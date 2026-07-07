Drama sốc trong đám cưới Taylor Swift: Cô dâu chú rể từ mặt quyết không mời bạn thân, khiến đối phương hoảng loạn, nhịp tim 142 lần/phút

Công chúng hiện đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của vợ chồng Taylor Swift - Travis Kelce giữa tâm bão vụ việc.

Lễ cưới kéo dài 10 tiếng của Taylor Swift - Travis Kelce đã chính thức khép lại cách đây 3 ngày nhưng những dư âm từ sự kiện tới nay vẫn còn nóng hôi hổi trên các diễn đàn. Bên cạnh những lời tung hô, hôn lễ của cặp đôi đình đám vừa bất ngờ dính drama sốc. Theo đó, nam cầu thủ bóng bầu dục Will Compton - bạn thân của chú rể vừa lên tiếng trong bức xúc vì không được mời tới đám cưới thế kỷ mới đây.

Theo lời Will Compton, ban đầu anh vốn chẳng suy nghĩ nhiều về việc mình không nhận được thiệp mời cưới từ Taylor Swift - Travis Kelce. Thế nhưng, cho tới khi nhìn thấy loạt ảnh về dàn khách mời trong hôn lễ và nhận ra rằng những người thân quen của cô dâu chú rể đều có mặt ở đó, Will Compton mới cảm thấy bàng hoàng, sốc nặng.

Will Compton cho biết thêm, nhịp tim của anh đã tăng lên tới 142 lần/phút suốt 44 phút trong 1 cuộc trò chuyện với người quen về dàn khách mời tham dự đám cưới Taylor Swift - Travis Kelce. Được biết, Will Compton đang ở Ý vào thời điểm Taylor Swift cử hành hôn lễ với nam cầu thủ cao 1m96.

Will Compton còn nhắn nhủ thêm rằng, anh dự định sẽ nói chuyện trực tiếp với Travis Kelce liên quan tới việc bản thân không được mời tới hôn lễ vừa mới kết thúc cách đây ít ngày.

Will Compton bàng hoàng sửng sốt vì mình không được mời tới đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce. Ảnh: Pagesix

Trước đó, mối quan hệ giữa Travis Kelce - Will Compton vẫn hết sức tốt đẹp, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào. Will Compton đã rất tích cực tham gia trại hè thường niên Tight End University do Travis Kelce, ngôi sao bóng bầu dục George Kittle và bình luận viên thể thao Greg Olsen đồng sáng lập. Ngoài ra, Travis Kelce cũng nhiều lần xuất hiện trên podcast Bussin’ With the Boys do Will Compton làm chủ xị. Chính vì lẽ đó, thông tin Will Compton không nhận được lời mời tới đám cưới Taylor Swift - Travis Kelce đã khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn đặt ra nghi vấn cô dâu chú rể đã cạch mặt Will Compton ở thời điểm hiện tại.

Taylor Swift - Travis Kelce được cho là đã từ mặt Will Compton. Ảnh: People

Được biết, đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce vào cuối tuần qua quy tụ toàn những gương mặt đình đám như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jack Antonoff, Kelsea Ballerini cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên và nhân vật có sức ảnh hưởng tại Mỹ. Công tác bảo mật được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ khách mời đều không ai dám tự ý đăng ảnh cô dâu - chú rể hay bên trong sự kiện lên mạng xã hội do đã ký ký thỏa thuận bảo mật (NDA) với Taylor Swift.

Theo lời kể của 1 số khách mời, cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, dưới bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá. Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift - Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò “Man of Honor” (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí “Best Man” (người đàn ông thân thiết với chú rể). Danh hài Adam Sandler được mời làm người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi.

Tờ Daily Mail cho biết khu vực diễn ra nghi thức trao lời thề nguyện của Taylor Swift và Travis Kelce gây choáng váng về độ hoành tráng và công phu. Thay vì sân khấu truyền thống, lễ đường nơi Taylor Swift và Travis Kelce trao lời thề nguyện được thiết kế như 1 khu vườn thần tiên với những hàng cây xanh, tấm rèm màu ngọc lục bảo cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích. Sau khi nghi lễ kết thúc, 1.000 khách mời không đi theo lối thông thường mà được dẫn qua hệ thống “cánh cửa bí mật” phía sau lễ đường để bước vào khu vực tiệc cưới. 1 vị khách tiết lộ với truyền thông rằng mọi người đã cùng nhau tiến vào căn phòng lễ hội phía sau những cánh cửa ma thuật để tiếp tục buổi tiệc kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc.

Hình ảnh được cho là cô dâu Taylor Swift trong hôn lễ của mình. Ảnh: X

Hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce là sự kiện thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng toàn cầu trong những ngày gần đây. Ảnh: X

Nguồn: Pagesix