Taylor Swift nhận tin buồn ngay trong ngày trọng đại

Sự việc này trở thành nốt trầm buồn trong ngày cưới của Taylor Swift.

Page Six đưa tin giáo viên cũ của Taylor Swift qua đời ngay đúng ngày cưới của cô. Được biết, ông Kirk Schwabe là người dạy môn luật hình sự cho Swift tại trường trung học Hendersonville ở Nashville và từng có thời gian làm vệ sĩ cho cô. Ông qua đời vì căn bệnh ung thư thận di căn, hưởng thọ 69 tuổi.

Cn gái của ông Kirk Schwabe - Sarah Gordon - tiết lộ rằng cha cô đã được chuyển đến trung tâm chăm sóc cuối đời sau khi sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. “Trong vài tuần qua, sức khỏe của ông ấy đã suy giảm nhanh chóng và hiện ông ấy đã được chuyển đến trung tâm chăm sóc cuối đời. Nếu bạn biết bố tôi, bạn sẽ biết ông ấy đã dốc hết tâm huyết vào mọi việc mình làm. Ông ấy luôn yêu thích nghề dạy học. Ông ấy yêu quý học sinh của mình” - Sarah Gordon viết trên Facebook.

Thầy giáo kiêm vệ sĩ của Taylor Swift qua đời vào đúng ngày cưới của cô. Ảnh: Page Six

Trước khi trở thành giáo viên tư pháp hình sự, ông Kirk Schwabe từng là một sĩ quan cảnh sát ở Chicago, Mỹ. Ông đã dạy Taylor Swift từ năm 2004 đến năm 2006, khi nữ ca sĩ đang ở độ tuổi thiếu niên. Khi Taylor Swift phát hành album đầu tay năm 2006, ông rất vui mừng, đến chúc mừng học trò và chụp ảnh kỷ niệm cùng cô.

Nhiều năm sau, ông Kirk Schwabe vẫn dõi theo hành trình sự nghiệp cũng như cuộc sống của cô học trò cũ. Trước khi qua đời, ông từng trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph, nói rằng ông tin Taylor Swift đã tìm được nửa kia phù hợp khi kết hôn với Travis Kelce: “Tôi tin tưởng vào sự phán đoán của Taylor. Em ấy biết điều gì là tốt nhất”.

Kirk Schwabe nhớ lại ông đã luôn tin tưởng Taylor Swift sẽ trở thành siêu sao toàn cầu: “Tôi đã nói với Taylor rằng em là một siêu sao. Đây không còn là trò chơi nữa. Em chính là tất cả. Mọi thứ sẽ ngày càng thăng tiến, và không có giới hạn nào cho em cả".

Ông Kirl Schwabe luôn tin tưởng việc Taylor Swift trở thành siêu sao...

... cũng như việc cô chọn kết hôn với Travis Kelce. Ảnh: Page Six

Trong thời gian làm vệ sĩ cho Taylor Swift, ông Kirk Schwabe thừa nhận ông đã chứng kiến sự nổi tiếng của nữ ca sĩ trong trạng thái hoảng loạn: “Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi có khoảng bốn hoặc năm trăm người ở đây, và tôi có thêm một số bảo vệ, nhưng tôi không biết nhiều về những người được thuê, tôi không biết trình độ của họ như thế nào".

Sau một thời gian, ông Kirk Schwabe đã nghỉ làm vệ sĩ cho Taylor Swift về quá mệt mỏi, nhưng vẫn giữ tình cảm quý mến dành cho nữ ca sĩ. Vợ ông nói: “Kirk đối xử với Taylor như với các con gái của mình". Khi Taylor Swift tham gia phim Valentine's Day vào năm 2010, vai giáo viên của cô có tên là Schwabe, đây là cách nữ ca sĩ tri ân người thầy đáng kính. Chính vì vậy, việc thầy giáo qua đời là một nốt trầm buồn trong ngày cưới của Taylor Swift.