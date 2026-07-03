Concert BTS không được cấp phép tổ chức

Ba đêm concert của BTS đang đối mặt với biến số lớn khi sân vận động được công bố từ trước không được cấp phép tổ chức.

Theo thông tin từ The Clinic, trong nhiều tuần qua, Bộ Thể thao Chile thông qua Viện Thể thao Quốc gia (IND) đã liên tục làm việc với đơn vị tổ chức DG Medios về việc sử dụng Sân vận động Quốc gia ở Santiago cho ba đêm concert của BTS vào các ngày 14, 16 và 17/10/2026. Dù toàn bộ vé đã được mở bán từ tháng 4 và nhanh chóng "sold out", hai bên vẫn không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hợp đồng thuê sân có giá trị gần 1 tỷ peso Chile (hơn 28 tỷ đồng), khoản tiền dự kiến sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, giá trị kinh tế không phải là yếu tố quyết định.

Concert của BTS tại Chile bị ảnh hưởng (Ảnh: BTS)

Theo nguồn tin từ ban tổ chức, BTS dự kiến mang đến sân khấu 360 độ quy mô lớn với sân khấu chính được đặt ngay giữa sân cỏ cùng hệ thống đường catwalk bao quanh để các thành viên có thể di chuyển và tương tác với khán giả ở mọi hướng.

Đây cũng là cấu hình sân khấu thường thấy trong những tour diễn sân vận động của nhóm, nhưng lại tạo ra thách thức rất lớn đối với mặt sân tự nhiên.

Sân vận động Quốc gia Chile tọa lạc tại Santiago, là sân vận động lớn nhất tại quốc gia này (Ảnh: Indie Hoy)

Quá trình lắp đặt được cho là cần khoảng 9 ngày, chưa kể thời gian tháo dỡ sau concert. Điều này đồng nghĩa khu vực trung tâm sân sẽ phải chịu tải trọng lớn trong thời gian dài, đồng thời bị che phủ liên tục bởi hệ thống sân khấu và thiết bị kỹ thuật.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, nguy cơ mặt cỏ bị hư hại là rất cao, kéo theo ảnh hưởng đến hàng loạt sự kiện thể thao đã được lên lịch sau đó.

Sân khấu 360 độ trong tour diễn của BTS

Sau khi nhận được yêu cầu từ báo chí, Viện Thể thao Quốc gia Chile (IND) đã phát đi thông cáo chính thức xác nhận không cấp phép sử dụng sân chính (Coliseo Central) cho concert của BTS.

IND cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về kỹ thuật và vận hành, hoàn toàn dựa trên trách nhiệm bảo đảm hoạt động lâu dài của sân vận động quốc gia.

Theo cơ quan này, sân khấu trung tâm 360 độ là phương án gây áp lực lớn nhất lên hệ thống mặt cỏ tự nhiên lai. Dù mặt sân hiện vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tổ chức bóng đá chuyên nghiệp và các giải đấu quốc tế, khả năng phục hồi đã giảm đáng kể trước những can thiệp quy mô lớn.

Bộ trưởng Nội vụ Chile, ông Alvarado đã đề xuất các địa điểm tổ chức khác quanh sân vận động Quốc gia

Không chỉ vậy, sân vận động còn phải phục vụ nhiều sự kiện quan trọng trong những tháng cuối năm, bao gồm trận đấu chính thức của đội tuyển Chile, các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia, chương trình từ thiện Teletón 2026 cùng nhiều hoạt động thể thao và cộng đồng khác.

IND cho rằng nếu mặt sân không kịp phục hồi, toàn bộ lịch vận hành đã được lên kế hoạch sẽ đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời có thể tác động đến những tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc đối với một số sự kiện thể thao.

Chính phủ Chile lo ngại sân khấu 360 độ sẽ huỷ hoại mặt sân

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh quyết định không đồng nghĩa với việc phản đối các concert quy mô lớn. Phía IND đã đề xuất đơn vị tổ chức nghiên cứu phương án sử dụng Explanada Sur (Parque Sur) - khu không gian mở nằm trong khuôn viên Sân vận động Quốc gia như một lựa chọn thay thế nhằm tránh tác động đến sân thi đấu chính.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên nền tảng X (Twitter), nơi hàng loạt bài đăng của người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi cơ quan chức năng xem xét lại quyết định.

Làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng ARMY tại Chile đang tăng dần (Ảnh chụp màn hình)

Theo nhiều ARMY Chile, Sân vận động Quốc gia không chỉ là địa điểm lớn nhất cả nước với sức chứa khoảng 60.000-65.000 khán giả cho các concert, mà còn là nơi từng chứng kiến những chương trình quy mô của The Rolling Stones, U2, Madonna, Coldplay, Paul McCartney, Roger Waters, Iron Maiden, Dua Lipa, Karol G cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế khác.

