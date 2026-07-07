Hình ảnh mới nhất của nam NSND sau 16 tháng xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Những hình ảnh mới nhất cho thấy, nam NSND trông khỏe khoắn, tăng cân hơn trước.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đã chia sẻ trên fanpage Gia đình Công Lý loạt ảnh mới nhất của chồng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Kèm theo những bức ảnh, cô hài hước viết: "Ảnh chụp trộm chồng rất có tâm từ vợ".

Hình ảnh Công Lý bị vợ chụp trộm tuy nhiên thông qua những bức ảnh này có thể thấy, sức khỏe Công Lý ngày càng tốt lên.

Trong loạt ảnh, NSND Công Lý diện áo polo trắng kết hợp quần nâu với phong cách giản dị khi đứng trong thang máy. Nam nghệ sĩ để tóc cắt ngắn, gương mặt có phần đầy đặn hơn trước. Đáng chú ý, anh đứng khá vững, dáng người thẳng và thần sắc bình tĩnh.

Ở một số khoảnh khắc, Công Lý nhìn thẳng vào ống kính, trong khi những bức ảnh khác ghi lại lúc anh khẽ nhắm mắt hoặc chỉnh lại cổ áo. Dù được vợ gọi vui là những bức ảnh "chụp trộm", nhiều người vẫn nhận xét nam NSND trông khỏe khoắn và có nhiều thay đổi tích cực sau thời gian dài điều trị, phục hồi sức khỏe.

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc NSND Công Lý tiếp tục hồi phục, sớm trở lại với nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Ngọc Hà vì luôn đồng hành, tận tình chăm sóc chồng trong suốt những năm qua.

Một số bình luận thu hút sự chú ý như: "Cô vợ này hy sinh quá lớn!" ; "Cô vợ trẻ của Công Lý quá tốt! Chúc Công Lý nhanh khỏe!" ; "Một người vợ có tấm lòng nhân hậu, hết lòng chăm sóc chồng chu đáo. Chúc gia đình luôn mạnh khỏe, bình an" ; "Hạnh phúc giản đơn" ...

NSND Công Lý sinh năm 1973, là một trong những nghệ sĩ được yêu mến của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn hài, chính kịch, đặc biệt là vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân . Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ và phải tạm dừng phần lớn hoạt động nghệ thuật để điều trị, phục hồi chức năng. Trong suốt thời gian đó, Ngọc Hà luôn là người đồng hành, chăm sóc và động viên chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà

Đến tháng 3/2025, NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi xin thôi giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Chia sẻ về quyết định này, nam nghệ sĩ cho biết anh muốn tập trung chăm sóc sức khỏe và không muốn ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.

Những hình ảnh mới được vợ chia sẻ cho thấy sức khỏe của NSND Công Lý đang có nhiều chuyển biến tích cực. Dù chưa thể hoạt động nghệ thuật với cường độ như trước, sự thay đổi về ngoại hình và thể trạng của nam NSND khiến nhiều khán giả vui mừng, đồng thời hy vọng anh sẽ sớm trở lại với những dự án phù hợp trong thời gian tới.