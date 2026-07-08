1 vũ công dám cả gan qua mặt, chiếm spotlight của Taylor Swift trong đám cưới triệu đô?

Trang cá nhân của vũ công này đã trở thành "bãi chiến trường" tranh cãi.

Trang phục dự đám cưới của vũ công phụ họa cho Taylor Swift đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, nữ vũ công Tori Evans đã đăng video ghi lại cảnh cô cùng chồng TJ Shaw chuẩn bị đi dự đám cưới của Taylor Swift.

Tori Evans sử dụng câu hát "Vậy có thể sẽ là mãi mãi" của Taylor Swift, tuy nhiên, fan đã bị sốc khi nữ vũ công diện 1 chiếc váy trắng dài phồng, cùng chi tiết khăn quàng trên cổ. Fan Taylor Swift chỉ ra rằng việc mặc váy trắng dài phồng ở đám cưới là hành động thiếu tế nhị, cố tình chiếm spotlight của cô dâu. Vì thế, nữ vũ công đã phải nhận về hàng tràng "gạch đá".

Nữ vũ công diện chiếc váy dễ gây hiểu lầm ở đám cưới Taylor Swift. Ảnh: Page Six

Trong phần bình luận, TJ Shaw đã căng và lên tiếng bảo vệ vợ: "Chiếc váy có màu hồng sâm panh, dành cho những ai không hiểu về ánh sáng". Tuy nhiên, nhiều fan vẫn khẳng định chiếc váy này quá trắng và không phù hợp cho việc dự đám cưới. Việc cô dâu là người duy nhất mặc váy trắng được cho là "quy ước xã hội" không được phá bỏ.

Tori Evans là nữ vũ công đồng hành cùng Taylor Swift trong tour diễn tỷ đô The Eras Tour . Hiện tại, bài đăng khoe chiếc váy đi đám cưới của nữ vũ công vẫn đang là "bãi chiến trường" tranh cãi giữa các fan.

TJ Shaw bênh vực vợ, cho biết chiếc váy có màu hồng sâm panh. Ảnh: Page Six

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD, mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz.

Đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Cặp đôi chi mạnh tay cho đám cưới, mời đến 1000 khách. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Ảnh: DailyMail

Ảnh: DailyMail

Những hình ảnh hiếm hoi từ trong đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: DailyMail

Nguồn: Page Six