất quá dày. Họ mang đến từ single, album, EP đến các sân khấu và những câu chuyện truyền thông nối tiếp nhau nên việc họ chiếm ưu thế cũng là dễ hiểu.

Nhạc Việt hiện tại đang nghiêng về nam nghệ sĩ, nhưng không thể nói đơn giản rằng thị trường đang ưu ái phái nam hay nghệ sĩ nữ đã mất đi vị thế

Ở chiều ngược lại, sức hút của các nghệ sĩ nữ chưa bao giờ thực sự hạ nhiệt. Họ vẫn đang nắm trong tay những lợi thế tuyệt đối về tên tuổi, giọng hát, cá tính nghệ thuật và sự nhạy bén với thị trường. Những cái tên như Orange, tlinh, Tóc Tiên, Phương Mỹ Chi hay nhiều bóng hồng khác vẫn luôn là đáng để công chúng chờ đợi.

Nhũng cái tên như tlinh

hay Phương Mỹ Chi vẫn chưa "xuất trận"

Vấn đề không phải là nghệ sĩ nữ đang yếu thế hay đã hết cơ hội, mà là sân chơi khốc liệt hiện tại đang đòi hỏi một chiến lược mang tính tổng thể hơn. Với những nền tảng sẵn có, nghệ sĩ nữ hoàn toàn có đủ năng lực để tái lập thế cân bằng.

Với những nền tảng sẵn có, nghệ sĩ nữ hoàn toàn có đủ năng lực để tái lập thế cân bằng nếu có dự án đủ chiều sâu để công chúng bàn tán

Thay vì dồn sức cho những sản phẩm chỉ bùng nổ vào thời điểm phát hành, nghệ sĩ nữ vẫn cần làm nhiều hơn thế. Một dự án đủ chiều sâu, định hình rõ màu sắc cá nhân sẽ là chìa khóa để thuyết phục khán giả không chỉ dồn sự chú ý lúc ra mắt, mà còn đưa âm nhạc của họ vào thói quen nghe lại của công chúng. Khiến họ say sưa bàn luận và kiên nhẫn chờ đợi những era tiếp theo.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình