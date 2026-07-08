Tin đồn liên quan Hoa hậu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Từng vướng tin hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, người đẹp sinh năm 1996 không chỉ ghi dấu ở các cuộc thi nhan sắc mà còn trở thành gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thời trang, truyền hình thực tế.

Năm 2024, Kỳ Duyên tiếp tục gây tiếng vang khi đăng quang Miss Universe Vietnam. Chiến thắng này đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng sau 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các hoạt động thời trang, giải trí và đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Kỳ Duyên cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý. Năm 2018, cô từng vướng nghi vấn hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái sau khi cả hai xuất hiện cùng nhau trong một số hình ảnh và thường xuyên tương tác. Tin đồn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trước những đồn đoán, Kỳ Duyên đã lên tiếng phủ nhận. Người đẹp khẳng định cả hai chỉ có mối quan hệ bạn bè và không có chuyện tình cảm như những gì cư dân mạng suy diễn.

Kỳ Duyên từng vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái vào năm 2018 nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Tổng hợp

Dính nghi vấn yêu đương với Hoa hậu gen Z

Từ giữa năm 2024, Kỳ Duyên lại tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán bởi mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Cả hai nhiều lần đồng hành trong các chuyến du lịch, sự kiện, những buổi tụ họp bạn bè và không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân thiết. Trên mạng xã hội, Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng thường xuyên tương tác, đăng ảnh cùng nhau khiến cộng đồng mạng liên tục "đẩy thuyền".

Đặc biệt, trong dịp đón năm mới 2026, cả hai còn chia sẻ hình ảnh mừng giao thừa bên nhau, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ trên mức bạn bè. Mới đây, Thiên Ân tiếp tục khiến dân mạng xôn xao khi gọi đàn chị là "my boo" (cách gọi thân mật, có thể hiểu là "người thương" hoặc "cục cưng").

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhiều lần đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng cho rằng cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Ảnh: FBNV

Cuộc sống sang chảnh với xe sang, hàng hiệu

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên sở hữu cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang trọng với loạt túi xách, đồng hồ và phụ kiện hàng hiệu đến từ các thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện cùng những mẫu xe sang có giá trị lớn.

Tháng 4/2026, Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ khoảnh khắc nhận bàn giao chiếc Porsche Taycan màu Frozenberry Metallic nổi bật. Người đẹp cho biết cô đã chờ khoảng 3 tháng để nhận chiếc xe yêu thích và hào hứng giới thiệu đây là mẫu xe điện có thể di chuyển khoảng 600 km sau mỗi lần sạc. Theo giá niêm yết tại Việt Nam, Porsche Taycan có giá khởi điểm từ khoảng 4,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa.

Không chỉ đầu tư cho phong cách sống, người đẹp còn chăm chỉ tập luyện thể thao, xây dựng hình ảnh khỏe khoắn và gợi cảm. Nhờ vậy, cô liên tục góp mặt trong các show diễn thời trang lớn, đồng thời là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn.

Kỳ Duyên sở hữu cuộc sống sang chảnh với xe sang, hàng hiệu. Ảnh: FBNV