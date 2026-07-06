Nam NSƯT chia sẻ nguyên nhân nghệ sĩ Bạch Vân qua đời, mong NSND Tạ Minh Tâm vượt qua nỗi đau

"Có những cuộc chia ly, dù lòng đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, vẫn thấy nghẹn lòng và không thể nào bình thản được", nam NSƯT chia sẻ.

NSND Tạ Minh Tâm và vợ cố nghệ sĩ Bạch Vân.

NSƯT Phạm Thế Vĩ vừa đăng tải bài viết xúc động trên trang cá nhân sau khi nghệ sĩ Bạch Vân - vợ của NSND Tạ Minh Tâm - qua đời.

Trong chia sẻ, nam nghệ sĩ cho biết nghệ sĩ Bạch Vân đã "vĩnh viễn rời xa cõi tạm sau những tháng ngày bền bỉ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo". Đây cũng là lần đầu nguyên nhân sự ra đi của bà được một người đồng nghiệp thân thiết nhắc đến.

Mở đầu bài viết, NSƯT Phạm Thế Vĩ bày tỏ: "Có những cuộc chia ly, dù lòng đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, vẫn thấy nghẹn lòng và không thể nào bình thản được".

Theo nam nghệ sĩ, hơn 30 năm trước, anh có cơ duyên trở thành học trò của NSND Tạ Minh Tâm. Trong suốt quá trình học tập và làm nghề, anh không chỉ nhận được sự chỉ dạy tận tình của người thầy mà còn luôn được nghệ sĩ Bạch Vân quan tâm, động viên.

NSƯT Phạm Thế Vĩ

Trong ký ức của NSƯT Phạm Thế Vĩ, nghệ sĩ Bạch Vân là người "lúc nào cũng xinh đẹp, hiền hậu, nhẹ nhàng". Anh xúc động khi nhớ lại những lần đến thăm nhà thầy cô cùng vô số kỷ niệm gắn bó suốt hơn ba thập kỷ.

"Tôi vẫn luôn nghĩ, phía sau sự tận tụy của thầy với nghề và với bao thế hệ học trò là sự sẻ chia, hy sinh thầm lặng của cô. Chính sự đồng hành ấy đã góp phần để thầy yên lòng cống hiến cho nghệ thuật suốt bao năm qua", NSƯT Phạm Thế Vĩ chia sẻ.

Khép lại bài viết, nam nghệ sĩ gửi lời tiễn biệt nghệ sĩ Bạch Vân, đồng thời thành kính phân ưu cùng NSND Tạ Minh Tâm và gia đình. Anh cũng bày tỏ mong người thầy của mình giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua nỗi đau và mất mát quá lớn.

Chia sẻ của NSƯT Phạm Thế Vĩ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo đồng nghiệp, học trò và khán giả. Nhiều người cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới NSND Tạ Minh Tâm cùng gia quyến trước sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Vân.