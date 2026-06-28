Nhan sắc thật của Mỹ Tâm ở tuổi 45

Thì ra đây là nhan sắc "không tuổi" của sao hạng S nổi tiếng nhất Vbiz.

Mới đây, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải bức ảnh selfie trong một chuyến đi chơi thư giãn. Không xuất hiện với váy áo lộng lẫy hay lớp trang điểm cầu kỳ quen thuộc trên sân khấu, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách đời thường giản dị với áo khoác thể thao tông xanh - trắng, đội mũ lưỡi trai màu be và ngồi nghỉ bên bãi cát. Góc chụp cận mặt càng làm nổi bật làn da mịn màng, đường nét thanh thoát cùng thần thái rạng rỡ của "hoạ mi tóc nâu".

Bức ảnh mới nhất của Mỹ Tâm cho thấy nhan sắc thật ở tuổi 45

Điều gây chú ý nhất trong bức ảnh là nhan sắc cận mặt của Mỹ Tâm. Dưới ánh sáng tự nhiên, Mỹ Tâm chỉ trang điểm nhẹ, làn da của nữ ca sĩ đều màu, căng mịn và ít khuyết điểm. Nụ cười nhẹ cùng ánh mắt tươi tắn tạo nên cảm giác trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Không ít khán giả nhận xét nếu chỉ nhìn qua hình ảnh này, rất khó tin Mỹ Tâm đã bước sang tuổi 45.

Từ nhiều năm nay, Mỹ Tâm luôn được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhan sắc “lão hóa ngược” của Vbiz. Khác với nhiều ngôi sao luôn xuất hiện trong trạng thái chỉn chu tuyệt đối, nữ ca sĩ không ngại đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị nhất lên mạng xã hội. Trong nhiều bức ảnh selfie cận mặt gần đây, Mỹ Tâm vẫn giữ được visual tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, ở những khoảnh khắc cười thật tươi, các vết chân chim nhẹ nơi đuôi mắt mới xuất hiện. Thay vì khiến diện mạo kém sắc, chi tiết này lại được nhiều người khen ngợi bởi sự tự nhiên, chân thật và phù hợp với độ tuổi.

Khi Mỹ Tâm cười thật tươi, các vết chân chim nhẹ nơi đuôi mắt mới xuất hiện

Mỹ Tâm không ít lần khoe mặt mộc

Mỹ Tâm không ăn vận cầu kỳ ở những khoảnh khắc đời thường

Thời gian gần đây, Mỹ Tâm liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi hoàn thành concert thứ hai tại Mỹ với lượng vé bán hết nhanh chóng. Không chỉ gây tiếng vang bằng âm nhạc, lịch trình của nữ ca sĩ tại Mỹ cũng được cộng đồng mạng quan tâm khi cô xuất hiện trên khán đài World Cup để cổ vũ thần tượng Lionel Messi. Những hình ảnh đời thường gần gũi, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn giúp công chúng thấy một Mỹ Tâm nhiều năng lượng và luôn giữ tinh thần tích cực.

Vóc dáng Mỹ Tâm ở tuổi 45

Lối sống hết mình tận hưởng niềm vui lành mạnh là một trong những bí quyết giúp nữ ca sĩ duy trì vẻ ngoài trẻ trung sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn sở hữu làn da mịn màng, gương mặt tươi sáng và thần thái đầy sức sống. Việc thường xuyên xuất hiện với lớp trang điểm tối giản, thậm chí gần như để mặt mộc, càng khiến công chúng chú ý hơn đến nhan sắc thật của cô. Nhiều khán giả thừa nhận bất ngờ trước diện mạo hiện tại của Mỹ Tâm, cho rằng nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung và là một trong những trường hợp “lão hóa ngược” hiếm có của showbiz Việt.

Ngoài nhan sắc, Mỹ Tâm cũng giữ gìn vóc dáng rất tốt. Body thon gọn mà không tạo cảm giác cố ép cân hay gầy gò của Mỹ Tâm luôn được khán giả ngưỡng mộ. Từ đời thường hay lên sân khấu, Mỹ Tâm đều phô diễn thế mạnh của mình một cách tự nhiên, hình ảnh đăng tải MXH không hậu kỳ hay xử lý quá đà.

Trong một cuộc phỏng vấn hậu Đại lễ 2/9 với chúng tôi, Mỹ Tâm từng hài hước chia sẻ rằng bí quyết giữ được nhan sắc trẻ trung của mình là nhờ “uống nước nhớ nguồn”

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Mỹ Tâm từ lâu cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya nếu không có lịch trình bắt buộc. Trong ăn uống, cô ưu tiên thực đơn cân bằng, hạn chế các món nhiều dầu mỡ và tăng cường rau xanh, trái cây. Mỹ Tâm cũng nhiều lần chia sẻ việc uống đủ nước và giữ tinh thần thoải mái đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cũng như vẻ ngoài tươi tắn.

Theo quan điểm của nữ ca sĩ, sự cân bằng trong cuộc sống và nguồn năng lượng tích cực có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo bên ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn hậu Đại lễ 2/9 với chúng tôi, Mỹ Tâm từng hài hước chia sẻ rằng bí quyết giữ được nhan sắc trẻ trung của mình là nhờ “uống nước nhớ nguồn”. Câu trả lời dí dỏm đúng với tính cách gần gũi vốn đã trở thành thương hiệu của giọng ca sinh năm 1981.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì được vị thế đặc biệt trong lòng công chúng

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì được vị thế đặc biệt trong lòng công chúng. Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, nữ ca sĩ còn ghi điểm nhờ hình ảnh tích cực, đời tư kín tiếng và phong cách sống giản dị. Bức ảnh selfie mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút của Mỹ Tâm không chỉ đến từ âm nhạc mà còn từ khí chất đời thường cùng vẻ đẹp tự nhiên hiếm có mà cô vẫn gìn giữ theo năm tháng.

Ảnh: FBNV