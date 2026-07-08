"Tóm dính" Lim Ji Yeon cùng trai đẹp du lịch Phú Quốc mà không có Lee Do Hyun bên cạnh

Màn xuất hiện của Lim Ji Yeon cùng 1 trai đẹp nức tiếng ở Phú Quốc mới đây đã khiến dân mạng dậy sóng.

Sáng 8/7, tờ Money Today đưa tin, Lim Ji Yeon - Heo Nam Joon mới đây đã được bắt gặp tới Phú Quốc du lịch, nghỉ dưỡng cùng đoàn làm phim My Royal Nemesis (Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi). Được biết, 2 diễn viên cùng ekip tới Việt Nam nghỉ mát để ăn mừng thành công vang dội của bộ phim nói trên. 1 số diễn viên, trong đó có Jang Seung Jo, đã không thể tham gia chuyến nghỉ dưỡng do vướng lịch trình cá nhân.

Trong màn lộ diện mới đây, Lim Ji Yeon - Heo Nam Joon diện trang phục thoải mái, đội mũ và đeo khẩu trang. Ngay tại sân bay, người hâm mộ đã tặng 2 ngôi sao xứ Hàn nón lá và nhiều món quà ý nghĩa khác.

Lim Ji Yeon - Heo Nam Joon vừa có mặt tại sân bay ở Phú Quốc và bắt đầu hành trình du lịch trên mảnh đất xinh đẹp hình chữ S. Ảnh: X

Ngay tại sân bay, 2 ngôi sao đình đám xứ Hàn đã nhận được nón lá từ fan Việt. Ảnh: X

Clip ghi lại khoảnh khắc Lim Ji Yeon - Heo Nam Joon xuất hiện trong cùng khung hình ở sân bay Việt Nam đã được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nguồn: X

Heo Nam Joon trò chuyện cùng Lim Ji Yeon ở sân bay mới đây. Ảnh: X

Heo Nam Joon - Lim Ji Yeon liên tục chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội trong thời gian qua nhờ thành công của tác phẩm Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Ảnh: Naver

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua các vở kịch sân khấu và phim ngắn trước khi tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng. Những năm đầu sự nghiệp, cô nổi tiếng với danh xưng nữ hoàng cảnh nóng bởi những cảnh phim táo bạo trong loạt phim như Vương Triều Dục Vọng, Ám Ảnh Ngoại Tình,... Những năm gần đây, sau bom tấn The Glory đóng cùng Song Hye Kyo, tên tuổi Lim Ji Yeon lên như diều gặp gió. Gần đây nhất, tác phẩm Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi tiếp tục giúp cô củng cố vững chắc vị trí của mình ở làng giải trí Kbiz cạnh tranh khốc liệt.

Về mặt tình duyên, nữ minh tinh họ Lim hiện đang hẹn hò hạnh phúc với tài tử hạng A Lee Do Hyun. Còn nhớ Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4/2023, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm hàng đầu. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã công khai nói lời cảm ơn anh khi đứng trên sân khấu nhận giải tại Baeksang 2023. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1990 còn gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai kém 5 tuổi khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp diễn xuất.

Dispatch tung ảnh Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò hồi tháng 4/2023. Được biết, mỹ nam họ Lee kém bạn gái 5 tuổi. Ảnh: Dispatch

Trong khi đó, Heo Nam Joon sinh năm 1993, ban đầu từng mơ ước hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Suốt những năm tháng cấp 3, anh chuẩn bị thi đại học với mục tiêu theo học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng. Nhưng sau đó, Heo Nam Joon nhận ra âm nhạc không phải lựa chọn phù hợp với mình và chuyển hướng sang diễn xuất.

Heo Nam Joon quyết định theo học Khoa diễn xuất ở Đại học Sungkyunkwan. Sau khi ra trường, anh chính thức ra mắt với tư cách diễn viên hồi năm 2019.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, anh chủ yếu đóng vai phụ ở các phim như Missing: The Other Side, Snowdrop, Sweet Home,... Bước ngoặt xảy ra vào năm 2024 sau khi nam nghệ sĩ có màn thể hiện ấn tượng ở bộ phim gây sốt toàn cầu When The Phone Rings. Nhờ vai diễn này, Heo Nam Joon đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Và tới năm nay, anh chính thức vụt nổi tiếng, gây bão trên diện rộng nhờ thành công vang dội của Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi.

Heo Nam Joon bật lên trở thành hiện tượng truyền hình trong năm nay. Ảnh: Nate

Nguồn: Money Today, X