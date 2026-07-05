Nữ ca sĩ Việt đầu tiên tổ chức tour quảng bá album: 3 lần làm nên lịch sử ở Mỹ Đình, vị thế hơn 25 năm chưa lung lay

Nữ ca sĩ này là người đầu tiên có chuỗi quảng bá album hoành tráng khắp cả nước.

Mỹ Tâm là nghệ sĩ đầu tiên tổ chức tour quảng bá album tại Vpop

Mỹ Tâm được xem là một trong những nữ ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu của Vpop, người đã duy trì sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ hoạt động. Bên cạnh những thành tựu quen thuộc, cô còn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi tại Vpop tổ chức tour quảng bá album quy mô qua nhiều tỉnh thành, đưa hoạt động phát hành âm nhạc ra khỏi khuôn khổ truyền thống và tiếp cận trực tiếp khán giả ở nhiều khu vực khác nhau.

Năm 2004, Mỹ Tâm là nghệ sĩ tổ chức tour liveshow tại Việt Nam với show Ngày Ấy & Bây Giờ

Năm 2004, Mỹ Tâm tổ chức tour liveshow Ngày Ấy & Bây Giờ gắn với album phòng thu Vol.3 Yesterday & Now . Đêm diễn tại TP.HCM diễn ra vào ngày 25-03-2004 tại Sân vận động Quân khu 7, và sau đó được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là một trong những album thành công nổi bật của nhạc Việt đầu thập niên 2000, đồng thời giúp Mỹ Tâm bước vào nhóm ca sĩ trẻ có khả năng tổ chức những sân khấu quy mô lớn.

Đến năm 2008, cô có tour Sóng Đa Tần đi qua nhiều thành phố, gắn với giai đoạn quảng bá Vol.6 Trở Lại và Vol.7 To The Beat . Những cột mốc này cho thấy Mỹ Tâm là người tiên phong trong việc xem album không chỉ là sản phẩm để phát hành, mà còn là chất liệu để triển khai thành sân khấu quy mô lớn.

Tuy nhiên, đến Tâm 9 năm 2017, cách quảng bá album của Mỹ Tâm mới tạo ra một format đặc biệt hơn

Tuy nhiên, đến Tâm 9 năm 2017, cách quảng bá album của Mỹ Tâm mới tạo ra một format đặc biệt hơn. Tâm 9 là album phòng thu thứ 9 của Mỹ Tâm, phát hành ngày 3/12/2017. Sau 4 năm kể từ Vol.8, nữ ca sĩ trở lại với một album gồm nhiều ca khúc mới, có sự tham gia của các nhạc sĩ như Đức Trí, Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh...Thay vì chỉ tổ chức họp báo, gặp gỡ truyền thông hoặc showcase trong không gian kín, Mỹ Tâm triển khai một chuỗi sự kiện giới thiệu album tại 3 miền.

Chuỗi sự kiện không chỉ có phần biểu diễn, mà còn kết hợp hoạt động ký tặng đĩa

Đây là tiền lệ hiếm thấy của Vpop, nhất là trong giai đoạn thị trường đĩa vật lý đã không còn ở thời kỳ sôi động như trước. Chuỗi sự kiện không chỉ có phần biểu diễn, mà còn kết hợp hoạt động ký tặng đĩa, bán album trực tiếp và mini-concert miễn phí dành cho khán giả. Chặng đầu tiên diễn ra tại TP.HCM ngày 3/12/2017, cũng là ngày Tâm 9 chính thức phát hành. Buổi chiều, Mỹ Tâm tổ chức ký tặng album tại một trung tâm thương mại tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đến tối, cô biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong chương trình giới thiệu album. Hơn 10.000 khán giả có mặt tại khu vực trung tâm thành phố để theo dõi đêm nhạc. Cùng ngày, 5.000 CD được bán hết trong thời gian ngắn.

Cùng với đó là các buổi giới thiệu album tại ba địa điểm là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng

Một tuần sau, ngày 10/12/2017, Mỹ Tâm đưa showcase Tâm 9 ra Hà Nội. Địa điểm được chọn là khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện tiếp tục kết hợp phần giao lưu, ký tặng album và biểu diễn các ca khúc mới. Dù diễn ra trong thời tiết mùa đông, khu vực quanh sân khấu vẫn có hơn 10.000 khán giả theo dõi.

Chặng cuối diễn ra ngày 17/12/2017 tại công viên biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng. Đây là quê nhà của Mỹ Tâm, đồng thời là điểm dừng khép lại hành trình TP.HCM - Hà Nội - Đà Nẵng của showcase tour. Theo ghi nhận thời điểm đó, sự kiện vẫn có hàng nghìn khán giả tham gia dù thời tiết không thuận lợi. Với format này, hoạt động quảng bá album được triển khai như một chuỗi sự kiện ngoài trời, có lịch trình rõ ràng qua 3 miền.