Người hâm mộ cho rằng BTS là nghệ sĩ chuyên tổ chức concert sân vận động. Quy mô sản xuất, hệ thống sân khấu cũng như lượng khán giả khổng lồ khiến việc chuyển sang một địa điểm nhỏ hơn gần như không khả thi.

Không ít ý kiến nhận định nếu phải đổi sân, sức chứa sẽ giảm đáng kể và hàng nghìn người đã mua vé có thể mất cơ hội tham dự.

IND đưa ra các phương pháp thay thế là khu vực Bãi phía Nam (Explanada Sur) hoặc Công viên phía Nam (Parque Sur) nhưng nhiều khán giả không đồng ý vì họ cho rằng sân khấu 360 độ phù hơp với quy mô sân vận động hơn

Sau khi vé mở bán vào tháng 4 và nhanh chóng cháy hàng, rất nhiều ARMY từ các quốc gia Nam Mỹ cũng như nhiều khu vực khác đã đặt vé máy bay, khách sạn và lên kế hoạch cho chuyến đi từ nhiều tháng trước.

Nếu lịch diễn thay đổi hoặc buộc phải chuyển sang phương án khác, chi phí phát sinh có thể lên tới hàng triệu peso đối với mỗi người hâm mộ, chưa kể nguy cơ không thể sắp xếp lại lịch trình.

Trong bối cảnh chặng lưu diễn tại Chile đang đối mặt với nhiều dấu hỏi, điểm dừng kế tiếp của BTS tại La Plata (Argentina) hiện chưa ghi nhận bất kỳ thay đổi nào.

Sau Chile, 7 chàng trai sẽ tiếp tục hành trình tới Argentina (Ảnh: Fanbase Argentina)

Theo lịch trình đã công bố, nhóm sẽ biểu diễn tại Estadio Único Diego Armando Maradona vào các ngày 21, 23 và 24/10, chỉ vài ngày sau ba đêm diễn dự kiến tại Santiago.

Đáng chú ý, giữa lúc người hâm mộ Chile vẫn thấp thỏm chờ phương án cuối cùng, BTS vừa đón nhận một tin vui tại Argentina khi được Hội đồng Thành phố La Plata chính thức trao danh hiệu "Invitados de Honor" (Khách mời Danh dự).

Tầm ảnh hưởng của BTS đã vượt xa khỏi khuôn khổ âm nhạc (Ảnh: Taekoo Station)

Đây là danh hiệu chỉ dành cho những vị khách quốc tế có đóng góp nổi bật về văn hóa, nghệ thuật và ngoại giao, được xem là một trong những sự ghi nhận mang ý nghĩa biểu tượng của thành phố trước thềm BTS đặt chân tới Argentina.

Hiện phía BTS và đơn vị tổ chức vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc liệu ba đêm concert tại Chile sẽ được chuyển sang địa điểm khác hay điều chỉnh lịch trình. Với hàng chục nghìn khán giả đã sẵn sàng cho một trong những concert được mong đợi nhất năm 2026, mọi diễn biến tiếp theo đều đang được cộng đồng ARMY trên toàn thế giới theo dõi sát sao.

ARIRANG World Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ 5 của BTS, sau The Red Bullet Tour (2014-2015), The Wings Tour (2017), Love Yourself/ Speak Yourself World Tour (2018-2019) và Permission to Dance on Stage (2021-2022). Đây cũng là tour có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp nhóm khi đã công bố 82 đêm diễn tại 34 thành phố trên 5 châu lục, với khả năng tiếp tục mở rộng lên khoảng 100 show trong thời gian tới.

Tour diễn của BTS đã phá hàng loạt kỷ lục

Theo ước tính của giới phân tích, tour có thể mang về khoảng 1,8 tỷ USD nếu hoàn thành toàn bộ lịch trình, đưa BTS vào nhóm những nghệ sĩ có tour diễn thành công nhất mọi thời đại.

Không chỉ vậy, BTS vừa lập thêm một cột mốc mới khi Billboard Boxscore xác nhận nhóm tạo nên tháng có doanh thu lưu diễn cao nhất trong lịch sử bảng xếp hạng kể từ khi hệ thống này được thiết lập vào năm 2019.

ARIRANG World Tour dự kiến sẽ trở thành chuyến lưu diễn được dự đoán sẽ trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử Kpop

Chỉ trong tháng 5/2026, BTS thu về 127,8 triệu USD từ 12 đêm diễn, vượt kỷ lục trước đó của The Rolling Stones (95 triệu USD). Tính đến thời điểm hiện tại, ARIRANG World Tour đã mang về khoảng 204 triệu USD, trong khi còn hàng chục đêm diễn phía trước. Với các chặng lớn tại Nam Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và châu Đại Dương vẫn chưa diễn ra, giới chuyên môn nhận định doanh thu của tour sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và BTS hoàn toàn có cơ hội thiết lập thêm nhiều cột mốc mới trong lịch sử ngành công nghiệp lưu diễn toàn cầu.

Ảnh: Tổng hợp MXH