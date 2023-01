"Siêu nhóm nữ nhà SM" trở lại: Doanh số album lẫn thành tích nhạc số kém, dân tình đòi công ty cho tan rã

Vào ngày 16/1, siêu nhóm nữ nhà SM đã chính thức trở lại với MV Stamp On It và album cùng tên. Sở dĩ GOT The Beat được gọi là siêu nhóm nữ của SM vì nhóm này quy tụ loạt cái tên đình đám: BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Wendy, Seulgi (Red Velvet) và Karina, Winter (aespa).

Stamp On It' MV - GOT the beat

Stamp On It là ca khúc đầy sôi động với chất liệu R&B hip-hop dance kết hợp cùng nhịp bass 808 mạnh mẽ, giai điệu piano nhịp nhàng. Giai điệu ca khúc được đánh giá là bắt tai hơn Step Back - ca khúc ra mắt của nhóm. Cùng với visual ấn tượng của 7 thành viên đa thế hệ nhà SM, Stamp On It không phải là một sản phẩm tệ. Thế nhưng lần trở lại này của GOT The Beat lại bị xem là “bom xịt".

MV được đầu tư về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh nhưng lại không nhận được phản ứng tốt

Về thành tích bán album, nhóm chỉ đạt gần 20 nghìn lượt đặt mua trước trên K4town. Đây là một con số vô cùng thấp đối với nhóm nhạc đến từ SM. So sánh với những album gần đây của các nhóm nữ có thành viên góp mặt trong GOT The Beat thì con số này có thể bị xem là tệ. Album mới nhất của aespa là Girls đạt 232 nghìn lượt đặt mua trước, hay album The ReVe Festival 2022 - Birthday của Red Velvet cũng đạt được 231 nghìn lượt đặt mua trước.

Album mới của GOT The Beat với thành tích bán album chỉ bằng 1/10 so với những album của các nhóm nữ SM gần đây

Một tín hiệu đáng buồn khác đến từ mặt trận nhạc số khi ca khúc Stamp On It chỉ đạt hạng 20 tại Bugs và 136 tại Genie trong giờ đầu phát hành.

Thành tích nhạc số giờ đầu của Stamp On It

Nhiều bình luận cho rằng SM đừng nên "cố đấm ăn xôi" với một dự án không khả quan như GOT The Beat:

- Có vẻ như fan không muốn ủng hộ dự án nữa nên cũng không nghe hay mua album luôn.

- Lần này nhạc có vẻ dễ thấm hơn nhưng cũng không phải quá xuất sắc.

- Đây có phải là dự án sai lầm nhất của SM từ trước đến nay chưa?

- Bán album không bằng số lẻ của các nhóm khác chứng tỏ fan của mỗi nhóm riêng cũng không muốn GOT The Beat hoạt động đâu.

- SM nên giải tán GOT The Beat và tập trung cho những dự án chính của từng nhóm thì hơn.

- Chưa thấy siêu nhóm nữ chỗ nào ngoài việc cố gắng gom các idol đến từ nhiều nhóm nhạc. Cảm giác nhóm đang phải cố tỏ ra mình là những chị đại nhưng mà không tới.

- Cũng có lý do thôi, tự nhiên lại mua album của thành viên nhóm nhạc mình không thích.