Ca sĩ nổi tiếng 37 tuổi vẫn phải đi thi học kỳ, cất giọng là thấy rõ đẳng cấp

Hình ảnh nam ca sĩ nổi tiếng nghiêm túc tham gia buổi thi học kỳ khiến nhiều khán giả thích thú.

Đinh Mạnh Ninh nhận được sự chú ý với clip thi học kỳ tại trường đại học

Mới đây, Đinh Mạnh Ninh bất ngờ được chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một đoạn clip tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nằm ở bối cảnh khá đặc biệt khi nam ca sĩ đang biểu diễn nhưng là biểu diễn cho phần thi kết thúc học phần tại trường đại học.

Phần thi học kỳ của Đinh Mạnh Ninh tại trường đại học được chia sẻ khắp mạng xã hội

Trong đoạn video được ghi lại, Đinh Mạnh Ninh xuất hiện trong khuôn khổ một buổi thi học kỳ chuyên ngành thanh nhạc. Nam ca sĩ diện sơ mi trắng, gile đen, thắt cà vạt họa tiết và quần tây ống suông, tạo hình mang hơi hướng cổ điển, chỉn chu đúng tinh thần một phần thi học thuật.

Đinh Mạnh Ninh trong phần thi học kì

Đinh Mạnh Ninh trình bày ca khúc On A Wonderful Day Like Today. Đáng chú ý, nam ca sĩ thể hiện hoàn toàn bằng giọng mộc, không sử dụng micro. Anh vừa hát vừa kết hợp các động tác tay, biểu cảm gương mặt và cách xử lý hình thể để đưa phần thi thoát khỏi cảm giác khô cứng. Dù không được hỗ trợ về âm thanh chuyên nghiệp, phần trình diễn của Đinh Mạnh Ninh vẫn cho thấy rõ kinh nghiệm sân khấu. Giọng hát của anh vang, sáng, chắc nhịp và giữ được độ kiểm soát tốt trong suốt tiết mục.

Đinh Mạnh Ninh khiến nhiều khán giả bất ngờ với khi vẫn đang học tập thanh nhạc chuyên nghiệp

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chia sẻ khắp mạng xã hội. Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cảnh một nghệ sĩ quen mặt Vpop lại xuất hiện trong buổi thi học kỳ. Không ít bình luận trêu rằng “sinh viên này kiểu gì cũng thành ca sĩ”, trong khi nhiều người khác khen Đinh Mạnh Ninh có tinh thần cầu thị, vẫn tiếp tục học thêm dù đã có sự nghiệp riêng.

Loạt bình luận của khán giả:

- Ai rồi cũng phải thi học kỳ cả.

- Lâu lắm mới thấy Đinh Mạnh Ninh.

- Giờ nhiều ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng rồi nhưng vẫn đi học, chả bù với nhiều bạn trẻ bây giờ đang có cơ hội đi học thì bỏ ngang để đi kiếm tiền.

- Hay quá ôi, xem livestream thi học kỳ của ca sĩ mà không tin được vào mắt mình.

- Ủa??? Phải ông Đinh Mạnh Ninh không trời ông còn là sinh viên à?

- Sinh viên này vừa tài năng vừa kỷ luật, trách nhiệm và sáng tạo với từng sản phẩm.

Giọng ca nổi tiếng, là một phần thanh xuân của thế hệ 8X, 9X

Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng được khán giả biết đến từ khá sớm qua các cuộc thi âm nhạc. Anh từng giành giải nhất Tuổi Đời Mênh Mông năm 2005, giải nhất Tiếng Ca Học Đường năm 2008, giải nhất Pepsi Talent Show Việt Nam 2009 và giải Triển vọng Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Những cột mốc này giúp Đinh Mạnh Ninh được chú ý như một giọng ca trẻ có nền tảng tốt cũng với khả năng hát và sáng tác.

Đinh Mạnh Ninh là giọng ca quen thuộc với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X

Trong ký ức của nhiều khán giả 8X, 9X, Đinh Mạnh Ninh còn gắn với M4U, nhóm nhạc từng tạo dấu ấn bằng loạt ca khúc thanh xuân như Xe Đạp, Tan Biến. Khi hoạt động solo, anh tiếp tục theo đuổi màu pop/R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không quá đại chúng kiểu ballad thị trường nhưng vẫn đủ gần gũi với người nghe.

Mùa Yêu Đầu - Đinh Mạnh Ninh

Dấu mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Đinh Mạnh Ninh là Mùa Yêu Đầu. Ca khúc do anh sáng tác và thể hiện từng được vinh danh “Bài hát của năm” tại Bài hát Việt 2012. Đây cũng là sản phẩm giúp Đinh Mạnh Ninh được chú ý nhiều hơn ở vai trò ca sĩ kiêm sáng tác.

Đinh Mạnh Ninh nổi bật với khả năng hát và sáng tác nhạc

Sau Mùa Yêu Đầu , Đinh Mạnh Ninh tiếp tục có các sản phẩm như Bài Ca Tình Yêu, Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè, Dù Chẳng Phải Anh … Năm 2011, anh phát hành album Con Đường Tôi, gồm 8 ca khúc theo màu R&B và đều do anh tự sáng tác. Đến năm 2022, nam ca sĩ trở lại với album Make It Together, đi theo hướng disco funky, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân sau thời gian dài không chạy theo nhịp thị trường ồn ào.

Dù đã có nhiều năm làm nghề, Đinh Mạnh Ninh vẫn tiếp tục trau dồi chuyên môn và nghiêm túc với việc học thanh nhạc

Ở thời điểm hiện tại, Đinh Mạnh Ninh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với các show diễn, sân khấu âm nhạc và một số chương trình truyền hình thực tế, giúp tên tuổi của anh được chú ý nhiều hơn sau thời gian không xuất hiện quá dày đặc trên truyền thông. Dẫu vậy, đoạn clip thi học kỳ lần này lại cho thấy một khía cạnh khác của nam ca sĩ. Khi dù đã có nhiều năm làm nghề, anh vẫn tiếp tục trau dồi chuyên môn và nghiêm túc với việc học thanh nhạc.

Ảnh: FBNV



