"Đột nhập" hậu trường concert duy mỹ của GREY D: Trấn Thành khen “quá xịn”, hoàng tử nhạc số cũng mê mẩn MCK

GREY D tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường sau concert đầu tiên.

Tối 3/7, Ánh Sáng • Màn Đêm GREY D’s Live Concert in HCMC diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây là concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D, đánh dấu cột mốc quan trọng sau thời gian nam ca sĩ hoạt động solo và tạo dấu ấn với loạt ca khúc được khán giả trẻ yêu thích.

Sau hậu trường sân khấu, GREY D đã có những chia sẻ ngắn với ID14 về cảm xúc của mình trước cột mốc lớn này, thừa nhận vừa hồi hộp vừa áp lực nhưng cũng rất háo hức khi được đứng trên sân khấu riêng của mình.

Chia sẻ của GREY D

Khi được yêu cầu chọn một emoji để diễn tả tâm trạng hiện tại, GREY D chọn biểu tượng buồn ngủ. Nam ca sĩ cho biết mức độ thiếu ngủ của mình ở mức 9 trên 10, thậm chí nói vui là sắp “sập”. Câu trả lời phần nào phản ánh cường độ chuẩn bị cho concert cá nhân đầu tiên.

Cảm xúc của GREY D trước cột mốc mới trong sự nghiệp

Khi nhìn lại quá trình biểu diễn từ trước đến nay, GREY D cho biết sự thay đổi lớn nhất là khả năng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng cảm giác hồi hộp và lo lắng trước mỗi lần biểu diễn vẫn còn. Theo chia sẻ, trạng thái này luôn xuất hiện trước khi bước lên sân khấu.

Ở một câu hỏi khác, GREY D cho biết hiện tại không còn đặt nặng suy nghĩ của người khác như trước. Khi được hỏi nếu phải chọn một bài hát để giới thiệu cho khán giả, anh đã hát một đoạn Đưa Em Về Nhà.

GREY D bài tỏ sự yêu thích với MCK

Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự yêu thích và ấn tượng mạnh với album mới của MCK, cho rằng đây là một sản phẩm nổi bật và có sức ảnh hưởng trong thời gian gần đây. Ở danh sách nghệ sĩ yêu thích, GREY D đề cập đến Tyler, The Creator ở quốc tế và dành sự ưu ái rõ rệt cho MCK ở trong nước. Khi được yêu cầu mô tả hành trình âm nhạc bằng 3 từ, anh chọn “vất vả”, “kiên nhẫn” và “lả lướt”.

Trấn Thành cùng GREY D sau hậu trường

Bên cạnh đó, chúng tôi còn bắt gặp khoảnh khắc giao lưu của Trấn Thành bà GREY D phía sau hậu trường concert. Trấn Thành gửi lời chúc mừng sau concert đầu tiên, trong khi những người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng. Ngay sau đó, Trấn Thành ôm GREY D và cùng chụp ảnh selfie. Khoảnh khắc này diễn ra tại khu vực hậu trường sau khi chương trình kết thúc.

Trấn Thành cùng GREY D sau hậu trường

Không chỉ tại hậu trường, Trấn Thành còn đăng tải bài viết trên trang cá nhân sau khi xem concert. Trong bài đăng, anh mô tả Ánh Sáng Màn Đêm như một không gian âm nhạc mang tính cá nhân, nơi nghệ sĩ trình diễn các ca khúc do mình lựa chọn. Bài viết của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trấn Thành dành nhiều lời khen cho GREY D

Bên cạnh khoảnh khắc với Trấn Thành, concert còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và gương mặt trẻ như CONGB, WEAN, Nicky, WOKE UP, Orange, Hứa Kim Tuyền và Võ Điền Gia Huy.

Dàn sao xuất hiện tại concert GREY D

Sau khi concert đêm đầu tiên kết thúc phản ứng của khán giả trên khắp mạng xã hội bùng nổ. Nhiều nhận xét cho rằng concert “đáng tiền” nhờ phần hình ảnh, ánh sáng và chuyển cảnh chỉn chu. Công nghệ LED trong suốt cũng được nhắc đến nhiều, có khán giả đùa rằng từng hoang mang vài giây vì không thấy nghệ sĩ đâu, nhưng tổng thể vẫn khen sân khấu “xịn” và đã mắt.

Bên cạnh phần nhìn, giọng live của GREY D là điểm được bàn luận nhiều nhất. Khán giả nhận xét anh hát live “đã tai” hơn bản thu. Với nhiều người, điểm đáng giá của concert không nằm ở độ hoành tráng, mà ở cảm giác GREY D thật sự hát và kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Sau đêm diễn đầu tiên, GREY D sẽ tiếp tục có đêm diễn thứ hai vào ngày 4/7. Với những phản hồi tích cực sau đêm mở màn, đêm diễn tiếp theo được nhiều người hâm mộ chờ đợi.

