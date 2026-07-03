Concert Việt Nam đã đến mức độ này: GREY D cất giọng là “huề tiền vé”, mang cổ tích ra đời thực quá ảo diệu

Concert đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D đã chính thức diễn ra.

Tối ngày 3/7, concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D mang tên Ánh Sáng • Màn Đêm - GREY D’s Live Concert in HCMC chính thức diễn ra tại TP.HCM. Ngay từ trước giờ mở màn, khu vực Nhà hát Hòa Bình đã được lấp đầy bởi hàng nghìn khán giả, cho thấy sức hút đáng chú ý của nam ca sĩ sau thời gian tập trung hoàn thiện album đầu tay.

Concert đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D đã chính thức diễn ra

Đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình của GREY D. Sau thời gian im ắng để xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, nam ca sĩ trở lại bằng album Ánh Sáng • Màn Đêm rồi nhanh chóng đưa toàn bộ thế giới ấy lên sân khấu live. Không còn là những bản thu được nghe qua nền tảng số, các ca khúc trong album lần này được đặt vào một không gian biểu diễn có concept rõ ràng, được dẫn dắt bằng ánh sáng, ban nhạc và mạch cảm xúc xuyên suốt.

GREY D tại cocnert

Mở đầu đêm diễn, GREY D xuất hiện giữa không gian ánh sáng mờ ảo, kéo khán giả vào đúng tinh thần Ánh Sáng • Màn Đêm. Trong concert, nam ca sĩ lần lượt trình diễn nhiều ca khúc nằm trong album đầu tay như Hoá Ra…, Yêu Em Như…, Mộng Tình, Đôi Mắt Kẻ Tình Si, Mới Hôm Qua, Tựa Đầu và Hơi Thở Của Gió , hoạ nhạc dưới ánh trăng, toidaidot, 1001 câu trả lời, đường về,.. Bên cạnh đó, GREY D cũng không quên những bản hit từng làm nên tên tuổi như Đưa Em Về Nhà, Trái Đất Ôm Mặt Trời...

GREY D trình diễn bản hit Đưa Em Về Nhà

GREY D tiếp tục phát huy chất giọng trầm ấm, mềm nhưng có độ vang đặc trưng. Khi đứng trên sân khấu, anh hát khá tự nhiên, nhả chữ rõ ràng nhưng không quá gò bó, giữ nhịp ổn định và để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn.

Có những khoảnh khắc chỉ cần GREY D cất giọng, khán giả đã có thể hiểu vì sao nhiều người gọi đây là phần “huề tiền vé” của concert. GREY D cũng không cố phô diễn kỹ thuật, mà chọn cách hát vừa phải, lên cao trào đủ lực và nhẹ nhàng ở những đoạn cần sâu lắng

Phần live band cũng giúp các tiết mục trở nên dày dặn hơn. Nhiều ca khúc được làm mới bằng lớp nhạc cụ rõ hơn, các đoạn chuyển nhịp và cao trào được đẩy mạnh hơn, nhưng vẫn giữ phần giai điệu đủ quen để khán giả có thể hát theo ngay từ những câu đầu tiên.

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa đã được vang lên tại concert đầu tiên của GREY D

Ở những bản hit quen thuộc, cả khán phòng nhiều lần đồng thanh hòa giọng, biến concert thành một không gian giao lưu giữa GREY D và người hâm mộ thay vì chỉ là chuỗi tiết mục được trình diễn liên tiếp.

Bên cạnh phần âm nhạc, điểm đáng chú ý nhất của concert nằm ở khâu dàn dựng hình ảnh. Dưới bàn tay của đạo diễn Linh Nguyễn, giám đốc sáng tạo Ben Phạm cùng ST.319, sân khấu được đầu tư theo đúng concept Ánh Sáng • Màn Đêm, tái hiện thế giới riêng mà GREY D đã giới thiệu xuyên suốt quá trình quảng bá album.

Ê-kíp không chọn cách dựng một sân khấu đơn thuần với màn hình lớn phía sau, mà tạo ra một không gian có nhiều lớp lang, nơi ánh sáng, đạo cụ và hình ảnh cùng tham gia kể câu chuyện của đêm nhạc. Có rừng cây, mỏm đá, lớp khói thấp phủ sát mặt sàn và những vùng ánh sáng chỉ vừa đủ để GREY D đứng một mình giữa không gian rộng lớn.

Sân khấu đầu tư với màn hình LED trong suốt tiền tỷ của GREY D

Hệ thống màn hình LED trong suốt với mức đầu tư lớn giúp hình ảnh không bị phẳng như một phông nền cố định, mà tạo cảm giác bao quanh toàn bộ không gian trình diễn. Nhờ vậy, các tiết mục không chỉ có phần nghe, mà còn có một lớp hình ảnh đủ mạnh để khán giả liên tục ghi lại bằng điện thoại.

Sân khấu cũng biến đổi theo từng phần trình diễn. Có khoảnh khắc mọi thứ được kéo về sắc tối, chỉ còn GREY D đứng giữa luồng sáng hẹp. Có đoạn không gian chuyển sang màu đỏ, kết hợp cùng rèm lớn, hiệu ứng hoa rơi và khói sân khấu, tạo cảm giác như một cảnh phim được dựng ngay trước mắt.

GREY song ca cùng MIN trong Đôi Mắt Kẻ Tình Si

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả phấn khích nhất là sự xuất hiện của MIN. Nữ ca sĩ bước ra trong phần trình diễn Đôi Mắt Kẻ Tình Si, tạo nên điểm nhấn ngọt ngào giữa đêm diễn vốn đậm màu tự sự. Sự kết hợp giữa chất giọng nữ mềm mại của MIN và âm sắc trầm ấm của GREY D giúp tiết mục có màu sắc lãng mạn hơn, đồng thời trở thành một trong những màn song ca đáng chú ý của concert.

MIN và GREY D song ca trong một tiết mục nhiều cảm xúc

Với Ánh Sáng • Màn Đêm, GREY D cho thấy anh không chỉ có đủ ca khúc quen thuộc để làm một concert riêng, mà còn có khả năng xây dựng một không gian live mang dấu ấn cá nhân. Từ giọng hát, bản phối, sân khấu đến khách mời, concert tối 3/7 và đêm cocnert thứ hai vào ngày 4/7 sẽ là một cột mốc đáng nhớ tiếp theo trong sự nghiệp của GREY D. Hiện tại cocnert vẫn đang được diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn.



