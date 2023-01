Đinh Mạnh Ninh: Năm 2022 với tôi "đầy màu sắc"

Năm 2022 của anh thế nào? Nếu gói gọn trong một từ để mô tả, đó sẽ là gì?

Nếu chỉ chọn một từ thì khá khó khăn nhỉ? Bởi vì trong năm qua, tôi đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau - từ những thời điểm đen tối, đầu óc mình chịu rất nhiều áp lực, cho đến giây phút rơi nước mắt trên sân khấu khi giới thiệu đứa con tinh thần - album Make It Together - đến khán giả, và nhận được sự đón nhận, những tràng pháo tay cổ vũ của mọi người.

Có lẽ sẽ không gì hợp lý hơn để nói về năm 2022 mà tôi đã trải qua bằng cụm từ "đầy màu sắc"!

Điều anh hối tiếc nhất trong năm 2022?

Đó là khi bố mẹ tôi xây nhà mới, nhưng đúng khoảng thời gian này, tôi lại đang đầu tắt mặt tối với dự án âm nhạc của mình. Dù vẫn về nhà, tôi vẫn luôn tự thấy mình như một kẻ vô hình, hầu như chẳng đỡ đần, giúp đỡ gì nhiều cho bố mẹ.

Thêm nữa, thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái đã hết năm, còn tôi lại chưa kịp thực hiện một số dự định mong muốn dù bản thân đã hoạt động rất năng suất. Hiện nhiều thứ vẫn ở giai đoạn chuẩn bị và phải dời qua năm mới. Nhưng tôi tin, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.

Anh tự nhận thấy mình đã gặp phải những thất bại nào trong năm qua và đã làm gì để vượt qua nó?

Tôi nghĩ những gì đã diễn ra không như kỳ vọng của mình, phần nào nó vẫn luôn là trải nghiệm, là kinh nghiệm giúp mình cải thiện bản thân, tương lai có thể làm lại tốt hơn. Và vì thế, tôi chưa bao giờ gọi nó là "thất bại".

Còn thì nói về việc những gì đã diễn ra không như kỳ vọng của mình, chắc có lẽ tôi phải mượn lời hàng xóm để mô tả lại là: "Chưa hoàn thành được chỉ tiêu kiếm con dâu về cho bố mẹ".

Ra mắt một album mới, phát triển một dòng nhạc mới không phải là điều dễ dàng. Anh đánh giá thế nào về hành trình này? Mọi kế hoạch có diễn ra như anh dự tính? Phản ứng và cách công chúng đón nhận có như anh kỳ vọng?

Đây không phải lần đầu tiên tôi thử sức với một phong cách âm nhạc được xem là còn khá lạ lẫm với khán giả Việt Nam. Thời những năm 2010-2014, khi hầu hết mọi người còn chưa quen với RnB, tôi đã cho ra mắt 2 album với chất liệu chính là dòng nhạc lạ tai này.

Giờ đây, khi RnB trở thành một chất liệu thời thượng dành cho các nghệ sỹ trẻ sáng tạo, tôi lại bắt đầu một hành trình mới với Funk/ DiscoFunk. Có vẻ như "cơ địa" của tôi ưa làm những thứ ít người làm, đi những con đường ít người đi. Nhưng đổi lại, miễn là tạo ra được sự hứng khởi cho bản thân, tôi sẽ không tiếc tiền bạc, thời gian, chất xám để đầu tư.

Cuối tháng 10, Đinh Mạnh Ninh đã cho ra mắt album Make it together, đánh dấu sự trở lại sau album thứ 2 năm 2014. Album gồm 9 ca khúc với biểu tượng 9 lon nước với những màu sắc rực rỡ, tươi vui, gửi gắm và lan tỏa thông điệp: lạc quan, tích cực "dù cho có phải sống giữa muôn vàn những áp lực không tên của cuộc sống đô thị hiện đại, hãy cứ mạnh mẽ và luôn là chính mình.

Tất nhiên, thử sức ở một thứ mới với bản thân đã khó, tìm cách lan toả nó tới người khác còn khó hơn, vì thế khó khăn là điều không thể né tránh. Thời điểm thực hiện Album Make It Together, mỗi lần bị chậm tiến độ so với kế hoạch là tôi lại đứng ngồi không yên.



