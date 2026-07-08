Nữ ca sĩ hát bản hit quốc dân vừa qua đời đột ngột ở tuổi 37, để lại con gái 6 tuổi

Cái chết đột ngột của nữ ca sĩ đình đám này đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng cả nước.

Tối 7/7, tờ People đưa tin, nữ ca sĩ đình đám người Anh Lauren Bennett (nhóm nhạc G.R.L.) vừa đột ngột qua đời. Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 37, để lại cô con gái bé bỏng mới tròn 6 tuổi. Sự ra đi của nữ ngôi sao đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả yêu nhạc. Tính đến thời điểm hiện tại, phía gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Trên Instagram, đại diện của nhóm nhạc G.R.L. vừa đăng cáo phó thông báo về cái chết của Lauren Bennett: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của thành viên Lauren Bennett yêu dấu. Trái tim chúng tôi đã tan vỡ, cô ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng tôi đến mức không thể diễn tả hết được bằng lời. Chúng tôi sẽ mãi trân trọng những kỷ niệm tuyệt vời mà Lauren đã mang lại. Tâm hồn đẹp đẽ của cô ấy đã chạm đến trái tim của biết bao người, Lauren sẽ luôn được mọi người yêu thương và nhớ đến mãi. Hãy yên nghỉ nhé, Lauren Bennett ngọt ngào và đáng mến. Bạn sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi”.

Lauren Bennett vừa đột ngột qua đời ở tuổi 37, để lại cô con gái bé bỏng mới 6 tuổi. Ảnh: IGNV

Thông tin Lauren Bennett đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng yêu nhạc khắp thế giới. Nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng khi hay tin, đồng thời có những động thái tưởng niệm dành cho cố ca sĩ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ choáng váng trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ tài năng. Nhiều khán giả hiện đang gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Netizen không khỏi đau xót trước cái chết của nữ ca sĩ sinh năm 1989: “Tôi vẫn không thể tin được rằng bạn thực sự đã ra đi mãi mãi”, “Tôi hoàn toàn tan nát cõi lòng khi hay tin. Cô ấy mới 37 tuổi và vẫn còn trẻ. Năng lượng, giọng hát và tâm hồn cao đẹp của Lauren sẽ không bao giờ bị công chúng lãng quên”, “Tôi hoàn toàn suy sụp. Yên nghỉ nhé, Lauren Bennett”,...

Sự ra đi đột ngột của Lauren đã để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Ảnh: IGNV

Trước khi qua đời, Lauren Bennett vẫn thể hiện tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc. Trong bài đăng cuối cùng trước khi rời xa nhân thế, cô say sưa trình bày bản hit của Nancy Sinatra cùng với các thành viên khác trong nhóm.

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Paradiso Girls. Họ phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên Patron Tequila trong năm 2009 trước khi chính thức tan rã không lâu sau đó. Sau khi Paradiso Girls tan rã, Lauren quyết định theo đuổi sự nghiệp solo và gây tiếng vang lớn khi góp giọng trong bản hit quốc dân Party Rock Anthem cùng bộ đôi LMFAO phát hành hồi năm 2011. Ca khúc này từng “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc khi nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 6 tuần liên tiếp và thậm chí còn được Billboard đưa vào danh sách các bản hit thành công nhất mọi thời đại. Chưa dừng lại ở đó, cô cũng từng hợp tác với will.i.am trong bản remix ca khúc I Got It from My Mama.

Thời gian sau đó, Lauren gia nhập nhóm nhạc G.R.L. và cùng nhóm phát hành EP đầu tay vào năm 2014. Cùng năm đó, nhóm góp giọng trong ca khúc Wild Wild Love của Pitbull. Trong thời gian còn hoạt động, G.R.L. ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với bản hit Ugly Heart. Đáng tiếc, nhóm đã tan rã sau cái chết của thành viên Simone Battle ở tuổi 25.

Lauren trở nên nổi tiếng toàn cầu qua bản hit đình đám Party Rock Anthem. Ảnh: Yahoo News

Nguồn: People