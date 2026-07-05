Dàn Anh Tài mùa 1 dẫn đầu điểm số, khán giả tranh cãi dữ dội

Màn trở lại của 5 gương mặt mùa đầu tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gây tranh cãi khi họ có điểm số áp đảo nhiều đối thủ dù phần trình diễn chưa tương xứng.

Tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại công diễn Hội ngộ với 28 tiết mục solo và nhóm của 34 Anh tài. Bên cạnh những sân khấu được đánh giá cao về chuyên môn, kết quả dành cho Biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê lại trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Nhóm Anh tài mùa 1 gây tranh cãi vì chất lượng tiết mục chưa như kỳ vọng.

Ngay từ khi công bố đội hình, Biệt đội tái xuất đã được xem là “át chủ bài” của mùa hai. Cả 5 nghệ sĩ đều là những gương mặt tạo dấu ấn ở mùa 2024, từng tham gia chuỗi concert sau chương trình và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Chính vì vậy, sự trở lại của họ vừa mang đến sức hút lớn, vừa đặt ra kỳ vọng rất cao từ khán giả

Sau khi chương trình lên sóng, phản ứng của khán giả nhanh chóng chia thành hai luồng. Nhiều ý kiến cho rằng các tiết mục của Biệt đội tái xuất chưa tốt như kỳ vọng. Không ít khán giả nhận xét phần âm nhạc thiếu cao trào, bản phối chưa đủ mới, trong khi dàn dựng và tạo hình lại bị đẩy lên quá nhiều, khiến tổng thể thiên về trình diễn hơn là chất lượng âm nhạc.

Một số ý kiến cũng cho rằng phần vũ đạo của nhóm chưa thật sự đồng đều, còn thiếu sự bùng nổ so với lợi thế kinh nghiệm sân khấu mà cả 5 thành viên đang sở hữu. Trong đó, tiết mục của Jun Phạm và Neko Lê là hai phần biểu diễn nhận nhiều bình luận trái chiều nhất trên các diễn đàn.

Điều khiến cuộc tranh luận bùng nổ dữ dội hơn cả là kết quả bình chọn sau công diễn. Biệt đội tái xuất đạt 1.660 điểm, xếp thứ hai trong tổng số 10 nhóm, chỉ kém đội dẫn đầu Anh tài nội lực đúng 20 điểm. Thành tích này đồng nghĩa nhóm vượt qua nhiều đội hình được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt như Anh tài lắm chiêu, Anh chàng nhà bên hay Anh tài tình.

Đặc biệt, nhóm Anh tài tình gồm Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú và 14 Casper mang đến màu sắc ballad, được nhiều khán giả đánh giá cao về cảm xúc nhưng chỉ giành 1.340 điểm, xếp thứ 9 chung cuộc. Chênh lệch này càng khiến bảng điểm trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Không chỉ bảng điểm nhóm, bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi khi BB Trần dẫn đầu với 490 điểm, Jun Phạm đứng thứ hai, Duy Khánh đứng thứ ba và Thanh Duy xếp thứ năm. Như vậy, có tới 4/5 thành viên Biệt đội tái xuất góp mặt trong Top 5 cá nhân sau công diễn.

Điểm số của nhiều anh tài mùa 2 thấp hơn dàn anh tài mùa 1 dù chất lượng cao.

Nhiều khán giả cho rằng kết quả này phản ánh sức hút sẵn có của dàn Anh tài mùa đầu hơn là chất lượng riêng của màn trình diễn. Sau một mùa thành công vào năm 2024, BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ lớn thông qua chương trình, concert và các hoạt động hậu show.

Trong khi đó, phần lớn nghệ sĩ mới chỉ có hai tập phát sóng để giới thiệu bản thân, dẫn đến khoảng cách đáng kể về lượng người ủng hộ.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ Biệt đội tái xuất. Theo họ, việc nhóm sở hữu lượng fan đông đảo là thành quả từ mùa giải trước chứ không phải lợi thế thiếu công bằng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm biểu diễn, khả năng làm chủ sân khấu và tạo không khí cũng là yếu tố giúp 5 nghệ sĩ ghi điểm với khán giả tại trường quay.

Đây không phải lần đầu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vấp phải tranh luận về kết quả. Ngay từ tập mở màn, chương trình đã tạo nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến luật chơi, thời lượng phát sóng và cách tính điểm.

Sau tập 2, những tranh cãi tiếp tục nóng lên khi bảng xếp hạng giữa chất lượng tiết mục và kết quả bình chọn bị cho là có độ vênh khá lớn.