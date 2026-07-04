Wren Evans được ưu ái tại Tinh Hà Say Hi

Wren Evans nhận được sự quan tâm đặc biệt tại tập đầu tiên của Tinh Hà Say Hi.

Tối 4/7, Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng tập đầu tiên, mở màn bằng màn giới thiệu dàn cast và không khí chào sân của các “anh trai” trước khi bước vào thử thách đầu tiên. Ngay sau khi tập phát sóng, chương trình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, trong đó Wren Evans là một trong những cái tên được bàn tán nhiều nhất.

Wren Evans xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi

Xuất hiện ở phần cuối màn giới thiệu, Wren Evans được chương trình dành cho vị trí khá nổi bật. Nam ca sĩ là “anh trai” cuối cùng được gọi tên, bước ra trong sự chào đón nồng nhiệt của dàn cast. Không khí tại trường quay lập tức sôi động hơn khi Wren xuất hiện, phần nào cho thấy sức hút của anh trước khi chính thức bước vào cuộc chơi.

Trong màn giao lưu đầu tiên, MC Trấn Thành giới thiệu Wren Evans là nghệ sĩ có thể sử dụng 4 thứ tiếng. Ngay sau đó, nam ca sĩ gửi lời chào đến mọi người bằng tiếng Pháp, tạo nên khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đủ gây chú ý.

Wren Evans tự tin khi xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi

Khi được hỏi về tinh thần khi đến với Tinh Hà Say Hi, Wren cho biết anh muốn chinh phục khán giả. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không giấu sự tự tin khi nói rằng sâu bên trong, anh đến chương trình với mong muốn chiến thắng.

Sau phần chào sân, Tinh Hà Say Hi bước vào thử thách quay MV theme song Together We Shine theo hình thức one shot. Đây là thử thách yêu cầu các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, giữ đúng vị trí, biểu cảm và động tác trong một lần quay liên tục. Nếu có thành viên mắc lỗi, đội hình sẽ bị trừ điểm, khiến áp lực dành cho dàn cast tăng lên ngay từ tập đầu tiên.

Wren Evans mắc lỗi khi quay MV và được CONGB giúp đỡ

Wren Evans là một trong những người gặp khó ở giai đoạn đầu thử thách. Trong quá trình ghi hình, nam ca sĩ bị khớp và mắc lỗi liên tục, khiến phần quay chưa thể hoàn thành như mong muốn. Tuy nhiên, thay vì bị đẩy vào thế lúng túng quá lâu, Wren nhận được sự hỗ trợ từ CONGB. Sự trợ giúp này giúp anh bắt nhịp lại với đội hình và hoàn thành thử thách. Sau đó, Wren cũng trực tiếp gửi lời cảm ơn đến CONGB.

Line hát của Wren Evans trong ca khúc chủ đề

Điểm đáng chú ý của Wren Evans nằm ở MV theme song. Trong Together We Shine, Wren đảm nhận đoạn bridge của ca khúc và có phần thể hiện khá nổi bật. Giữa đội hình đông thành viên, anh vẫn là một trong những anh trai có nhiều line hát đáng chú ý. Chất giọng đặc trưng của Wren, cách nhả chữ và màu sắc ma mị quen thuộc giúp phần của anh dễ tách ra khỏi tổng thể, tạo cảm giác vừa lạ tai vừa cuốn.

Wren Evans có nhiều line hát trong bài themesong

Ngay sau khi theme song lên sóng, phần hát của Wren Evans nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Nhiều khán giả cho rằng đoạn bridge của anh là một trong những điểm “peak” nhất MV nhờ màu giọng có độ phiêu, ma mị và rất hợp tinh thần Tinh Hà Say Hi. Không chỉ vocal, visual của Wren Evans cũng được chia sẻ nhiều trên Threads. Không chỉ có line hát nổi bật, Wren Evans còn được bầu chọn trở thành đội trưởng của Live Stage 1.

Sự quan tâm dành cho Wren Evans ở tập 1 còn đến từ bối cảnh trước đó. Vào giữa tháng 5/2025, nam ca sĩ từng vướng ồn ào tình ái và lên tiếng xin lỗi sau khi sự việc gây bàn tán.

Wren Evans là nhân tố được quan tâm tại Tinh Hà Say Hi

Vì vậy, khi Wren Evans được công bố tham gia Tinh Hà Say Hi, sự xuất hiện của anh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ trước khi tập đầu tiên lên sóng. Một bộ phận khán giả tò mò nam ca sĩ sẽ thể hiện ra sao khi trở lại trong một chương trình truyền hình lớn. Trong khi đó, vẫn có những ý kiến khắt khe hơn vì ồn ào đời tư trước đây.

Chính bối cảnh này khiến mỗi khoảnh khắc của Wren Evans trong tập 1 đều dễ được chú ý. Wren Evans hiện là một trong những nhân tố được theo dõi sát nhất của Tinh Hà Say Hi.

Ảnh chụp màn hình/ FB