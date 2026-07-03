Cơ địa khó thất nghiệp: Ca sĩ lương nghìn tỷ đi làm giáo sư cơ khí, 2 lần được bổ nhiệm đại sứ quốc gia

Nghỉ 7 năm rồi trở lại showbiz, chưa từng thấy ca sĩ này thiếu "job" bao giờ.

Ngày 3/7, Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc thông báo bổ nhiệm G-Dragon (Kwon Ji Yong) làm Đại sứ quảng bá cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Sự kiện sẽ diễn ra tại Busan từ ngày 19 đến 29/7, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp quan trọng này.

Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc thông báo bổ nhiệm G-Dragon (Kwon Ji Yong) làm Đại sứ quảng bá cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO

Đây tiếp tục là một cột mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động của thủ lĩnh BIGBANG. Không chỉ là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop, G-Dragon còn liên tục được giao đảm nhận những vai trò mang tính biểu tượng ở các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao và học thuật. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, nam nghệ sĩ lần lượt trở thành Giáo sư đặc biệt tại trường đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, Đại sứ danh dự APEC, nay tiếp tục được UNESCO lựa chọn đồng hành trong một sự kiện quốc tế có ý nghĩa.

Theo Cơ quan Di sản Quốc gia Hàn Quốc, G-Dragon được lựa chọn bởi những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng thông qua nghệ thuật và các hoạt động xã hội. Nhân dịp Hàn Quốc lần đầu đăng cai Kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới, JusPeace Foundation của G-Dragon sẽ phối hợp cùng UNESCO phát động chiến dịch cộng đồng Heritage in Peace vào ngày 10/7. Chiến dịch khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các thành phố cùng tham gia bảo tồn di sản. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển vào Quỹ Di sản Thế giới của UNESCO nhằm hỗ trợ các di sản đang bị đe dọa bởi chiến tranh, biến đổi khí hậu và nhiều nguy cơ khác.

2025 có thể xem là giai đoạn "trùng sinh" mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp của G-Dragon, khi anh đồng thời gặt hái thành công về kinh tế, học thuật lẫn vị thế quốc gia

Sau 7 năm vắng bóng vì nhập ngũ và loạt biến cố xảy đến với BIGBANG, G-Dragon trở lại mạnh mẽ cuối 2024 và cả năm 2025. Trong đó, 2025 có thể xem là giai đoạn "trùng sinh" mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp của G-Dragon, khi anh đồng thời gặt hái thành công về kinh tế, học thuật lẫn vị thế quốc gia. Theo báo cáo kiểm toán do Galaxy Corporation công bố vào tháng 4/2026, album phòng thu thứ ba Übermensch cùng chuyến lưu diễn thế giới qua 12 quốc gia với khoảng 825.000 khán giả đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ. Riêng khoản thù lao và chia lợi nhuận từ hoạt động biểu diễn mà công ty chi trả cho G-Dragon đã vượt 65 tỷ won, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng.

Con số này chưa bao gồm nguồn thu từ bản quyền âm nhạc, các hợp đồng quảng cáo cá nhân hay những hoạt động kinh doanh độc lập khác, tiếp tục củng cố vị thế một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Hàn Quốc.

G-Dragon đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng nhận Huân chương Văn hóa Okgwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng

Không chỉ bùng nổ về doanh thu, năm 2025 còn chứng kiến G-Dragon đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng nhận Huân chương Văn hóa Okgwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Tại Lễ trao Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 16 diễn ra ngày 23/10/2025, nam nghệ sĩ được vinh danh vì những đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa làn sóng Hallyu và đưa văn hóa Kpop vươn tầm thế giới. Ở tuổi 37, anh trở thành người trẻ nhất từng nhận danh hiệu cao quý này.

Trước đó, tháng 6/2024, G-Dragon cũng khiến công chúng bất ngờ khi được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt (Visiting Professor) tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST - trường đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc.

G-Dragon cũng khiến công chúng bất ngờ khi được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt (Visiting Professor) tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST - trường đại học công nghệ hàng đầu Hàn Quốc

Thông tin từng gây xôn xao bởi hình ảnh một siêu sao Kpop đứng lớp tại khoa cơ khí tưởng chừng không liên quan đến nghệ thuật. Tuy nhiên, vai trò của G-Dragon không nằm ở việc giảng dạy chuyên môn kỹ thuật mà tập trung vào xu hướng thị trường toàn cầu, Art-Tech, AI, metaverse cũng như cách công nghệ có thể kết nối với ngành công nghiệp giải trí. Thời hạn bổ nhiệm kéo dài hai năm, đến năm 2026.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục bổ nhiệm G-Dragon làm Đại sứ danh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju, anh biểu diễn tại tiệc tối trước lãnh đạo 21 quốc gia, vùng lãnh thổ

Cũng trong 2025, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục bổ nhiệm G-Dragon làm Đại sứ danh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju. Anh xuất hiện trong video quảng bá chính thức cùng Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời trở thành nghệ sĩ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi chào mừng trước sự chứng kiến của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC. Những màn trình diễn POWER hay Home Sweet Home kết hợp công nghệ hiện đại với yếu tố văn hóa truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò của G-Dragon như một biểu tượng văn hóa quốc gia.

