MV duy nhất của nhạc Việt có 3 nghệ sĩ đều bị bắt

Sự trùng hợp của 3 ngôi sao tham gia chung một MV khiến khán giả kinh ngạc.

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang khiến showbiz Việt tiếp tục chấn động. Theo kết quả điều tra, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa công bố hình ảnh ghi lại thời điểm lực lượng chức năng triệt phá một đường dây ma túy lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin này cũng khiến nhiều khán giả nhắc lại Yêu Anh - ca khúc từng là bản hit đình đám của Miu Lê. Điều khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng là sau hơn một thập kỷ, cả 3 nghệ sĩ gắn liền với sản phẩm này đều đã vướng vòng lao lý vì các vụ việc liên quan đến ma túy. Yêu Anh được phát hành vào năm 2012, do Tăng Nhật Tuệ sáng tác và Miu Lê thể hiện. Đây là bản ballad mang giai điệu nhẹ nhàng, kể về tình yêu sâu đậm và sự hi sinh vô điều kiện của người con gái dành cho người mình yêu. Ca khúc truyền tải những cảm xúc chân thành, khát khao được gắn bó trọn đời và xem đối phương như điểm tựa lớn nhất trong cuộc sống.

Yêu Anh - Miu Lê

Không chỉ gây ấn tượng bởi phần âm nhạc, Yêu Anh còn ghi dấu với MV có sự góp mặt của Chi Dân trong vai nam chính. Bám sát tinh thần bài hát, sản phẩm khắc họa câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn giữa hai nhân vật. Miu Lê và Chi Dân mang đến nhiều phân cảnh tình cảm tự nhiên, tạo nên phản ứng hóa học được khán giả yêu thích.

Ở thời điểm phát hành, Yêu Anh nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất của Vpop. Ca khúc góp phần đưa tên tuổi Miu Lê đến gần hơn với công chúng, liên tục giữ thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến và trở thành giai điệu quen thuộc với thế hệ khán giả trẻ đầu những năm 2010. MV cũng nhận được nhiều lời khen nhờ hình ảnh đẹp, câu chuyện dễ đồng cảm cùng diễn xuất ăn ý của Miu Lê và Chi Dân.

Chi Dân và Miu Lê đóng MV Yêu Anh

Miu Lê trong MV debut

Thế nhưng sau hơn 10 năm, nhìn lại Yêu Anh , nhiều người không khỏi tiếc nuối khi cả ba gương mặt gắn liền với dự án đều vướng vòng lao lý.

Người đầu tiên là Chi Dân. Nam ca sĩ từng bị cơ quan chức năng bắt giữ trong một vụ việc liên quan đến ma túy vào năm 2024, gây chấn động làng giải trí bởi anh từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng nhiều bản hit.

Chi Dân tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an TPHCM

Tiếp đó là Miu Lê. Nữ ca sĩ cũng bị bắt trong một vụ án liên quan đến ma túy vào tháng 5/2026, khiến hình ảnh của một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop những năm 2010 sụp đổ trong mắt công chúng. Mới đây nhất là Tăng Nhật Tuệ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nam nhạc sĩ bị bắt để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê cũng lần lượt bị bắt vì hành vi liên quan đến ma tuý

Việc cả ba nghệ sĩ từng tham gia trong cùng một sản phẩm âm nhạc đều lần lượt vướng các vụ án liên quan ma túy khiến khán giả bất ngờ. Từ một MV từng gắn với ký ức thanh xuân của nhiều khán giả, Yêu Anh nay lại được nhắc đến theo cách đầy tiếc nuối lẫn mỉa mai khi cả người sáng tác, ca sĩ thể hiện lẫn nam chính trong MV đều không giữ được hình ảnh và sự nghiệp của mình.