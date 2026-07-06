Bạn trai cũ quyết "hơn thua tới cùng" với Taylor Swift?

Xét về độ hoành tráng, có thể nói rằng đám cưới này "hơn thua đủ" với siêu đám cưới của Taylor Swift.

Đám cưới Taylor Swift - Travis Kelce có quy mô khổng lồ. Cặp đôi chi hàng chục triệu USD, thuê cả khu Madison Square Garden, mời đến 1000 khách toàn sao hạng A để cưới theo cách sang chảnh nhất có thể. Thậm chí truyền thông còn cho rằng sự kiện này lớn hơn cả Met Gala.

Tuy nhiên, 1 bạn trai cũ của Taylor Swift chẳng hề chịu thua kém cô. Page Six đưa tin Conor Kennedy sẽ kết hôn với ngôi sao nhạc pop người Brazil Giulia Marinho trước bức tượng Chúa Cứu Thế cao gần 30 mét sừng sững tại thành phố Rio de Janeiro. Đây là 1 trong những biểu tượng nổi tiếng nhất Brazil, được coi là kỳ quan thế giới.

Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift thuê cả kỳ quan thế giới để tổ chức đám cưới. Ảnh: Page Six

Giulia Marinho từng chia sẻ cô nói với Conor Kennedy rằng: "Em yêu anh, nhưng em sẽ không kết hôn ở Massachusetts đâu". Cô nghĩ Brazil là một trong những nơi tuyệt vời nhất để tổ chức đám cưới, nơi họ biết cách tiệc tùng, tổ chức đám cưới dài bất tận đến hơn 10h tối: “Tôi đến từ thành phố đẹp nhất thế giới, và đây là cơ hội duy nhất để tôi thực sự đưa cả gia đình và bạn bè đến Brazil, để cho họ thấy những điều tuyệt vời nhất của Brazil”.

Trước đó Giulia Marinho và Conor Kennedy đã tổ chức một lễ cưới dân sự nhỏ ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng Ba. Đến tháng Mười năm nay, cặp đôi sẽ có đám cưới kéo dài 3 ngày ở quê nhà cô dâu, với bữa tiệc chúc phúc xa hoa tại bức tượng Chúa Cứu Thế trên núi Corcovado, nơi cao 700 mét so với mực nước biển và có tầm nhìn ngoạn mục ra thành phố Rio de Janeiro.

Lễ cưới theo nghi thức Công giáo La Mã sẽ diễn ra tại nhà thờ Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé ở Rio, một công trình kiến trúc Rococo nổi tiếng ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro được xây dựng vào thế kỷ 16. Một bữa tiệc tối khác dự kiến sẽ được tổ chức tại một biệt thự trong khu phố Vườn Bách thảo của thành phố. Được biết có hơn 150 thành viên gia đình Kennedy cùng bạn bè bên nhà trai dự kiến sẽ đến Brazil dự đám cưới. Xét về độ hoành tráng, có thể nói rằng đám cưới này "hơn thua đủ" với siêu đám cưới của Taylor Swift.

Đám cưới của cặp đôi kéo dài suốt 3 ngày ở những địa điểm nổi tiếng nhất thành phố Rio de Janeiro. Ảnh: Page Six

Xét về độ hoành tráng, có thể nói rằng đám cưới này "hơn thua đủ" với siêu đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: Page Six

Conor Kennedy sinh năm 1994, là thành viên gia tộc chính trị lừng danh nước Mỹ Kennedy. Anh là cháu nội của cố Thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy - anh trai của cố Tổng thống John F. Kennedy. Conor Kennedy từng hẹn hò với Taylor Swift trong vài tháng vào năm 2012, khi anh 18 tuổi và cô 22 tuổi. Nữ ca sĩ thậm chí từng mua 1 biệt thự 7 phòng ngủ với giá 4,8 triệu USD (126 tỷ đồng) gần khu nhà của gia đình Kennedy ở Hyannis Port, để gần gũi hơn với bạn trai. Nhưng sau khi chia tay, cô đã bán bất động sản này và thu lãi 1 triệu USD (26 tỷ đồng).

Hiện tại, Conor Kennedy được biết đến nhiều nhất với vai trò là một nhà hoạt động môi trường và luật sư ở California, Mỹ. Anh và Giulia Marinho đã hẹn hò từ năm 2022. Giulia Marinho sinh năm 1999, kém Conor Kennedy 5 tuổi và là ca sĩ nổi tiếng của Brazil.

Conor Kennedy - Taylor Swift từng có thời gian hẹn hò ngắn ngủi thời trẻ dại. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six