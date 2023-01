Nhóm nữ từng là đối thủ của BLACKPINK - TWICE: Có hit hơn nửa tỷ view nay tuột dốc không phanh vì bị công ty bỏ bê!

Nếu là một fan Kpop chính hiệu, chắc chắn không thể quên "mùa giải" năm 2018 của các nhóm nhạc nữ gen 3, khi hàng loạt sản phẩm chất lượng ra mắt và sự bùng nổ của BLACKPINK ở thị trường quốc tế với siêu hit DDU-DU DDU-DU. Hai nhóm nhạc nữ được coi là "kỳ phùng địch thủ" ở thời điểm ấy cùng BLACKPINK chính là TWICE và MOMOLAND. Âm nhạc bắt tai và có thành viên Nancy vô cùng nổi tiếng, hình ảnh ngập tràn mạng xã hội, MOMOLAND từng là nhóm nhạc đình đám được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thế hệ.

Thế nhưng, sự nghiệp của nhóm dần tuột dốc, không có sản phẩm nổi bật và hoạt động cầm chừng do cách quản lý của công ty.

Nancy từng là nữ thần tượng có hình ảnh ngập tràn MXH, được fan Việt vô cùng ưu ái trong năm 2018

Không có tác phẩm nổi bật, không được tổ chức World Tour, không có full album

MOMOLAND nhanh chóng nổi tiếng, trở thành nhóm nhạc chủ lực của MLD Entertainment nhờ hit Bboom Bboom viral toàn châu Á. Năm 2018 được coi là năm bùng nổ nhất của MOMOLAND khi đại thắng với Bboom Bboom và màn trở lại Baam có thành tích tốt, giữ được nhiệt. Độ phổ biến của MOMOLAND và đặc biệt là Nancy trong năm 2018 sánh ngang với những nhóm nữ hàng đầu như BLACKPINK và TWICE. Thậm chí trong các cuộc so kè nhan sắc idol nữ thời điểm ấy, Nancy còn dẫn đầu và "thắng thế" những idol hot như Jennie (BLACKPINK), Irene (Red Velvet), Nayeon (TWICE).

MV nổi bật nhất sự nghiệp MOMOLAND Bboom Bboom hiện đang có 590 triệu view

Baam vẫn giúp MOMOLAND giữ được nhiệt nhưng lại có màu nhạc hoàn toàn giống Bboom Bboom

Nancy và nhan sắc từng "lấn lướt" Jennie (BLACKPINK), Irene (Red Velvet), Nayeon (TWICE).

Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong một năm, MOMOLAND bắt đầu tụt dốc vào năm 2019 khi comeback cùng I'm So Hot. Fan chỉ ra công ty MLD Entertainment đã không đầu tư đúng mực cho "gà chiến". Nhóm thiệt thòi đủ thứ khi so với những nhóm nhạc nữ cùng thế hệ. MOMOLAND không có producer giỏi, nhạc nhạt nhoà dần đều và fandom không vững mạnh. Sau Bboom Bboom và Baam, không còn bài hát nào của MOMOLAND phổ biến với fan Kpop.

MOMOLAND comeback với I'm So Hot và dần đi xuống

Trong suốt sự nghiệp, MOMOLAND comeback thưa thớt và được quảng bá hời hợt. Nhóm chưa từng được tổ chức World Tour ngay trong đỉnh cao sự nghiệp 2018 và không có full album. Mini album của MOMOLAND đã được ra mắt cách đây 4 năm kể từ 2019. Lần trở lại cuối cùng của nhóm tính đến hiện tại là đầu 2022 với Yummy Yummy Love không được quảng bá đầy đủ, chỉ có fan theo dõi. Đây chính là một trong những thiếu sót lớn nhất khiến tên tuổi MOMOLAND trở nên mờ nhạt trong bản đồ Kpop.

Lần trở lại mới nhất của MOMOLAND đầu năm 2022 không phổ biến tại Hàn Quốc

Công ty ép thành viên rời nhóm, không bảo vệ idol, MOMOLAND đứng trước bờ vực tan rã

Tháng 7/2022, cựu thành viên MOMOLAND Daisy gây xôn xao khi xác nhận bị công ty sa thải vô lý. Từng là hot mem thu hút nhiều fan, sự ra đi của Daisy để lại chỗ trống khó lấp. Theo đó, Daisy thừa nhận cô đã bị công ty sa thải chứ không phải rời nhóm vì tin đồn hẹn hò như lời công ty xác nhận: "Các bạn ơi, không phải mình rời nhóm đâu, mình bị công ty sa thải đó. Okay... Mặc dù chuyện này cũng khá lâu rồi. Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi, mình không sao cả. Mình cũng không biết lý do đâu".

Daisy tố MLD Ent. sa thải cô vô lý

Không chỉ ép thành viên rời nhóm, MLD Ent. còn lộ khả năng quản lý yếu kém, không bảo vệ được thần tượng khi Nancy bị nhân viên quay lén khi thay đồ. Sự việc này từng khiến cộng đồng fan phẫn nộ và chỉ trích công ty không sát sao với nghệ sĩ, để hình ảnh nhạy cảm bị phát tán trên mạng.

Nancy từng bị staff quay lén lúc thay đồ

Ngày 31/3 tới đây, MLD Ent. sẽ tổ chức concert công ty nhưng chưa có thông tin nào về việc MOMOLAND sẽ góp mặt. Hoạt động cầm chừng, không có sản phẩm nổi bật đã 4 năm cùng loạt lùm xùm liên quan đến thành viên và lục đục nội bộ, MOMOLAND đang đứng trước bờ vực tan rã. Nhiều fan khi nhìn lại điều giật mình tiếc nuối cho những gì nhóm đã đạt được. Từng là nhóm nhạc tiêu biểu của gen 3, MOMOLAND tụt dốc không phanh vì không có chiến lược phát triển đúng đắn. Fan cảm thán: "MOMOLAND có tất cả, trừ một công ty quản lý tốt".