Tôi cứ nghĩ phát hành, ra mắt sản phẩm mới xong là mình sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lực. Nhưng không, sau khi ra mắt xong mới thực sự là chuỗi ngày phải vắt óc suy nghĩ "làm gì tiếp theo?" để đưa những điều mới mẻ của mình đến với khán giả. Đó cũng là những ngày dài đằng đẵng mà tôi và ê-kíp thực hiện trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí căng thẳng tưởng như không nhìn mặt nhau khi mọi thứ bị chậm tiến độ, còn có lúc còn phải "đập đi xây lại" do những ý tưởng ban đầu đã không còn phù hợp.

Tôi đã rất lo lắng và stress, nhưng có một người bạn đã nói với tôi rằng: "Mình đang được làm cái mình thích, đã đổ bao tâm huyết, công sức, và gặp khó khăn là điều không tránh khỏi. Hãy coi những khó khăn đó là gia vị, để khi vượt qua và hoàn thành, nó sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy tận hưởng hành trình đầy cảm xúc này".

Tôi nghĩ, những gì mình đang làm, đang cố gắng bây giờ, là một hành trình đầy cảm xúc mà mình đang tận hưởng với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Anh làm thế nào để cạnh tranh với thời đại nhạc TikTok?

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng âm nhạc để thưởng thức khác, còn âm nhạc để giải trí lại khác. Việc của tôi từ trước tới nay là làm sao để nhạc của mình càng ngày càng hay, chứ không phải làm thế nào để cạnh tranh được với nhạc của người khác.

Điều anh tự hào nhất tính đến hiện tại?

Điều tôi tự hào nhất có lẽ là đến giờ, tôi vẫn là chính mình. Tôi có thể làm những gì bản thân thích, dám đánh cược để thoả mãn đam mê. Và may mắn làm sao khi tôi vẫn có thể sống với nghề, vẫn có thể giúp đỡ, hỗ trợ và chăm sóc bố mẹ mình một cách vẹn toàn.

Thu nhập của anh trong năm qua có gì biến động so với những năm trước?

Phải thú nhận là tôi rất lười với những con số. Có lần tôi đã thử ghi chép trên điện thoại xem mình kiếm được bao nhiêu tiền, và chi bao nhiêu tiền. Nhưng sau 2 tháng thì tôi bỏ cuộc!

Thế nên đến bây giờ, khi phải nghĩ đến chuyện thu nhập có gì biến động so với những năm trước, tôi cũng không thể trả lời là nó tốt hơn hay kém hơn mọi năm. Chỉ biết rằng tôi vẫn có thể kiếm được tiền từ âm nhạc và tái đầu tư để cho ra đời những sản phẩm hay hơn. Năm 2022, tôi cũng đã tiêu khá nhiều tiền vào âm nhạc của mình. Nhưng tôi thấy vui lắm!

Dự định của anh trong năm mới?

2023 sẽ là một năm khá bận rộn của tôi với những hoạt động quảng bá cho Album Make It Together. Tôi đang dự tính sẽ làm một Live session (thu âm - ghi hình trực tiếp) với các ca khúc trong album này. Sau đó, tôi sẽ cố gắng để tổ chức một Tour diễn tại các trường Đại học, mang âm nhạc của mình tới những sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng.

Tôi cũng đang ấp ủ dự định tổ chức cả một Liveshow, và tất nhiên sau đó sẽ là chuẩn bị cho Album tiếp theo. Khá là nhiều việc phải làm và rất bận rộn đúng không, nhưng tôi đang cảm thấy rất hào hứng!

Ước mơ hoài bão của anh thay đổi như thế nào sau 15 năm vào nghề?

15 năm trước, ước mơ của cậu sinh viên Đinh Mạnh Ninh mới bước chân vào môi trường nghệ thuật chỉ là muốn hát thật hay, và thật nổi tiếng. Nhưng đến giờ, tôi thấy mình muốn nhiều hơn thế.

Tôi muốn âm nhạc của mình có sức sống, có ích và truyền được cảm hứng đến cộng đồng. Tôi muốn âm nhạc của mình có nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ là một bài hát để nghe cho vui, mong rằng nó có thể động viên, khích lệ người khác sống tốt, sống đẹp và có ích hơn.

Tôi cũng muốn mình có thể giúp đỡ những bạn trẻ đam mê, dám tìm cho mình con đường riêng, và trở thành những nghệ sỹ có lý tưởng của riêng mình.

Nếu được gặp lại chính mình ở năm 20 tuổi, Đinh Mạnh Ninh 34 tuổi sẽ nói gì?

"Hãy cứ sống thật với đam mê, với con người của chính mình, dù rằng sẽ có lúc mình bị thương, nhưng mình sẽ vượt qua được, và mạnh mẽ hơn nhiều".

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!