Mới đây nhất, bộ sưu tập ZO&FRIENDS x UNIQLO UT, kết hợp giữa thương hiệu Uniqlo và hệ thống nhân vật do G-Dragon đồng sáng tạo cùng LINE FRIENDS được phát hành trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam chứng kiến cơn sốt doanh thu cực khủng

Song song với âm nhạc, giá trị thương mại của G-Dragon cũng liên tục gia tăng thông qua hàng loạt dự án hợp tác toàn cầu với đa ngành hàng, từ thời trang, trang sức xa xỉ, cho đến hàng tiêu dùng. G-Dragon sở hữu thương hiệu PEACHMINUSONE với biểu tượng cúc khuyết cánh và ZO&FRIENDS - xây dựng thế giới quan mới, nhanh chóng phủ sóng mọi phân khúc. Mới đây nhất, bộ sưu tập ZO&FRIENDS x UNIQLO UT, kết hợp giữa thương hiệu Uniqlo và hệ thống nhân vật do G-Dragon đồng sáng tạo cùng LINE FRIENDS được phát hành trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam chứng kiến cơn sốt doanh thu cực khủng.

Trong khi đó, thương hiệu PEACEMINUSONE do G-Dragon sáng lập tiếp tục ghi dấu với hàng loạt màn kết hợp đình đám. PEACEMINUSONE hợp tác cùng Nike trong dự án World Cup toàn cầu, đại diện Hàn Quốc ra mắt bộ sưu tập capsule giới hạn dành cho bóng đá, sold-out khắp thế giới.

PEACEMINUSONE hợp tác cùng Nike trong dự án World Cup toàn cầu, đại diện Hàn Quốc ra mắt bộ sưu tập capsule giới hạn dành cho bóng đá, sold-out khắp thế giới

Đáng chú ý hơn cả là dự án PEACEMINUSONE x Toy Story công bố vào tháng 6/2026. Đây được xem là lần đầu tiên Disney thực hiện một dự án đồng sáng tạo toàn diện với một nghệ sĩ Kpop, từ khâu lên ý tưởng, phát triển hơn 70 dòng sản phẩm cho tới thiết kế trải nghiệm bán lẻ trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lấy cảm hứng từ thông điệp "THE FIRST FAN", bộ sưu tập kết hợp những nhân vật kinh điển như Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Alien... cùng biểu tượng hoa cúc khuyết cánh của PEACEMINUSONE. Chuỗi sản phẩm từ figure, thú nhồi bông, thời trang đến phụ kiện công nghệ nhanh chóng cháy hàng tại nhiều thành phố lớn như Seoul, Tokyo, Thượng Hải, Hong Kong và Đài Bắc, Trung Quốc.

PEACEMINUSONE x Toy Story công bố vào tháng 6/2026

Bên cạnh thành công cá nhân, điều được người hâm mộ quan tâm nhất chính là hành trình đưa BIGBANG trở lại sau nhiều năm biến động. Cuối năm 2024, G-Dragon phát hành Home Sweet Home với sự góp giọng của Taeyang và Daesung. Ca khúc nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng, trở thành bước khởi đầu cho màn tái hợp được mong đợi. Tiếp đó, sân khấu của bộ ba tại MAMA Awards tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm, khi ba thành viên một lần nữa đứng chung sân khấu sau thời gian dài gián đoạn hoạt động nhóm.

Sự trở lại của nhóm nhanh chóng được đẩy lên quy mô toàn cầu với màn biểu diễn tại Coachella 2026

Sự trở lại của nhóm nhanh chóng được đẩy lên quy mô toàn cầu với màn biểu diễn tại Coachella 2026, hiện thực hóa lời hứa dang dở từ năm 2020 khi lễ hội phải hủy vì đại dịch. Ngay sau đó, BIGBANG công bố world tour vòng quanh thế giới. Các sân vận động lớn tại Mỹ và châu Âu như Oakland Coliseum, MetLife Stadium, Stade de France hay Tottenham Hotspur Stadium đều ghi nhận tình trạng bán sạch vé trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, Hà Nội cũng lần đầu tiên xuất hiện trong lịch trình lưu diễn chính thức của BIGBANG, mở ra cơ hội để người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức một concert trọn vẹn của nhóm ngay trên sân nhà.

Cứ dăm bữa nửa tháng, G-Dragon lại ghi dấu với 1 vai trò mới, các thương vụ tiền tỷ liên tục gây sốt. Người hâm mộ gọi "anh Long" là người có cơ địa khó thất nghiệp cũng là có lý do

Từ một nghệ sĩ sở hữu mức thu nhập hơn nghìn tỷ đồng mỗi năm, một giáo sư đặc biệt tại trường đại học công nghệ hàng đầu, đại sứ của các sự kiện cấp quốc gia cho tới người đứng sau màn hồi sinh của BIGBANG, G-Dragon đang cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, thủ lĩnh BIGBANG vẫn liên tục mở rộng giới hạn của bản thân, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Cứ dăm bữa nửa tháng, G-Dragon lại ghi dấu với 1 vai trò mới, các thương vụ tiền tỷ liên tục gây sốt. Người hâm mộ gọi "anh Long" là người có cơ địa khó thất nghiệp cũng là có lý do.

Ảnh: IG, X