Ca khúc Người Hãy Quên Em Đi là một trong những ca khúc nổi tiếng trong album Tâm 9

Về doanh số, album Tâm 9 bán được khoảng 12.000 CD chỉ sau 15 ngày phát hành.Tính đến đầu năm 2020, theo xác nhận từ MT Entertainment, hơn 50.000 bản album Tâm 9 đã được bán ra. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đã bước sâu vào kỷ nguyên nhạc số, khi album vật lý không còn là lựa chọn phổ biến của số đông khán giả.

Trong Tâm 9 , ca khúc Người Hãy Quên Em Đi cùng phần vũ đạo được gọi là “vũ điệu say rượu” cũng lan truyền khá mạnh trên mạng xã hội, giúp album tiếp tục được chú ý sau chuỗi showcase. Không chỉ có Người Hãy Quên Em Đi, Tâm 9 còn có nhiều ca khúc được yêu thích như Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em, Nếu Có Buông Tay, Chuyện Buồn, Muộn Màng Là Từ Lúc . Từ doanh số hơn 50.000 bản đến loạt bài hát phủ sóng, Tâm 9 trở thành một trong những cột mốc nổi bật của Mỹ Tâm trong thời nhạc số.

Ở thời điểm thị trường đĩa vật lý không mấy sôi động vào thời điểm đó, việc Mỹ Tâm tổ chức ký tặng trực tiếp và mini-concert miễn phí tại 3 miền được xem là một bước đi táo bạo

Sau Tâm 9, Vpop có thêm một số nghệ sĩ tổ chức concert hoặc tour gắn với album. Tuy vậy, ở thời điểm thị trường đĩa vật lý không mấy sôi động vào thời điểm đó, việc Mỹ Tâm đưa album ra không gian công cộng, kết hợp ký tặng trực tiếp và mini-concert miễn phí tại 3 miền được xem là một bước đi táo bạo cho thấy mức độ nổi tiếng của Mỹ Tâm trong làng giải trí Việt.

Sự nghiệp 25 năm đồ sộ

Sức hút thể hiện qua chuỗi sự kiện quảng bá Tâm 9 không phải hiện tượng nhất thời trong sự nghiệp Mỹ Tâm. Trước khi tạo tiền lệ với tour quảng bá album 3 miền, nữ ca sĩ đã có hơn một thập kỷ đứng trong nhóm giọng ca được nghe rộng rãi của Vpop. Từ đầu thập niên 2000, cô ghi dấu với loạt ca khúc quen thuộc như Hát Với Dòng Sông, Ước Gì, Cây Đàn Sinh Viên, Tình Lỡ Cách Xa, Họa Mi Tóc Nâu.

Mỹ Tâm giữ vững vị thế nghệ sĩ hàng đầu Vpop trong suốt thời gian qua

Không chỉ có hit, Mỹ Tâm còn xây dựng sự nghiệp bằng album và liveshow. Các sản phẩm như Mãi Yêu, Yesterday & Now, Hoàng Hôn Thức Giấc, Vút Bay, Trở Lại, Tâm và Tâm 9 lần lượt đánh dấu nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau. Mỹ Tâm cũng là số ít nghệ sĩ có loạt liveshow lớn khắp cả nước như Yesterday & Now, Sóng Đa Tần, Heartbeat và Tri Âm.

Mỹ Tâm cũng là số ít nghệ sĩ có loạt liveshow lớn khắp cả nước

Đặc biệt, liveshow Tri Âm tại TP.HCM và Hà Nội giai đoạn 2021-2022 là một trong những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp Mỹ Tâm. Đêm TP.HCM diễn ra ở sân vận động Phú Thọ, còn đêm Hà Nội tại sân vận động Mỹ Đình ghi nhận hơn 30.000 khán giả tham dự. Sau đó, cô phát hành phim tài liệu âm nhạc Người Giữ Thời Gian, ghi lại quá trình chuẩn bị và thực hiện liveshow này.

Đến cuối năm 2025, Mỹ Tâm tổ chức live concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, với khoảng 40.000 khán giả, kéo dài gần 4 tiếng cùng hơn 30 ca khúc. Đây là lần thứ ba Mỹ Tâm tổ chức liveshow tại đây. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi biểu diễn Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau hơn hai thập kỷ, Mỹ Tâm vẫn là cái tên tiêu biểu cho sự nghiêm túc và bền bỉ của Vpop

Hình ảnh Mỹ Tâm trong tà áo dài trắng, trẻ trung ở tuổi ngoài 40 được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Những dấu ấn này cho thấy sức bền hiếm có của một nghệ sĩ luôn giữ được vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Sau hơn hai thập kỷ, Mỹ Tâm vẫn là cái tên tiêu biểu cho sự nghiêm túc và bền bỉ của Vpop.

Ảnh: FBNV



